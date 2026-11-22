Battu de deux voix aux primaires du RDPC à Ngoumou, le maire sortant Jean-Baptiste Atemengue ne reconnaît pas sa défaite. Il a saisi les instances dirigeantes du parti pour demander l'annulation de l'élection et sa reprise.

C'est lui-même qui l'a annoncé, ce dimanche 22 novembre 2026, lors de l'émission "Le Grand Oral" sur la chaîne de télévision A1 d'Ernest Obama, où il était l'invité.

« Il y a eu beaucoup d'irrégularités »

Face aux journalistes du Grand Oral, le maire sortant a assumé sa démarche. Il se présente comme un démocrate, mais il estime que le scrutin de Ngoumou n'a pas respecté les règles.

Il a déclaré : « C'est la procédure démocratique d'investiture qui était prévue au RDPC, qui a été engagée. Mais bien qu'étant moi-même démocrate par nature, je pense qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Et dont la principale que j'ai retenue m'a poussé à faire une requête pour essayer de faire annuler l'élection et de la faire reprendre. J'attends les décisions des instances dirigeantes du parti. »

La requête est déjà déposée. Atemengue attend désormais la décision du parti. Annulation ou validation ? C'est toute la question.

Deux collèges, un seul problème

Sur le plateau d'A1, Jean-Baptiste Atemengue a expliqué en détail où se situerait, selon lui, l'irrégularité majeure.

Le corps électoral était composé de deux collèges. Le premier, celui des présidents de sous-sections RDPC, OJRDPC et OFRDPC, ne pose aucun problème à ses yeux. La liste issue des renouvellements des bureaux des organes de base de 2021 a été appliquée.

Il a précisé : « Nous avons, comme deux collèges électoraux, les présidents de sous-section RDPC, OJRDPC, OFRDPC. Donc, là, le problème ne se posait pas. C'est la liste issue des renouvellements de ces bureaux des organes de base de 2021 qui a été appliquée. »

Le problème, c'est le second collège : celui des chefs traditionnels, membres militants du RDPC.

Le collège des chefs traditionnels au cœur de la contestation

Selon le maire sortant, la lettre circulaire du parti était très claire : un chef traditionnel ne pouvait prendre part au vote que s'il était membre du parti, mais surtout s'il était véritablement chef traditionnel au sens de la loi.

C'est-à-dire qu'il devait avoir au préalable reçu son arrêté d'homologation, signé par l'autorité administrative qu'est le préfet. Et c'est cette homologation qu'il devait présenter pour prendre part au vote.

Il a poursuivi : « Mais le problème se pose au niveau des chefs du collège, des chefs traditionnels, membres militants du RDPC. Et là, la lettre circulaire disait que ces chefs traditionnels ne pouvaient prendre part au vote que s'ils sont membres du parti, mais surtout s'ils sont véritablement des chefs traditionnels au sens de la loi, c'est-à-dire qu'ils ont déjà au préalable reçu leur arrêté d'homologation qui est signé par l'autorité administrative qu'est le préfet. Et c'est cette homologation qu'ils devaient présenter pour prendre part au vote. »

Or, selon Atemengue, beaucoup de chefs attendent depuis plusieurs mois cet arrêté. Ils n'auraient donc pas dû voter.

Il a ajouté : « Le maire sortant que je suis n'est pas au courant de quelle autorité traditionnelle a reçu l'arrêté ou pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de chefs qui attendent depuis plusieurs mois cet arrêté. »

Un rappel du Comité central ignoré ?

Le maire battu affirme que le Comité central avait lui-même rappelé la règle. Par la voix du Secrétaire national à la communication, le parti avait produit un communiqué précisant l'application de ce principe du collège des chefs traditionnels.

Ce communiqué rappelait aux commissions sur le terrain que ces chefs devaient absolument présenter ces arrêtés d'homologation.

Il a conclu sur ce point : « Dans le cadre de ces renouvellements, de ces investitures, le comité central, par la voix du secrétaire national de la communication, produit un communiqué précisant l'application de ce principe du collège des chefs traditionnels. Et ce communiqué rappelait aux commissions sur le terrain que ces chefs devaient absolument présenter ces arrêtés d'homologation. »

Si ce rappel n'a pas été appliqué à Ngoumou, alors le vote serait, selon lui, vicié.

Deux voix qui changent tout

Rappel des résultats contestés à Ngoumou :

- Vincent Essengue : 34 voix

- Jean-Baptiste Atemengue : 32 voix

- Fidèle Mekongo : 19 voix

Deux voix d'écart seulement entre le vainqueur et le maire sortant. Dans un scrutin aussi serré, chaque voix irrégulière peut faire basculer le résultat.

C'est sur cet argument que repose toute la requête d'Atemengue.

Ngoumou en attente de la décision du parti

Après son passage ce dimanche dans Le Grand Oral sur A1 d'Ernest Obama, le maire de Ngoumou a mis la pression sur les instances dirigeantes du RDPC.

Soit le parti valide la victoire de Vincent Essengue et clôt le dossier.

Soit il annule l'élection de Ngoumou et ordonne sa reprise, avec un collège électoral expurgé des chefs sans arrêté d'homologation.

À Ngoumou, les deux camps attendent. Et le suspense reste entier.