Willy Mengue convoqué au tribunal de Yaoundé-Ekounou le 19 octobre 2026. L’ex-cadre du MRC dit ne pas fuir la justice. Ce que disent les documents.

Une convocation du tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou fixe Willy Mengue au 19 octobre 2026, dans un dossier qui l’oppose au Mouvement pour la renaissance du Cameroun.

Willy Mengue est convoqué au Palais de justice de Yaoundé-Ekounou le 19 octobre 2026 à 8 h 30. L’ex-cadre du MRC, exclu du parti le 29 juin 2026, doit être entendu sur des faits liés à l’affaire qui l’oppose à sa formation politique d’origine.

Mais dans cette guerre judiciaire qui dure depuis des mois, une question plane : la convocation sera-t-elle effectivement remise à son destinataire ? Et Mengue répondra-t-il à l’invitation ?

Une convocation au cœur d’une bataille judiciaire

Le document circule depuis quelques jours. Il est présenté comme émanant du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou. Willy Mengue y est invité à comparaître le 19 octobre 2026 à 8 h 30, pour être entendu sur des faits liés à l’affaire qui l’oppose au MRC.

La convocation est portée par un huissier de justice du nom de Hervé Bakam.

Le message Facebook de Mengue

Parallèlement à la diffusion de la convocation, Willy Mengue a publié un message sur Facebook. Il y interpelle directement Hervé Bakam, l’huissier porteur du document.

Mengue affirme avoir échangé avec ce dernier par téléphone. Il dit lui avoir proposé un rendez-vous personnel. Dans son message, il conteste la manière dont les informations relatives à leurs échanges auraient été rapportées à ses mandants.

Et il ajoute une phrase qui sonne comme une mise au point : il ne cherche pas à se soustraire à la procédure.

Ce message, publié sur un réseau social, ne constitue pas une réponse officielle à une convocation judiciaire. Il exprime la position personnelle de Mengue.

Un conflit qui remonte à juin 2026

Pour comprendre cette convocation, il faut revenir quelques mois en arrière.

Le 29 juin 2026, le Comité national de médiation et d’arbitrage du MRC prononce l’exclusion définitive de Willy Mengue. Les motifs : « acte de trahison, refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti, violation manifeste et répétée des textes du parti, insubordination manifeste et manque de loyauté répété envers les instances dirigeantes ».

Mengue conteste cette exclusion. Il affirme avoir appris la décision sur les réseaux sociaux.

Depuis, la bataille s’est déplacée sur le terrain judiciaire. Mengue et deux autres dissidents, Laure Noutchang et Sébastien Mbala Wouria II, ont saisi le tribunal pour contester la légitimité de Maurice Kamto à la tête du parti. Ils ont perdu cette bataille le 17 septembre 2026, le tribunal d’Ekounou s’étant déclaré incompétent pour désigner un mandataire ad hoc au sein du MRC.

La convention du 17 octobre en ligne de mire

Le calendrier judiciaire s’entremêle avec un autre rendez-vous : la convention nationale extraordinaire du MRC, prévue le 17 octobre 2026 à Yaoundé. Le parti doit y élire son nouveau président après la démission de Maurice Kamto, annoncée le 8 septembre 2026.

Willy Mengue a tenté de faire annuler cette convention. Le 29 septembre, il a saisi le sous-préfet de Yaoundé IV pour demander son interdiction, invoquant des « tensions internes » et des « risques de troubles à l’ordre public ». Sa demande n’a pas abouti. Le sous-préfet avait déjà délivré le récépissé de la convention le 28 septembre.

Face à l’échec de cette stratégie, Mengue a changé de posture. Le 5 octobre, par acte d’huissier, il s’est engagé à ne pas perturber la convention du 17 octobre. Il a affirmé n’avoir « ni les moyens, ni l’intention » de troubler les travaux.

Le MRC a pris acte. Mais il a aussi saisi le tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou d’une requête aux fins d’engagement préventif contre Mengue. La requête, fondée sur les articles 46 et 47 du Code pénal, demande au juge d’imposer à Mengue un engagement d’un an, garanti par cinq millions de francs CFA, s’il commet une infraction troublant la paix publique.

Ce que la convocation change

Dans ce contexte déjà chargé, la convocation du 19 octobre ajoute une nouvelle pièce au dossier. Elle est portée par un huissier de justice, Hervé Bakam.

Willy Mengue conteste la manière dont les échanges avec l’huissier ont été rapportés. Mais il affirme ne pas vouloir se soustraire à la procédure.

La question centrale reste entière : cette convocation marque-t-elle une nouvelle étape dans la bataille judiciaire entre Mengue et le MRC ? Ou s’agit-il d’un épisode procédural de plus dans un conflit qui dure depuis près de quatre mois ?

Le MRC, de son côté, n’a pas communiqué officiellement sur cette convocation.

L’enjeu : la convention du 17 octobre

À quelques jours de la convention du MRC, le calendrier judiciaire et le calendrier politique s’entrechoquent.

La convention doit désigner le successeur de Maurice Kamto à la tête du parti. Deux listes s’affrontent : celle conduite par l’actuelle présidente intérimaire, Tiriane Balbine Noah, et celle de Pierre Emmanuel Binyam.

Mais la convention est contestée. Outre Willy Mengue, un militant de la fédération communale de Sangmélima a saisi le sous-préfet de Yaoundé IV le 7 octobre pour demander l’annulation du récépissé.

Le MRC dénonce des manœuvres « émanant des ennemis de la République » et affirme que la convention aura bien lieu au jour et lieu indiqués.

Reste à savoir si la convocation du 19 octobre, une fois la convention passée, gardera la même signification. Et si Willy Mengue, qui dit ne pas fuir la justice, se présentera effectivement au Palais de justice de Yaoundé-Ekounou.

Pourquoi Willy Mengue est-il convoqué au tribunal le 19 octobre 2026 ?

La convocation émane du Tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou. Elle indique que Mengue doit être entendu sur des faits liés à l’affaire qui l’oppose au MRC. Le détail exact des faits n’a pas été communiqué officiellement.

Qui est Hervé Bakam ?

Hervé Bakam est l’huissier de justice qui porte la convocation. Willy Mengue affirme avoir échangé avec lui par téléphone et lui avoir proposé un rendez-vous personnel.

Willy Mengue cherche-t-il à éviter la justice ?

Dans son message Facebook, Mengue affirme ne pas chercher à se soustraire à la procédure. Il conteste la manière dont les informations relatives à ses échanges avec l’huissier ont été rapportées. À ce stade, les documents disponibles ne permettent pas de conclure qu’il cherche à éviter la justice.

Le MRC a-t-il commenté cette convocation ?

Le MRC n’a pas communiqué officiellement sur cette convocation. Nous avons tenté de joindre le parti sans succès. Le secrétaire à la communication du MRC, Roger Justin Noah, avait déjà demandé à la presse de cesser d’appeler Mengue « militant du MRC », rappelant qu’il a été exclu définitivement le 29 juin 2026.