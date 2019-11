CAMEROUN :: Cabinet civil : le style Samuel MVONDO AYOLO :: CAMEROON

La rédaction du magazine Hommage A la République s’intéresse à certains points qui font l’action multidimensionnelle du Ministre Directeur du Cabinet Civil de la Présidence de la République (MDCC) à partir d’un style singulier.

Le Chef de l’Etat en sa qualité de Chef de l’exécutif, nomme aux emplois civils et militaires, à partir de critères objectifs. Il le rappelait d’ailleurs lors de son discours du 10 septembre 2019, je cite : « le choix de mes collaborateurs est principalement guidé par leurs qualités humaines et professionnelles, leurs compétences et leur expérience ». En effet, par une analyse croisée du style de l’actuel Directeur de Cabinet Civil, il ressort que les raisons de sa désignation à cette éminente responsabilité cadrent avec les principes définis par le Président de la République.

Depuis le 02 mars 2018, S.E. M. Le Ministre Samuel MVONDO AYOLO devient par décret, le neuvième directeur du Cabinet Civil du Président de la République dans un contexte qui vaut au Cameroun de vivre sur le plan national, diasporique et international des défis majeurs. Dans cette perspective, les qualités du Ministre DCC en font un atout dans la stratégie du Président de la République pour la préservation de la Paix et de l’Unité nationale.

Samuel MVONDO AYOLO

Un diplomate chevronné, fin négociateur, travailleur. Un homme loyal au président de la République qui n’a que pour seule ambition de bien servir. Un rempart à toutes volontés de fragilisation du Cameroun et du Président de la République. Un homme dynamique, disponible et à l’écoute de ses compatriotes.

Dans le cadre de ses missions, notamment pour ce qui relève de la communication présidentielle, il travaille en étroite collaboration avec le Ministre Directeur Adjoint du Cabinet Civil, M. Oswald BABOKE à préserver et à consolider l’image du Président de la République dans un contexte qui vaut au Cameroun d’être disputé dans sa cohésion nationale et sa stabilité légendaire.

on note qu’un certain nombre d’actions ont été prises

la digitalisation du Temps des réalisations, magazine d’informations sur l’activité du Président de la République. Les innovations dans la méthode de communication du Président de la République. A l’instar de la campagne présidentielle de 2018. Les novations dans le message présidentiel intensifié au travers d’outils de communication numériques tels Twitter et Facebook.

Au-delà, sur le plan national, chaque détresse de camerounais de tous rangs passe régulièrement par la sollicitation du Ministre DCC à intervenir et/ou à intercéder auprès du Président de la République pour leurs résolutions, rôle qu’il accomplit pour l’essentiel avec rigueur et bienveillance, lui-même grand humaniste.

A l’international, le Ministre DCC, agit dans l’ombre du Président de la République à maintenir haut la dragée le capital sympathie du Cameroun à l’égard de ses partenaires et pays amis. Cela nécessite d’être un homme pétri d’atouts, un chirurgien de la diplomatie moderne.

Les prochaines échéances qui verront sur le plan national et international le Cameroun se déployer, ne s’encombreront pas d’une telle expertise.