CAMEROUN :: Plan d'assistance humanitaire: Atanga Nji évalue le don de la Chine :: CAMEROON

Le ministre de l'administration territoriale était dans la capitale économique pour apprécier le matériel de première nécessité destiné aux populations du Nord-ouest et du Sud-ouest.

Évalué a un milliard six cent millions de francs CFA, le don du gouvernement chinois au gouvernement camerounais dans le but de le soutenir a assister les populations sinistrées des régions du sud ouest et du nord ouest est en lieu sûr et en bon état.

C'est du moins ce que peut attester Paul Atanga Nji le ministre de l'administration territoriale qui est descendu sur le terrain de 8 janvier pour en avoir le cœur net . Il était accompagné dans sa délégation par le gouverneur de la région du littoral mais aussi par Madame Mariatou la directrice de la protection civile.

Le don dans son ensemble est constitué de huit ambulances, véhicules huit pickups, des lits d'hôpital, des tentes de couchage, des kits de toilette, des appareils de radiologie et d'échographie.le Minat a tenu a préciser que tout ce matériel est un don du gouvernement chinois. car il faut dire que le plan d'assistance humanitaire est un projet entièrement piloté par le gouvernement camerounais. Toujours est-il que ce don du gouvernement chinois est le plus important que le Cameroun ait reçu de manière substantielle. Ceci démontre a suffisance l'efficacité de ce projet du chef de l'État et ce ne sont pas les populations bénéficiaires qui diront le contraire.

Par ailleurs, cet important don constitue une nouvelle phase de la mise en oeuvre du plan d'assistance humanitaire d'urgence qui devrait désormais tenir compte du contexte marqué par le double scrutin de février prochain. Dans le même ordre d'idées, les forces de défense vont continuer d'accompagner la bonne marche de ce plan d'assistance humanitaire d'urgence d'où la présence dans ce don de la Chine des tentes a coucher de six places. Pour ce faire, le Minat a demandé aux partenaires humanitaires de faire confiance aux forces de défense et au gouvernement.