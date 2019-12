CAMEROUN :: Yaoundé a sa matériauthèque pour les finitions intérieures des bâtiments et édifices :: CAMEROON

La mariauthèque du Cameroun a été inaugurée le 12 décembre 2019 à Yaoundé ( capitale du Cameroun), par Luc Magloire Mbarga Atangana le ministre camerounais du Commerce.

Yaoundé a désormais sa matériauthèque. Elle est située au Merina hôtel de Yaoundé, à côté du marché central. Œuvre de Gypse Africa la filiale de Coplacam Design and Build France. Selon William Cage le président directeur général ( Pdg) de l'entreprise, la matériauthèque du Cameroun est un showroom qui permet de visualiser et de sélectionner des meubles pour les finitions intérieures des bâtiments, bureaux et édifices.

" Finies, les isolations thermiques et acoustiques, finis les dangers des câbles visibles ", a scandé William Cage Fotchinie le Pdg de Gypse Africa, dans son allocution de circonstance. Et d'ajouter que des finitions intérieures faites selon les normes édictées par l'architecture, constituent une source importante d'économies d'énergies.

Pour ce membre de la diaspora camerounaise de France rentré au pays investir, les conditions de travail, le bien-être des employés, ont un impact sur la productivité d'une entreprise. " Il faut que les bureaux soient des lieux où les travailleurs se rendent avec joie, grâce à de bonnes finitions intérieures et aux conditions de travail confortables qui y règnent. Il faut que les patrons d'entreprises sachent que le bien-être des salariés est capital pour leurs affaires " dira-t-il.

Pour le Pdg de Gypse Africa, il faut en finir avec les maladies de type musculo- squelettique.

Présidant la cérémonie d'inauguration de la matériauthèque de Yaoundé, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana a félicité William Cage Fotchine, et l'a présenté comme un modèle de ces membres de la " "diaspora positive camerounaise" qui viennent construire leur pays en investissant, et non en se livrant à des actes de vandalisme. "Je profite de cette occasion pour inviter au nom du gouvernement, tous les fils de notre diaspora, à venir investir au Cameroun, et de ne plus se distinguer par des actions négatives qui ne nous honorent point", dira le ministre du Commerce.

Pour le reste, le Pdg de Gypse Africa, propriétaire de la mariauthèque du Cameroun à Yaoundé, a déclaré que des prix seraient offerts en fin d'année ( 2020), aux entreprises qui se seront distinguées dans les finitions intérieures de leurs locaux, afin d'offrir de meilleures conditions de travail à leurs salariés. Et de promettre enfin la création d'une école de Finitions intérieures. Appel a donc été lancé aux ingénieurs et aux architectes. Aux jeunes, William Cage Fotchine a demandé de se former, afin de ne plus laisser " des allogènes ( étrangers, Ndlr) de toutes sortes, procéder approximativement aux finitions intérieures de nos bâtiments et édifices "

Yaoundé a donc désormais sa matériauthèque. Elle est située au Merina hôtel de la capitale, à proximité du marché central.

Le label est déjà là avec la matériauthèque de Yaoundé : " The Best Place to Work".