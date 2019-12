CAMEROUN :: Carrières, ce mercredi 04 décembre 2019 dès 21h30 sur Canal 2 International :: CAMEROON

Voici pour vous la marque Chic Afro, présentée par sa promotrice Sybille Tchoundjin, dans la rubrique Initiative. La beauté à travers le cheveu ou simplement la beauté du cheveu à l’état brut. En cette période où la tendance est au port du cheveu venu d’ailleurs, cette jeune camerounaise a fait le choix de créer une gamme de produit capillaire destinée à l’entretien du cheveu. Des produits faits à base d’ingrédients naturels, pour sublimer vos cheveux.

SuccesStory

Ce mois nous vous proposons la merveilleuse histoire d’un couple qui vit son rêve américain : Walter et Mirabelle Ayuck. Installés à Atlanta, dans l’Etat de Géorgie aux Etats Unis d’Amérique. Ils sont originaires du sud-ouest et de l’Adamaoua. Malgré la distance, ils ne sont jamais loin de leur terre et ses richesses. Après avoir fait fortune dans l’immobilier, ils sont désormais propriétaires de l’ Evergreen tropical food market. Un magasin spécialisé dans la vente des produits agricoles venus de toutes les régions du Cameroun et de certains pays d’Afriques, qui s’arrachent comme des petits pains.

Coaching :

Comment faire un story telling gagnant ?

Selon notre coach Brice Kamgan, le story telling est un outil qui permet de capter l’attention. Alors, il faut s’appuyer sur les piliers de l’art oratoire, comme il nous l’explique dans le coaching du mois.



Carrieres Impact :

Comme il est désormais de coutume dans cette émission, nous retournons pour vous sur les traces d’anciens invitées, pour voir ce qu’ils sont devenus après leur passage dans ce magazine. Pour ce mois, notre choix s’est porté sur Radio Balafon, une initiative de Cyrille Bojiko diffusé en 2012. Sept années plus tard, qu’est ce qui a changé ? C’est à découvrir dans Carrières Impact.

