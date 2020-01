CAMEROUN :: Une fillette violée et assassinée à Abong Mbang. :: CAMEROON

Agée de 10 ans, la victime a été livrée à ses bourreaux par son frère adoptif.

La petite Djamila âgée de 10 ans a été sauvagement assassinée par trois présumés trafiquants d’ossements humains tout récemment dans la ville d’Abong Mbang. Cet acte horrible s’est déroulé au quartier Nyong 1. En effet, le jeune Audrey âgé de 19 ans a été adopté par la famille de la victime depuis quelques années : « En réalité, je ne connais pas les origines d’Audrey ni son passé car c’est un enfant que j’ai aussi adopté car je le trouvais gentil et serviable » confesse la maman de la victime. Ce dernier faisait déjà partie intégrante de sa famille d’accueil et était considéré comme le frère aîné de la victime. Mais le vendredi 3 janvier 2020, la petite Djamila est portée disparue, après plusieurs recherches infructueuses l’inquiétude envahit sa maman qui décide d’alerter la police, mais elle est dissuadée dans cette initiative par le nommé Audrey : « Il m’empêchait d’aller à la police et m’orientait toujours vers la piste familiale car il prétendait que l’enfant pouvait aller rendre visite à un membre de la famille » affirme Ramatou, la maman de la victime.

C’est à la tombée de la nuit que les premières pistes commencent à se clarifier : « Ce sont les riverains du quartier qui m’ont rassuré qu’ils ont aperçu Audrey en compagnie de Djamila dans l’après-midi. Lorsque je l’interroge il ne cessait de clamer son innocence tout en me rassurant que Djamila est sa petite soeur et ne saurait lui en vouloir de mal » relate Ramatou. Le portail des camerounais de Belgiqu (@camer.be). Impatiente la famille de la victime saisi la police qui est mise à contribution. Le jeune Audrey est interpellé, son exploitation conduit les fins limiers de la police sur les traces de ses complices notamment trois présumés ex humeurs qui sont aussitôt interpellés : « On a retrouvé le corps de ma fille avec le crâne ouvert, sa bouche était bourrée des herbes et son sous-vêtement, le sexe était enflé et elle saignait ce qui laissait croire qu’elle a été violée par ses bourreaux » explique la maman de la victime.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’assassinat de la petite Djamila obéissait à une commande contre une somme de 800.000 FCFA. Et ils avaient reçu 20.000 FCFA comme avance devant servir à convaincre Audrey pour leur livrer la victime. Ils devaient livrer les organes génitaux et certaines parties de son corps aux prétendus commanditaires pour des rites. Audrey et ses trois complices méditent leurs sorts dans une cellule du commissariat de sécurité publique d’Abong Mbang en attendant qu’ils soient présentés au procureur de la république afin qu’ils puissent répondre de leurs actes. Pour le moment, l’enquête ouverte à cet effet se poursuit afin de démanteler tout le réseau .Le viol et l’assassinat de Djamila ne sont pas isolés car en 2019, on avait enregistré à Abong Mbang le viol d’une jeune fille mineur de 8 ans par le cuisinier des exploitants forestiers expatriés, scénario identique en 2017 avec plusieurs cas d’abus sexuels sur les mineurs qui ont été signalés.