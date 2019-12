CAMEROUN :: Yaoundé :: Les Journées nationales de la PME s'ouvrent ce mercredi au palais des congrès :: CAMEROON

L'annonce a été faite hier à Yaoundé (capitale politique du Cameroun), par le ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat (Minpmeesa), Achille Bassilekin IIl

" Financement des startups dans le développement de la PME au Cameroun : Défis et Opportunités ". Voilà le thème de la 5 ème édition des Journées nationales de la PME ( JNPME 2019) qui s'ouvre demain mercredi 11 décembre, et ce jusqu'à vendredi, au palais des congrès de Yaoundé. En conférence de presse hier à Yaoundé, le Minpmeesa a indiqué qu'il s'agit d'une édition qui met l'accent sur le financement des startups. Il s'agit pour le ministre, de mobiliser la communauté financière afin de dynamiser l'écosystème de la PME au Cameroun. " C'est un dispositif qui permet au gouvernement d'avoir des éléments nouveaux à même de lui permettre de mieux structurer le secteur", a fait savoir Monsieur Bassilekin III, avant de renchérir que " faute de financements, les startups sont obligées de passer plus de temps dans les incubateurs; ayant pourtant remporté des prix à l'international. Il nous a donc semblé juste de mobiliser la communauté financière, d'examiner la traditionnelle question du risque qui se pose d'emblée ".

Le Minpmeesa pour ce qui est un modèle de développement économique des startups, a cité l'exemple de quelques pays ( Kenya, Madagascar, Malawi) qui selon lui, se sont doté d'un règlement spécifique, et même des guichets spéciaux pour le financement des PME et des startups. Les pouvoirs publics reconnaissent que financées et bien encadrées, les startups sont potentiellement pourvoyeuses de milliers d'emplois.

Le gouvernement camerounais à travers ces 5ème JNPME, compte se préparer à faire face aux nouveaux défis en termes de création d'emplois, pour ce qui est des services innovants. Achille Bassilekin III parle d' "emplois du futur".

Le rendez-vous du palais des congrès de Yaoundé a aussi pour but, le partage d'expériences entre promoteurs de startups, les échanges avec les partenaires au développement, les banques.

L'événement qui s'étale du mercredi 11 au vendredi 13 décembre 2019, sera ponctué d'une remise d'awards aux startupers les plus innovants. A découvrir également, le village de l'Innovation.

Rendez-vous tous dès ce mercredi 11 décembre 2019, au palais des congrès de Yaoundé, pour la 5ème édition des Journées nationales de la PME.