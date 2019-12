UBA Cameroun accompagne l’entreprenariat féminin. :: CAMEROON

Le produit intitulé Compte UBA LADIES n’est pas seulement un compte bancaire mais un accompagnement pour la femme. Dans une banque ou la femme occupe une place de choix : 52% de femmes contre 48% d’hommes.

Un compte accompagnement

La présentation du produit a eu lieu dans un hôtel de Douala. En présence de la presse et un parterre de femmes venues de tous les horizons. Pour la Directrice générale de UBA Cameroun qui a ouvert la cérémonie, « Il ne s’agit donc pas juste du lancement d’un produit ce jour, mais d’un mouvement pour les femmes et par les femmes, il s’agit du début d’un programme d’accompagnement avec une Masterclass aujourd’hui même, et plusieurs activités futures visant à redynamiser les femmes, les sortir de leur mutisme, leur donner ou plutôt redonner la parole et le pouvoir qui sont les leurs. » Mais aussi un appel aux femmes qui rêvent mais n’osent pas encore, aux femmes qui ont besoin d’accompagnement, aux femmes qui cherchent des solutions. UBA Ladies n’est pas seulement un service bancaire. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be). Pour son accompagnement, UBA offre une plateforme de coaching, sur le thème : « de la création à la gestion d’un business » Avec des outils, des conseils avisés aux femmes par la voix d’un coach certifié sur l’entreprenariat, l’auto gestion et donner aux femmes le courage et la force de se lancer, de retrouver cette indépendance qui les caractérise, cet esprit d’initiative, de création.

UBA Ladies pour promouvoir la femme.

Le constat est clair et pertinent. Les femmes jouent un rôle central dans la croissance future du Cameroun. Une étude révèle qu'en moyenne, les entreprises dotées de plus de femmes dans leurs conseils d'administration ont émergé avec de meilleures performances financières La participation des femmes à l’économie a conduit à une corrélation positive entre le leadership et une amélioration de la croissance des finances. Pour cette raison en outre, les femmes à des postes exposés au Cameroun doivent être soutenues, encouragées et traitées différemment. L'autonomisation économique des femmes peut conduire à l'expansion des marchés et à la création de nouveaux marchés.

Il devient impératif pour UBA de multiplier des propositions pour combler ces lacunes dans le secteur. Elles sont prêtes à changer de banque et rejoindre celle qui leur propose les produits et les services dont elles ont besoin.

Ces facteurs à eux seuls confirment que ne pas proposer de produits et services spécifiques au segment des femmes présente pour les banques un risque de manquer des opportunités importantes. UBA en tant que banque est donc prête à concevoir, développer, lancer et cibler des produits et services spécifiquement adaptés aux besoins de la clientèle féminine. Le produit aura pour intitulé Compte UBA LADIES.