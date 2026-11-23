Dans le cadre des élections municipals et Legislatives de Fevrier 2027, le Rassemblemment Democratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé a lance les élections primaires de selection de ses representants à ces 2 écheances électorales. La presse s’y est livrée à Coeur joie et en exclusivité. Il y transpire que les barons du regime mordent la poussiere face à la base militante. Une illustration à Sagmelima “socle granitique” du pouvoir.

Le quotidien Le Messager paraissant à Douala a choisi le Dja-et-Lobo avec « Main basse sur les Primaires à Sangmélima ». Pourtant large vainqueur avec 141 voix obtenues face à seulement 6 pour le maire sortant, Dill Onel Bate Essiane est étouffé par des pressions nocturnes et un arbitrage de la Délégation régionale du Comité central en porte à faux avec la Circulaire du président national. Dans une déclaration adressée hier dimanche 22 novembre à Paul Biya, le jeune loup dénonce les manœuvres souterraines visant à modifier la composition de la liste (avec 19 places attribuées au camp battu sur 35) ou à fusionner avec celle du maire sortant.

Ce que La Republique Presse, un journal de Yaoundé qualifie de « Le hold-up up d’Evina Obam dans le Dja et Lobo ». Plébiscité par 141 voix contre 6 face au maire sortant lors des primaires municipales, le jeune leader Bate Essiane s’est vu imposer une fusion léonine réduisant sa liste à la portion congrue, avec seulement 16 siège contre 19 pour l’équipe battue. Un passage en force dénoncé comme une confiscation du vote militant qui piétine les directives de Paul Biya et pousse la relève au retrait face à des pressions et autres menaces qu’elle dit subir.

Dans les statistiques « 141 contre 6 : quand le vainqueur est sommé de perdre ». C’est un paradoxe qui interroge la crédibilité du processus d’investiture du Rdpc : vainqueur écrasant des primaires avec 141 suffrages contre 6, Bate Essiane se retrouve minoritaire dans la répartition finale des candidats. Face à des injonctions jugées antidémocratiques et à un climat d’intimidation, le président de la section Ojrdpc prend la hiérarchie du parti et l’opinion à témoin.

Integration, un autre journal de Yaoundé y voit « Les barons à terre, le système à l'épreuve ». Longtemps considérés comme propriétaires de leurs bastions, maires sortants, parlementaires et barons locaux découvrent que la fidélité militante n’est pas un contrat à durée indéterminée. De l’Extrême-Nord au Centre, en passant par l'Ouest et le Nord-Ouest, le verdict des urnes internes fait tomber quelques statues, sans avoir besoin de bulldozers. Entre héritage des frustrations du passé, crise de représentation, renouvellement générationnel et recomposition des pouvoirs locaux, l’heure des comptes semble avoir sonné. Pour comprendre cette recomposition, les ressorts de la contestation militante et les rapports de force qui se dessinent, le socio-politiste Barley Manga Ntou’ou livre une lecture politique des événements.

Et surtout La Nouvelle « Des cadors broient du noir ». Les opérations électorales primaires au niveau des législatives dans le Rdpc annoncent un vent de changement; avec des nouvelles figures pour remplacer des baronnies installées et jugées indéboulonnables. De l’honorable Kumase à Santa, en passant par Roger Melingui, l’emblématique président du groupe parlementaire Rdpc à l’Assemblée nationale, ou encore Koa Songo dans la Lekié, la chambre basse du parlement pourrait connaitre une nouvelle physionomie.