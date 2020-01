CAMEROUN :: Retour de vacances : Week-end engorgé dans les agences :: CAMEROON

Trouver une place dans le bus au départ de Douala a été difficile pour les vacanciers.

Dans la ville de Douala, les candidats nombreux au voyage ont peiné à trouver une place dans les bus et cars en partance pour le Centre et l'Ouest notamment. Et pourtant, malgré les dispositions prises ici et là dans les différentes agences de voyage, la forte demande à mis à mal l'organisation des responsables d'agence. A Akwa au lieu Douche, difficile de se frayer un chemin ce 3 janvier 2020. Entre la circulation dense et la foule, on se sent très vite à l'étroit. Deux agences de voyage ayant pignon sur rue se font presque face.

Dans la première, le hall d'embarquement est plein à craquer. Les passagers ont occupé tout l'espace. Des bagages sont posés un peu partout. Les passagers, certains debout, attendent d'embarquer. D'autres, plus nombreux encore, sont assis à même le sol, visiblement épuisés par une longue attente. "Je suis là depuis 9h du matin, après une attente de près de deux heures, j'ai pu avoir mon ticket, mais pour le moment, il n'y a pas de bus prêt à nous embarquer", lâche un prétendant au voyage. Quand il nous parle, il est près de 15h. Tout à côté, des femmes et des enfants sont assis par terre, pendant que d'autres trépignent d'impatience devant les guichets.

Un responsable de l'agence expliquera que "des dispositions ont été prises", mais que l'affluence a juste été exceptionnelle. Dans l'autre agence, l'ambiance était tout aussi à la bousculade et même à une certaine tension. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Devant les guichets, les passagers se bousculaient pour avoir un ticket dans un brouhaha sans nom. A l'extérieur, des passagers piaffaient pour embarquer, assis sur des bancs. D'autres étaient occupés à la vérification de leurs bagages avant embarquement. Et là, une voix s'élève, très remontée.

Une dame vient de se faire voler sa valise alors qu'elle était occupée à confirmer son voyage. La discussion qui s'en suit tout en mettant à nu les lacunes organisationnelles de l'agence, n'interpelle aucunement les autres candidats au voyage, plus occupés à se trouver une place dans un bus qu'à s'occuper de cette querelle de circonstance. C'est sur ce qu'arrive un bus, provoquant une bousculade entre passagers qui embarquent. Quelques minutes après, le bus s'en va. Sous le regard envieux de ceux encore sur le quai, qui espèrent bien voir leur tour arriver au plus vite.