ELECAM a fixé le tempo : les partis ont jusqu'au 24 novembre pour déposer leurs dossiers, le Conseil électoral examinera à partir du 29, et les listes définitives tomberont le 9 décembre. Derrière les dates, une bataille de terrain a déjà commencé.

Il est 23 h 58, le 24 novembre 2026, quelque part dans un chef-lieu de département. Un responsable de parti tient une chemise cartonnée contre lui. S'il manque une pièce, un cachet, une signature, le dossier ne passera pas. ELECAM ne rouvrira pas.

Le calendrier que le directeur général des Élections, Erik Essousse, a précisé sur les antennes de la CRTV dans Actualité Hebdo, n'est pas une formalité administrative. C'est une succession de guillotines. Chaque date élimine. Chaque heure compte.

Le compte à rebours est lancé

Erik Essousse a parlé. Sur le plateau de Actualité Hebdo, le patron d'ELECAM a posé les jalons d'un double scrutin législatif et municipal qui s'annonce comme le rendez-vous politique le plus dense de la décennie au Cameroun. Le scrutin lui-même est fixé au 7 février 2027. Mais avant le vote, il y a le dépôt. Et le dépôt, c'est maintenant.

Les partis politiques ont jusqu'au 24 novembre 2026 à minuit pour déposer leurs dossiers de candidature. Pour les municipales, la porte d'entrée est l'agence départementale compétente. Pour les législatives, les états-majors peuvent choisir : l'agence départementale ou la Direction générale des élections, à Yaoundé.

Ce n'est pas un détail logistique. C'est une première sélection, la plus brutale. Dossier incomplet, investiture non conforme, caution non versée : l'élimination est immédiate. Pas de recours possible sur pièces manquantes. Les états-majors le savent. Ils jouent leur avenir en deux semaines.

29 novembre : le relais au Conseil électoral

Une fois les dossiers déposés, ELECAM ne les garde pas. Ils sont transmis sans délai au Conseil électoral, l'organe qui examinera leur recevabilité. Le Conseil doit entamer cet examen au plus tard le 29 novembre 2026. Cinq jours. C'est le temps qui sépare la clôture des dépôts de l'ouverture de la phase contentieuse.

9 décembre : la liste tombe

La publication des listes de candidatures acceptées ou rejetées est attendue au plus tard le 9 décembre 2026. C'est le moment de vérité pour des centaines de prétendants. Les recours suivront. Les tribunaux administratifs, puis le Conseil constitutionnel pour les législatives, seront saisis. Le contentieux préélectoral est une mécanique qui a déjà fait ses preuves au Cameroun : en 2025, sur 83 dossiers examinés pour la présidentielle, seulement 13 avaient été retenus par la commission électorale. Le ratio n'est pas une prédiction. C'est un rappel.

Derrière les dates, une guerre de terrain

Le calendrier d'Essousse est propre. La réalité du terrain l'est moins.

Le 14 novembre, trois partis d'opposition le MRC, le SDF et le FDC ont dénoncé, dans des documents datés des 11 et 12 novembre, des blocages dans la constitution des dossiers. Ils parlent de lenteurs, de pièces exigées au-delà des textes, de refus de délivrance. Le MRC de Tiriane Nadège Noah évoque des « manœuvres grossières » et des refus « arbitraires » de certification par certaines autorités administratives. Le SDF cite le cas de Loum, dans le Moungo, où le sous-préfet exigerait des factures d'électricité et d'eau pour des attestations de résidence, alors que la réglementation ne le prévoit pas. Le FDC, lui, a saisi le tribunal administratif de Yaoundé pour obtenir la délivrance des certificats d'imposition aux candidats.

Du côté du RDPC, le parti au pouvoir, aucune réaction publique à ces accusations. Joint par nos soins, un cadre de la communication du parti n'a pas souhaité commenter avant la publication officielle des listes. Nous le mentionnons : cette absence de réponse n'est pas une preuve. C'est un fait.

Ce que le calendrier dit du rapport de force

Le double scrutin du 7 février 2027 concerne 360 circonscriptions municipales et 85 circonscriptions législatives, pour plus de 8 millions d'électeurs attendus dans environ 31 000 bureaux de vote. L'ampleur logistique est colossale. Mais le calendrier resserré 15 jours pour déposer, 5 jours pour examiner, 10 jours pour publier réduit la marge d'erreur à presque rien.

Pour les petits partis, c'est un test d'organisation. Pour les grands, c'est une course à la couverture du territoire. Le RDPC a déjà installé ses commissions d'investiture le 15 novembre, sous la conduite de Jean Nkuete, pour sélectionner ses candidats et éviter les dissensions internes. L'opposition, elle, arrive divisée. Au MRC, Pierre Emmanuel Binyam a quitté le parti pour rejoindre le PSG d'Emmanuel Kueka, fragilisant la bataille dans le Wouri-Est. La circonscription devient un laboratoire.

Et maintenant ?

Le 24 novembre à minuit, la première porte se ferme. Le 29, le Conseil électoral ouvre la sienne. Le 9 décembre, les listes tombent. Le 23 janvier 2027, la campagne commence. Le 7 février, le pays vote.

Une question reste ouverte : les recours déposés par l'opposition avant même la clôture des dépôts changeront-ils quelque chose au calendrier ? Aucune réponse officielle n'a été apportée à ce stade. Le Conseil électoral n'a pas communiqué sur d'éventuels aménagements. Nous suivrons.

Est-ce que je peux encore déposer un dossier après le 24 novembre ?

Non. La date limite est fixée à minuit. Passé ce délai, ELECAM ne reçoit plus. C'est la première élimination.

Qui examine les dossiers après le dépôt ?

Le Conseil électoral. Il doit commencer l'examen au plus tard le 29 novembre. C'est lui qui dit si le dossier est recevable ou pas.

Quand est-ce qu'on saura qui est candidat et qui ne l'est pas ?

Au plus tard le 9 décembre 2026. La liste des acceptés et des rejetés sera publiée. Après, il y a des recours possibles devant les tribunaux.

Où est-ce qu'on dépose pour les municipales ?

À l'agence départementale ELECAM de votre département. Pour les législatives, vous pouvez aussi déposer à la Direction générale, à Yaoundé.

Est-ce que les blocages dénoncés par l'opposition peuvent annuler le calendrier ?

À ce stade, aucune décision officielle n'a été annoncée. Les recours sont en cours. Le calendrier reste celui annoncé par ELECAM.