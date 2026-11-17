Des contingents de l'armée régulière française opèrent en Ukraine depuis l'été 2026 sous le nom de « Volia ». Le détachement Gerfaut, en Pologne, sert de couverture. Le Parlement, lui, n'a jamais été informé.

Des soldats français sont en Ukraine. Le Parlement l'a appris par RFI.

L'information est tombée lundi 16 novembre 2026, en fin de matinée. Radio France internationale publie une enquête : de petits contingents de soldats français opèrent sur le sol ukrainien depuis au moins l'été. La mission s'appelle Volia. Elle est dirigée par un général français. Elle n'a jamais été officialisée. Ni à l'Élysée, ni à Matignon, ni au Parlement.

Une source ayant connaissance du dossier confirme à l'AFP. La formulation est prudente, presque défensive : « La rotation de formateurs français au profit de l'Ukraine en France, en Pologne ou ponctuellement en Ukraine est une réalité. Mais on n'est pas dans une opération militaire. Il n'y a aucune intention d'être engagés dans des actions coercitives ». Sollicité, l'état-major français des armées n'a pas commenté.

Ce n'est donc pas une révélation sur des combattants. C'est une révélation sur une présence. Et sur un silence.

Gerfaut, la porte d'entrée polonaise

Le mécanisme est documenté. Volia s'appuie sur un détachement français stationné en Pologne depuis février 2023 : Gerfaut. Officiellement, Gerfaut forme des sous-officiers ukrainiens dans le cadre de la mission européenne EUMAM-Ukraine, dont le mandat court jusqu'en novembre 2028. Depuis 2023, 25 000 soldats ukrainiens ont été formés en France et en Pologne.

Mais selon RFI, Gerfaut sert aussi de paravent et de porte d'entrée vers l'Ukraine. Des équipes réduites franchissent la frontière pour de courtes interventions. Les militaires concernés doivent présenter leur déplacement comme une mission en Pologne.

Pourquoi des soldats plutôt que des techniciens civils ? Parce que les canons Caesar, les Mirage 2000 et les missiles livrés à Kiev nécessitent un entretien spécialisé. Paris a préféré envoyer des personnels d'unités régulières. Leur rôle n'est pas de combattre. Mais ils opèrent bien sur le sol ukrainien, alors que les hostilités se poursuivent.

« Un bon entraînement se fait dans les conditions les plus réalistes possibles. Plus cet entraînement se déroule près de la zone de combat, plus il est efficace », explique une source à RFI. L'argument est militaire. Il ne répond pas à la question politique.

L'article 35, ou l'obligation qu'on ne pouvait pas ne pas voir

Le Parlement n'a pas été informé. Ni députés, ni sénateurs. RFI l'affirme. Le Monde le confirme.

Or l'article 35 de la Constitution est explicite : le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard trois jours après le début de l'intervention. C'est une obligation, pas une faculté.

Cédric Perrin, président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, le rappelle à RFI : « C'est une obligation constitutionnelle. Le président de la République, dès lors que les troupes sont engagées, doit informer le Parlement dans un délai déterminé. Le bon fonctionnement de la démocratie en dépend ».

Le Monde apporte une nuance : selon les explications citées par le quotidien, « de petits groupes non-combattants ne relèvent pas nécessairement de la procédure d'approbation des opérations militaires extérieures ». C'est l'argument juridique que l'exécutif pourrait opposer. Selon une source proche du dossier citée par l'AFP, les autorités françaises estiment qu'un feu vert parlementaire n'est pas nécessaire en raison de la taille modeste du déploiement et de la nature non-combattante de la mission. Mais il pose une question simple : à partir de quel seuil d'effectifs et de quelle nature de mission une présence militaire étrangère échappe-t-elle à l'information du Parlement ? Aucune réponse publique n'a été apportée.

Pendant ce temps, Emmanuel Macron défend publiquement un déploiement en Ukraine après un cessez-le-feu. Avec Volia, une présence militaire a déjà commencé. Sans débat.

Moscou avait prévenu. Deux fois.

Le sujet n'est pas nouveau. Il a une histoire, et cette histoire éclaire le présent.

En mai 2024, Artem Stoudennikov, directeur du premier département européen du ministère russe des Affaires étrangères, avertit : si la France envoie des soldats en Ukraine, les militaires français « deviendront des cibles légitimes ». Il ajoute que la France serait « de facto considérée comme co-belligérante » et que le risque d'affrontement entre deux puissances nucléaires augmenterait.

En janvier 2024, le ministère russe de la Défense annonce une frappe à Kharkov contre un site où se trouvaient « principalement des combattants français ». L'armée russe évoque plus de 60 morts et 20 blessés. Sébastien Lecornu, alors ministre des Armées, réagit : les Français combattant sous uniforme ukrainien n'ont aucun lien avec l'armée française.

La distinction était claire. Elle ne l'est plus tout à fait. RFI ne parle plus de volontaires ou de mercenaires. Elle parle de soldats de l'armée régulière française, opérant sous une mission baptisée, dirigée par un général, et couverte par un détachement officiel en Pologne. Le dispositif, caché aux parlementaires, donne une nouvelle portée aux avertissements russes. Le 12 novembre 2026, Vladimir Poutine a réitéré son opposition à toute présence de forces étrangères en Ukraine, affirmant qu'elles deviendraient des « cibles légitimes ».

Les réactions politiques : « graves », « inconcevable »

La révélation a mis moins de vingt-quatre heures à produire ses premiers effets politiques. Lundi 16 novembre, le groupe La France insoumise (LFI) à l'Assemblée nationale a publié un communiqué jugeant ces révélations « graves » et demandant au gouvernement de « respecter la Constitution ». LFI estime « inconcevable » que la représentation nationale apprenne cette information par voie de presse et que les prérogatives du Parlement ne soient pas « soustraites au contrôle démocratique ».

Nicolas Dupont-Aignan a dénoncé un déploiement « sans autorisation préalable du Parlement ». Mardi 17 novembre, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a qualifié la présence française de « participation directe à la guerre ». Interrogé sur France 2, le ministre français délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, a indiqué ne pas pouvoir confirmer ou infirmer ces informations : « Moi, à titre personnel, je n'ai pas d'information sur ce sujet, donc je peux vous renvoyer au ministère des Armées ».

Le gouvernement n'avait pas offert d'explication publique détaillée sur Volia au moment où ces lignes ont été écrites.

Ce qui reste non vérifié et pourquoi c'est le nœud du dossier

Nous n'avons pas pu obtenir le nombre exact de militaires français déployés en Ukraine. Ni le nombre de rotations. Ni la durée cumulée de leur présence. Ni la liste des unités concernées. Ni le nom du général qui dirige Volia. Ni les modalités exactes de la chaîne de décision qui a conduit au lancement de la mission.

Nous n'avons pas pu joindre l'état-major des armées, qui n'a pas commenté les révélations de RFI. Nous n'avons pas pu obtenir de confirmation officielle du ministère des Armées sur le statut juridique de Volia au regard de l'article 35.

Ces incertitudes ne sont pas des angles morts du reportage. Elles sont le reportage. Le sujet n'est pas « la France combat-elle en Ukraine ». Le sujet est : une démocratie peut-elle envoyer ses soldats dans un pays en guerre sans que ses parlementaires le sachent, et sans que personne ne porte la responsabilité politique de ce silence ?

La réponse, à ce stade, est oui. Et elle tient dans un mot : Volia.

C'est quoi, la mission Volia ?

Une mission non officialisée de l'armée française, dirigée par un général, qui opère en Ukraine depuis au moins l'été 2026. Elle forme les troupes ukrainiennes et entretient les armes livrées par Paris (Caesar, Mirage 2000, missiles). RFI l'a révélée le 16 novembre 2026.

Combien de soldats français sont en Ukraine ?

On ne sait pas. Ni le nombre exact, ni le nombre de rotations, ni la durée cumulée. Aucune source officielle ne l'a communiqué. RFI parle de « petits effectifs pour des missions courtes ».

Ils combattent ?

Non, selon les sources citées par RFI et l'AFP. Leur rôle est la formation et la maintenance. Une source proche du dossier précise à l'AFP : « on n'est pas dans une opération militaire, il n'y a aucune intention d'être engagés dans des actions coercitives ».

Alors pourquoi on en parle autant ?

Parce qu'ils opèrent sur le sol ukrainien, dans un pays en guerre, sous une mission baptisée, dirigée par un général, et que le Parlement n'a pas été informé.

C'est quoi, le détachement Gerfaut ?

Un détachement français stationné en Pologne depuis février 2023, dans le cadre de la mission européenne EUMAM-Ukraine (mandat jusqu'en novembre 2028). Officiellement, il forme des sous-officiers ukrainiens. Selon RFI, il sert aussi de couverture : des équipes réduites franchissent la frontière pour de courtes interventions en Ukraine.

Quelle consigne reçoivent les soldats ?

D'après RFI, ils doivent présenter leur déplacement comme une mission en Pologne.

Pourquoi le Parlement n'a-t-il pas été informé ?

C'est la question. L'article 35 de la Constitution impose au gouvernement d'informer le Parlement « au plus tard trois jours après le début de l'intervention ». Le Monde cite un argument juridique selon lequel « de petits groupes non-combattants ne relèvent pas nécessairement de la procédure d'approbation des opérations militaires extérieures ». L'AFP rapporte que les autorités estiment qu'un feu vert parlementaire n'est pas nécessaire en raison de la taille modeste du déploiement. Cet argument n'a pas été confirmé publiquement par l'exécutif.

Que dit Cédric Perrin, le président de la commission Défense du Sénat ?

« C'est une obligation constitutionnelle. Le président de la République, dès lors que les troupes sont engagées, doit informer le Parlement dans un délai déterminé. Le bon fonctionnement de la démocratie en dépend ».

Quelles ont été les réactions politiques ?

LFI a jugé ces révélations « graves » et demandé au gouvernement de « respecter la Constitution », dénonçant l'absence d'information du Parlement. Nicolas Dupont-Aignan a dénoncé un déploiement « sans autorisation préalable du Parlement ». Le ministre Benjamin Haddad a déclaré sur France 2 ne pas avoir d'information sur le sujet.

La Russie a réagi ?

Moscou avait prévenu dès mai 2024 : les soldats français envoyés en Ukraine seraient des « cibles légitimes », et la France serait « de facto considérée comme co-belligérante ». En janvier 2024, le ministère russe de la Défense a revendiqué une frappe à Kharkov contre un site où se trouvaient « principalement des combattants français » (bilan annoncé : plus de 60 morts, 20 blessés chiffres russes, non confirmés indépendamment). Vladimir Poutine a réitéré son opposition à toute présence de forces étrangères en Ukraine le 12 novembre 2026. Le 17 novembre, Sergueï Lavrov a qualifié la présence française de « participation directe à la guerre ».

Est-ce que c'est légal, tout ça ?

La question n'est pas tranchée publiquement. Le statut juridique exact de la mission au regard de l'article 35 n'a pas été clarifié par l'exécutif. C'est précisément le nœud du dossier.

Qu'est-ce qui reste non vérifié ?

Le nombre de soldats, l'identité du général qui dirige Volia, la chaîne de décision, le statut juridique exact, et l'absence de commentaire de l'état-major des armées. Nous n'avons pas pu joindre l'état-major avant publication.