CAMEROUN :: Terminal à conteneurs : Le PAD fait main basse sur ses actifs, DIT veut saisir la justice. :: CAMEROON

Cameroun- La concession du terminal à conteneurs du port de Douala a connu un nouveau rebondissement.

Douala International Terminal a été notifié que l’ensemble de ses actifs feraient l’objet d’une réquisition pour une durée d’un an. Une procédure illégale que dénonce DIT.

Main basse sur les actifs de DIT

La notification a été faite aux employés de DIT, le lundi 30 décembre au matin. Soit un jour avant la fin du contrat de concession de la gestion du terminal à conteneurs qui lie le port autonome de Douala à DIT. On n’est pas sorti de l’auberge dans ce qu’il convient d’appeler l’affaire de la concession du terminal à conteneurs. Les couacs s’amoncellent, mettant en branle les centaines d’employés de DIT aussi bien que le staff dirigeant qui ne savent plus à quel saint se vouer. Cet autre rebondissement intervient quelques jours après que les employés aient été notifiés qu’ils feraient eux aussi, une réquisition à titre personnel.

DIT va saisir la justice

Et pourtant, le recours à cette procédure est illégal dans la mesure ou la réquisition n’est pas un pouvoir ouvert au PAD et que seules les administrations militaires ou civiles peuvent y recourir. A condition qu’elle soit précédée par un décret. Bien plus et au demeurant, cette réquisition notifiée à DIT est entachée de tellement d’incongruités que nous ne sommes pas ici dans un cas exceptionnel de sécurité nationale, de catastrophe naturelle ou d’accident grave. Aussi, de sources bien introduites sur la place portuaire, DIT entend « saisir les instances judiciaires et administratives Camerounaises pour contester cette situation peu ordinaire »

Fuite en avant vers les irrégularités

Une autre affaire va s’ouvrir au tribunal après celle des irrégularités criardes dans la procédure de concession du terminal à conteneurs qui a été sanctionné par le tribunal administratif de Douala. L’appel d’offre étant ainsi annulée, la Directeur du Port Autonome de Douala a, en toute illégalité crée une régie pour la gestion du terminal. Ce d’autant plus que, dans le cas, une régie n’est envisageable que dans le cas où l’appel d’offre a été infructueux. Or celui-ci a été annulé par le tribunal. Il devait, en toute légalité être préalablement autorisé par le comité consultatif.

Au finish, le recours à une réquisition des moyens et ressources de DIT dénote le degré d’impréparation du PAD et son dirigeant qui recourt à des moyens illégaux.