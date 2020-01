CAMEROUN :: APPEL AUX VILLES MORTES LE 9 FÉVRIER 2020 ET CARTON ROUGE À TOUS CEUX QUI IRONT VOTER CE JOUR-LÀ :: CAMEROON

Pourquoi doit-on aller voter quand on est <<dirigé>> par un homme comme Paul Biya, un incroyable pompier-pyromane?

Pourquoi doit-on aller voter quand son chef d'État est un indicible mythomane ?

Pourquoi doit-on aller voter quand à la tête de son pays, on a un homme illégitime qui, par-dessus le marché, manque cruellement de scrupule?

Pourquoi doit-on aller voter quand un homme supposé élu à plus de 71 pour cent contraint, toute honte bue, ses compatriotes à se livrer à la crapule?

Pourquoi doit-on aller voter quand en bientôt 40 ans de règne d'une main de fer, Paul Biya peine toujours à prendre le fameux nouvel élan ?

Pourquoi doit-on aller voter quand cet homme en panne d'imagination créatrice manque totalement d'allant ?

Pourquoi doit-on aller voter quand face à des milliers de morts innocents dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, Paul Biya brille par son éternel je m'enfoutisme?

Pourquoi doit-on aller voter quand un président d'un pays en guerre depuis bientôt quatre ans, donne à ses concitoyens d'inadmissibles leçons de jusqu'auboutisme?

Pourquoi doit-on aller voter quand devant la descente aux enfers du pays qu'on croit diriger, on fait l'apologie des sempiternels silences présidentiels ?

Pourquoi doit-on aller voter quand un président se bouche le nez et se gausse des milliers de ses frères et sœurs morts alors que leurs corps renseignent bien sur le fait que nous avons toujours éludé l'essentiel ?

Pourquoi doit-on aller voter quand on a à la tête de son pays un homme sourd comme un pot à l'appel de son peuple ?

Pourquoi doit-on aller voter quand chaque jour dans le NOSO et l'Extrême-Nord, les morts se décuplent ?

Pourquoi doit-on aller voter quand à tout changement notre soit-disant président est réfractaire ?

Pourquoi doit-on aller voter quand en plus de tout, le même homme se moque de son peuple comme de sa première chemise parce que, tout compte fait, il est déjà grabataire ?

Pourquoi doit-on aller voter quand le palais d'Étoudi a été transformé en un haut lieu de prostitution ?

Pourquoi doit-on aller voter quand est sans cesse piétinée notre constitution ?

Pourquoi doit-on aller voter quand les résultats de ces élections sont connus d'avance ?

Pourquoi doit-on aller voter quand le parti-État a déjà, du fait de la tricherie devenue son ADN, plusieurs longueurs d'avance?

Pourquoi doit-on aller voter quand on marche, tout sourire, sur le sang des Camerounais qui ne demandent qu'à vivre en paix?

Pourquoi doit-on aller voter quand on a un président dont l'épouse et les enfants ont banalisé la fonction présidentielle et font mine de ne pas comprendre qu'il est temps de nous foutre définitivement la paix?

Pourquoi doit-on aller voter quand pour un oui ou pour un non, les opposants sont torturés?

Pourquoi doit-on aller voter quand, sans le moindre prétexte, on est embastillé ?

Pourquoi doit-on aller voter quand dans nos hôpitaux, le vol des bébés est toujours à l'ordre du jour ?

Pourquoi doit-on aller voter quand tous les Camerounais rêvent de voir se lever un nouveau jour?

Pourquoi doit-on aller voter quand à son peuple le 31 décembre dernier, Paul n'a fait que déclarer la guerre ?

Pourquoi doit-on aller voter quand on est dirigé par un va-t-guerre qui, plutôt que de faire régner dans son pays la paix, n' y sème que les germes de la guerre?

Pourquoi doit-on aller voter quand pour Paul Biya seul compte son vaniteux pouvoir ?

Pourquoi doit-on aller voter quand cet homme cynique et machiavélique, envers son peuple, ne se sent aucun devoir?

Pourquoi dois-je aller voter ?

Pourquoi dois-tu aller voter ?

Pourquoi doit-il ou doit-elle aller voter ?

Pourquoi devons-nous aller voter?

Pourquoi devez-vous aller voter ?

Pourquoi doivent-ils ou doivent-elles aller voter?

Je ne voterai plus jamais au Cameroun en l'état actuel. C'est ma façon de me désolidariser de la forfaiture électorale qui se prépare. Qu'en est-il de toi? Et puis, au demeurant, puisque le vainqueur est déjà connu dans les cabinets noirs, voter serait synonyme de donner carte blanche à son bourreau de toujours, de mieux massacrer son peuple.

CARTON ROUGE À TOUS CEUX QUI IRONT VOTER JUSTE POUR INAUGURER LES CHRYSANTHEMES LE 9 FÉVRIER PROCHAIN. TOUS POUR LES VILLES MORTES AU CAMEROUN CE JOUR-LÀ. LA PATRIE OU LA MORT, NOUS VAINCRONS LE DICTATEUR PAUL BIYA.

POST-SCRIPTUM: Comme en Algérie, comme en Tunisie, comme en Egypte,

Comme en Guinée Bissau, Comme partout ailleurs où le peuple a su dire son ras-le-bol, où la foule a su faire foule, ceux qui sortiront ne le feront que pour prendre le pouvoir. Cela s'appelerait hurler avec le loup Paul Biya. L'heure du printemps camerounais pourrait... enfin sonner ce 9 février- là. Le Cameroun doit aller à la rencontre de son vrai destin le 9 février prochain. TROP C'EST TROP.