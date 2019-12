RWANDA :: Paul Kagamé non partant pour les élections de 2024 ? :: RWANDA

Le président rwandais Paul Kagamé sera t-il non partant pour les élections de 2024 ? Il l’a laissé entendre alors qu’il assistait à un sommet à Doha. Intérrogé sur une prochaine candidature à la présidentielle il a déclaré selon Bloomberg qu’il voulait personnellement céder la place aux autres.

“Très probablement non. Je veux avoir un peu de répit, mais compte tenu de la situation actuelle et de ce qu’elle a été dans le passé, j’ai pris une décision qui me concerne personnellement, à savoir que cela ne se produira pas la prochaine fois.”

Kagame est à la tête du Rwanda depuis 2000. Il a remporté son mandat actuel (son troisième mandat) aux élections de 2017, où il a obtenu 99 % des voix.

Un référendum controversé en 2015 avait permis de lever la limite constitutionnelle de deux mandats , lui permettant de se présenter en 2017. Lorsque le mandat actuel de sept ans prendra fin, il pourrait encore briguer deux autres mandats de cinq ans, conformément à la Constitution.

Dans une interview accordée au site d’information de Jeune Afrique en 2017, Kagame avait soutenu que le Rwanda pourrait prospérer même en son absence, en réponse à la question de savoir s’il se présentera ou non aux élections après 2017.

M. Kagame est critiqué par les groupes de défense des droits humains qui l’accusent de violations généralisées, de musellement des médias indépendants et de répression de l’opposition politique. Il nie avoir commis des actes répréhensibles.

Paul Kagame, 62 ans

Profession : Soldat

Président : de 2000 – jusqu‘à ce jour

Prédécesseur : Pasteur Bizimungu

Durée au pouvoir : 19 ans

Paul Kagame – bref profil

Paul Kagame est né en octobre 1957 dans la province du Sud du Rwanda. Sa famille a fui les persécutions et les violences ethniques qui existaient avant l’indépendance en 1960, pour se réfugier en Ouganda où Kagame a passé trente ans comme réfugié.

Kagame s’est joint à l’actuel président ougandais Yoweri Museveni et à son groupe de guérilleros pour lancer une guerre visant à libérer l’Ouganda de la dictature. Sous le nouveau gouvernement, il a servi comme officier militaire supérieur.

En 1990, il est retourné au Rwanda pour diriger la lutte de quatre ans du Front patriotique rwandais (FPR) pour libérer le pays de l’ordre autocratique établi depuis l’indépendance.

Dirigée par Kagame, l’Armée patriotique rwandaise a défait le gouvernement en juillet 1994 et le FPR a ensuite mis le Rwanda sur la voie de la réconciliation, de la construction nationale et du développement socio-économique.

Paul Kagame a été nommé Vice-Président et Ministre de la défense du Gouvernement d’unité nationale le 19 juillet 1994 et quatre ans plus tard, il a été élu Président du FPR, partenaire du Gouvernement d’unité nationale.

Le 22 avril 2000, Paul Kagame a prêté serment en tant que Président de la République du Rwanda après avoir été élu par l’Assemblée nationale de transition. Il a remporté les premières élections démocratiques jamais tenues au Rwanda en août 2003 avant de rempiler en août 2010.