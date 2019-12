CAMEROUN :: Recrutement des docteurs Phd : Les enseignants poursuivent la grève de la faim :: CAMEROON

Cinq jours après la publication de la liste définitive, les candidats recalés continuent leur sit-in au pied du ministère de l’Enseignement supérieur.

La conférence de presse donnée le 17 décembre 2019 par Jacques Fame Ndongo, ministre d’Etat ministre de l’Enseignement supérieur n’a pas suffi à calmer les esprits des candidats malheureux au recrutement spécial de 1000 docteurs/Phd en 2019.Pour ces candidats recalés, il est inadmissible que des noms se retrouvent sur la liste définitive pourtant ces derniers n’avaient pas déposés leurs dossiers. Le portail des camerounais de Belgique (@camer.be).Ils réclament justice et exigent du gouvernement l’ajout sur une liste additive, les noms des 327 candidats déclarés non admis.

« Une solution globalement apaisante pour aplanir les revendications est de recruter tous les candidats qui ont postulé. Surtout que juridiquement, au regard de l’arrêté ouvrant le recrutement, les multiples irrégularités permettent d’attaquer et faire annuler tout le processus en justice », affirme Patrick Pamen, l’un des grévistes. Rendus au cinquième jour de grève de ces candidats malheureux, la situation reste inchangée. Ils passent toujours les journées et les nuits couchés à même le sol à l’esplanade du ministère de l’Enseignement supérieur.

Ces derniers affirment continuer avec les revendications et ont entamé une grève de la faim, en espérant que leurs plaintes soient entendues et que « justice » soit rendue. Ce mercredi, 18 décembre 2019, ils sont une centaine à avoir une fois de plus passé la nuit dans les caniveaux qui bordent l’immeuble qui abrite le ministère de l’Enseignement supérieur. « Liste additive ou rien », répètent en boucle ces candidats éprouvés.