CAMEROUN :: MAMI NYANGA EN TOUTE DISCRÉTION... A CHACUN SON NOUVEL AN... :: CAMEROON

Il y a ceux qui décident de se retrouver en famille ou entre amis, ceux qui sortent pour des repas organisés ou en boite et ceux qui attendent la dernière minute pour se decider. Il y a ceux qui ne font rien par choix ou parce qu'ils sont contraints de travailler.

Enfin il y a ceux qui ne font rien parce qu'ils n'ont pas le choix, car en manque ou à cause de leur situation sociale précaire. Ce mercredi 1er JANVIER 2020, ce qui est désormais une tradition s'est renouvellée. Des personnes nécessiteuses démunies venues des quatres coins de Yaoundé ont afflué le domicile de MAMI NYANGA au quartier Bastos dès 10h du matin, pour se voir offrir un repas chaud et quelques boissons.

Ils étaient nombreux, jeunes et moins jeunes, sans discrimination de sexe, d'appartenance ethnique ou de réligion à vivre une ambiance de carnaval. En entonnant des chansons et en dansant au milieu de la foule reunie à son domicile, MAMI NYANGA a fait vivre à ses convives des moments inoubliables, mettant ainsi en exergue ses prédispositions à s'adapter en toute circonstance et en tout lieu pour le bonheur des personnes qui l'entourent.

Armée d'une générosité débordante, on peut aisément constaté que la hôte du jour a eu le sentiment du devoir accompli au moment de mettre fin à cette cérémonie à la tombée de la nuit en promettant de renouveller cette expérience à la prochaine occasion pour le bonheur de ses convives qui avaient tous ou presque des visages rayonnants de joie et bonheur.

Ne dit-on pas:" UN TIEN VAUT MIEUX QUE DEUX TU L'AURAS "