Kobdombo, 21 novembre 2026 – À Kobdombo, la primaire du RDPC a basculé dans le scandale. Ce qui devait être un simple vote interne pour désigner la tête de liste aux municipales est devenu une affaire d'argent, de refus et de blocage.

Le maire sortant, Ze Biwole Caulin, voulait garder son poste à tout prix. Il aurait tout tenté. Et il a tout perdu, du moins dans les urnes.

5 millions pour faire plier l'adversaire

D'après plusieurs témoins présents sur place, le maire sortant aurait proposé 5 millions FCFA à la tête de liste opposée.

Le deal était simple : prends l'argent, laisse-moi gagner.

Mais l'adversaire a pris l'argent... et a refusé de se coucher. Il est resté candidat. Il est allé au vote. Et il a battu le maire sortant.

Le verdict des urnes : 77 contre 70

Le dépouillement n'a laissé aucune place au doute :

- Mfoula : 77 voix

- Ze Biwole Caulin : 70 voix

147 voix exprimées. 7 voix d'écart. Une victoire nette pour Mfoula, une défaite cinglante pour le maire sortant.

La base de Kobdombo a parlé plus fort que les 5 millions.

Le maire refuse de signer et propose 10 millions à la commission

Se sentant escroqué, le maire sortant a refusé de signer les procès-verbaux qui constataient sa défaite.

Et il ne s'est pas arrêté là. Selon nos sources, il aurait proposé grossièrement 10 millions FCFA à la commission départementale afin de faire disparaître le dossier de la liste élue.

Faire disparaître le dossier. Effacer le vote. Effacer les 77 voix de Mfoula.

Une énième tentative qui n'aboutira pas, assurent les témoins. La commission aurait tenu bon.

Mais le maire, lui, refuse toujours de reconnaître sa défaite.

Le camp adverse mobilise, les travaux sont bloqués

Pendant ce temps, la tension ne retombe pas. Le camp adverse serait en train de rassembler en ce moment les jeunes d'Akonolinga pour semer le chaos si le résultat venait à être volé.

Résultat : les travaux sont bloqués depuis plusieurs minutes. Plus rien n'avance à Kobdombo. La commission est paralysée. Les militants attendent. La population regarde, inquiète.

Kobdombo attend la vérité

À Kobdombo, tout est désormais sur la table : 5 millions pour acheter un adversaire, 10 millions pour acheter une commission, un PV non signé, une victoire contestée, des jeunes mobilisés.

La question est simple : le RDPC va-t-il laisser l'argent effacer le vote de la base, ou va-t-il protéger le choix des militants ?

Les 77 voix de Mfoula contre les 70 voix de Ze Biwole ne doivent pas disparaître dans un tiroir.