L'Entrepreneuriat, le leadership, l'éducation, le financement et l'engagement social sont au cœur de ce salon organisé par La Vitrine chrétienne, qui s'ouvre du 13 au 16 janvier 2027 à Yaoundé.

Les organisateurs réunis en conférence de presse ce 21 novembre à Yaoundé ambitionnent de valoriser le savoir-faire des communautés chrétiennes et de renforcer leur contribution au développement du Cameroun et d'autres nations.

L'Église au service du développement socio-économique, c'est l'ambition affichée par les organisateurs du Salon international de l'entrepreneuriat et du leadership chrétien.

Ce salon est placé sous le signe « ensemble pour une nation bénie par Dieu ». Pensé comme un espace de rencontres, de réflexion et d'opportunités, cet événement entend promouvoir une Église davantage engagée dans les problématiques économiques et sociales de la société.

L'objectif majeur est d'amener l'Église à être une Église impactante dans la société camerounaise et dans toutes les nations, a expliqué le Rev . Etienne Jean Jacques Binzouli par ailleurs, Président du comité technique d'organisation de ce salon.

Parmi les principales articulations annoncées figure l'exposition des entreprises, présentée comme l'activité phare du salon. Le concept repose sur la participation des communautés chrétiennes, qui auront l'occasion de mettre en lumière leurs entrepreneurs, leurs initiatives économiques et leur savoir-faire. L’objectif ici, est de démontrer que les communautés religieuses constituent également des espaces de création de richesses, d'innovation et de développement. Dans cette dynamique, des hommes d'affaires chrétiens seront mobilisés pour rencontrer les porteurs de projets et examiner les différentes opportunités de financement.

Des conférences permettront notamment aux entrepreneurs en quête de ressources financières de présenter leurs projets à des investisseurs potentiels. Les chercheurs d'emploi et les entreprises pourront également bénéficier de cette plateforme pour développer leur réseau et explorer de nouvelles perspectives professionnelles.

Cependant, ce salon penche également sur l’éducation des enfants et la responsabilité parentale.

Au-delà des enjeux économiques, le salon international de l'entrepreneuriat et du leadership chrétien entend également s'intéresser aux défis sociaux et éducatifs. Des ateliers d'initiation destinés aux enfants sont prévus afin de les préparer à devenir les acteurs du développement de demain.

Pour les organisateurs, il est essentiel de former dès aujourd'hui les citoyens qui auront la responsabilité de conduire la société dans les prochaines années. Un sommet des parents viendra compléter cette démarche. Il sera notamment consacré au rôle des parents chrétiens dans l'éducation des enfants, à la lumière des valeurs bibliques.

Les questions liées à la dégradation des valeurs morales, aux violences et aux phénomènes de féminicide et d'homicide devraient également alimenter les réflexions au cours de ce salon précise le Rev. Etienne Jean Jacques Binzouli.

Autre temps fort annoncé : la conférence des leaders d'Églises. Cette rencontre réunira des responsables religieux autour d'une réflexion commune sur leur contribution au développement national.

Il sera notamment question d'examiner les mécanismes permettant aux Églises et à leurs communautés de participer davantage à la résolution des problèmes sociaux et à la transformation de la société camerounaise.

Le programme prévoit également un festival des louanges, présenté comme un moment de divertissement et de rassemblement familial.

Sur le plan organisationnel, madame Nguangue Nseke Michèle responsable commission structuration et mise en place de ce salon souligne que les inscriptions, les souscriptions et les partenariats restent ouverts jusqu'au 31 décembre 2026.

Dès janvier 2027, le comité d'organisation prévoie d’entrer dans la phase opérationnelle, notamment avec la tenue d'une grande parade dans les rues de Yaoundé, avec un départ annoncé au boulevard du 20 Mai et un passage dans plusieurs quartiers de la capitale, devrait marquer le lancement des activités de mobilisation autour de l'événement.

Après le Cameroun, les organisateurs envisagent d'étendre le concept en Côte d'Ivoire, probablement vers le milieu de l'année prochaine. Des préparatifs seraient déjà engagés dans ce sens laisse entendre le panel.

À travers la Vitrine chrétienne, les organisateurs entendent ainsi dépasser le cadre traditionnel des rencontres religieuses pour faire de l'Église un véritable levier d'entrepreneuriat, de solidarité et de transformation sociale. Ce pari repose sur la mobilisation des communautés chrétiennes, des investisseurs, des entrepreneurs et de l'ensemble des acteurs désireux de contribuer au développement du Cameroun.