Un environnementaliste et panéliste de télévision a été interpellé à la sortie d'un studio à Douala, puis écroué à Mbanga pour six mois renouvelables. Une ordonnance de détention provisoire qui interroge le recours à l'emprisonnement dans les affaires d'expression publique au Cameroun.

Guy Jopel Elombo, du plateau d'Équinoxe Soir à la prison de Mbanga

Lundi 16 novembre 2026, fin de soirée. L'émission Équinoxe Soir vient de se terminer sur le plateau de la chaîne privée basée à Douala. Guy Jopel Elombo, l'un des panélistes, range ses notes. Il sort du studio. Des hommes en civil l'attendent. Ils l'interpellent. Selon les témoignages concordants cités par Camer.be, l'arrestation se déroule sans violence. Ils le conduisent à la Police judiciaire de Douala, du côté de Bonanjo.

Le lendemain, mardi 17 novembre, une ordonnance de mise en détention provisoire est signée. Elle émane du cabinet d'instruction du juge Christian Edmond Tematio Tepeua, au Tribunal de première instance de Mbanga, dans le département du Moungo, région du Littoral. Le document, dont une copie est parvenue à notre rédaction, ordonne le placement de Marius Guy Jopel Elombo Sonne à la prison principale de Mbanga pour une durée de six mois renouvelable.

L'inculpation ? "Diffamation et propagation de fausses nouvelles par voie électronique".

L'affaire ne commence pas ce lundi soir. Elle a une histoire, un contexte, et des zones d'ombre que l'ordonnance elle-même ne lève pas.

Ce que l'ordonnance reproche, et ce qu'elle ne dit pas

Le document judiciaire est un acte de procédure, pas un réquisitoire. Il liste les textes appliqués : la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, les articles 142 et 218 du Code de procédure pénale. Il mentionne un réquisitoire du 12 octobre 2026, une ordonnance d'informer du même jour, et une convocation à laquelle l'inculpé ne s'est pas présenté le 5 novembre 2026.

Le juge retient deux éléments pour justifier la détention. D'abord, la non-comparution à cette convocation. Ensuite, "l'extrême gravité" des faits reprochés et la nécessité de "préserver l'ordre public".

Ce que l'ordonnance ne dit pas : les propos exacts qui valent à Guy Jopel Elombo cette qualification. Le document ne cite aucune phrase, aucun extrait d'émission, aucun contenu de publication. Il ne précise pas non plus le support électronique concerné. C'est un point que nous n'avons pas pu clarifier avant publication.

L'origine du conflit : 385 millions de FCFA et un maire

Pour comprendre l'affaire, il faut remonter à une dénonciation. Sur le plateau de Dash TV, puis dans d'autres espaces médiatiques, Guy Jopel Elombo a évoqué une "présumée affaire de 385 millions de FCFA" impliquant Justin Bejedi Ndamè, maire de Dibombari.

L'élu municipal n'a pas apprécié. Il a saisi la justice pour "propagation de fausses nouvelles", selon plusieurs sources concordantes. Camer.be précise qu'un mandat d'amener a été délivré à son encontre.

Justin Bejedi n'est pas un acteur politique anodin. Élu en 2020 sous la bannière du MPCN après avoir quitté le RDPC, il a depuis réintégré le parti au pouvoir. En mai 2025, il a officialisé son retour au RDPC lors de la fête nationale. Ce détail n'explique pas l'affaire, mais il éclaire le contexte politique dans lequel elle s'inscrit.

La dénonciation de Guy Jopel Elombo portait sur des faits financiers. Ces faits n'ont pas été établis indépendamment. Nous n'avons pas pu vérifier la matérialité de l'affaire de 385 millions de FCFA, ni obtenir la version du maire de Dibombari avant publication.

L'article 218 et la question qui fâche

L'ordonnance de Mbanga soulève une question juridique que les avocats de la défense ne manqueront pas d'exploiter.

L'article 218 du Code de procédure pénale camerounais présente la détention provisoire comme une mesure exceptionnelle. Il précise qu'un inculpé justifiant d'un domicile connu ne peut faire l'objet d'une telle mesure qu'en cas de crime.

Or, l'ordonnance présente Guy Jopel Elombo Sonne comme domicilié à Douala. Les poursuites retenues sont des délits : diffamation et propagation de fausses nouvelles. Pas un crime.

Le juge a donc motivé sa décision en s'appuyant sur la non-comparution à une convocation et sur la préservation de l'ordre public. Ces motifs suffisent-ils, au regard de l'article 218, pour priver de liberté un justiciable domicilié et poursuivi pour des délits ? La question est posée. Elle n'a pas été tranchée publiquement à ce stade.

De Dash TV à Équinoxe Soir : le même homme, les mêmes propos

L'émission Équinoxe Soir du 16 novembre était consacrée aux difficultés administratives rencontrées par les candidats aux élections législatives et municipales du 7 février 2027. Guy Jopel Elombo y participait comme panéliste.

Camer.be rapporte qu'un ami politique lui a rendu visite à la PJ de Douala le mardi matin. "Il se porte bien", rapporte cet ami. Les éléments de la Police judiciaire de Bonanjo ont fait preuve de "professionnalisme" et ont "bien traité" Elombo, selon un témoin cité par le même média.

Ces détails ne changent pas le fond. Ils humanisent une séquence qui, sinon, se résumerait à une ordonnance et un numéro de dossier.

Ce que l'affaire dit de la liberté de parole au Cameroun

La qualification de "propagation de fausses nouvelles" n'est pas nouvelle au Cameroun. Elle a déjà été utilisée contre des journalistes et des opposants politiques. Camer.be le rappelle sans détour : "Une qualification qui, au Cameroun, a déjà été utilisée contre des journalistes et des opposants politiques".

La question n'est pas de savoir si Guy Jopel Elombo a dit la vérité sur les 385 millions de FCFA. La question est de savoir si la justice camerounaise peut, pour une dénonciation portant sur des faits non établis, prononcer une détention provisoire de six mois renouvelables à l'encontre d'un citoyen domicilié, sans que les propos exacts poursuivis soient rendus publics.

Le débat sur la liberté de la presse et la protection des lanceurs d'alerte au Cameroun est ancien. Cette affaire lui donne un nouveau visage : celui d'un homme qui sort d'un studio de télévision et se retrouve, vingt-quatre heures plus tard, derrière les barreaux d'une prison provinciale.

Ce qui reste non vérifié

Nous n'avons pas pu obtenir le contenu exact des propos poursuivis. Ni la nature précise du support électronique concerné. Ni les raisons exactes pour lesquelles Guy Jopel Elombo ne s'est pas présenté à la convocation du 5 novembre 2026. Ni la matérialité de l'affaire de 385 millions de FCFA.

Nous n'avons pas pu joindre le maire de Dibombari, Justin Bejedi Ndamè, pour obtenir sa version des faits. Nous n'avons pas pu obtenir de commentaire du parquet de Mbanga sur les motifs de la détention provisoire. Nous n'avons pas pu vérifier si une demande de mise en liberté avait été déposée par la défense au moment de publier.

Ces incertitudes ne sont pas des angles morts du reportage. Elles sont le reportage. Le sujet n'est pas "Guy Jopel Elombo est-il coupable". Le sujet est : une démocratie peut-elle envoyer un citoyen en prison pour six mois renouvelables dans une affaire d'expression publique, sans que le public sache exactement ce qu'il a dit ?

La réponse, à ce stade, est oui. Et elle tient dans un document de deux pages.

Qui est Guy Jopel Elombo ?

Un acteur politique et environnementaliste camerounais, domicilié à Douala. Il participait régulièrement à des émissions télévisées, notamment Équinoxe Soir sur Équinoxe TV, et à Dash TV.

Que lui reproche-t-on exactement ?

D'après l'ordonnance, de la "diffamation et propagation de fausses nouvelles par voie électronique". Le document ne cite pas les propos exacts poursuivis. Il fait référence à une dénonciation portant sur une présumée affaire de 385 millions de FCFA impliquant le maire de Dibombari.

Qui est le maire de Dibombari ?

Justin Bejedi Ndamè. Il a saisi la justice après les déclarations de Guy Jopel Elombo. Il a été élu en 2020 sous la bannière du MPCN, puis a réintégré le RDPC en mai 2025.

Pourquoi a-t-il été arrêté à la sortie d'Équinoxe Soir ?

C'est là que des hommes en civil l'attendaient. L'interpellation s'est déroulée sans violence, selon les témoignages concordants. Il a été conduit à la PJ de Douala, puis transféré à Mbanga.

Pourquoi six mois de détention provisoire ?

Le juge a motivé sa décision par deux éléments : la non-comparution à une convocation du 5 novembre 2026, et la nécessité de préserver l'ordre public face à des faits jugés "d'une extrême gravité". L'ordonnance précise que la détention est renouvelable.

Est-ce que c'est légal ?

La question est posée. L'article 218 du Code de procédure pénale camerounais présente la détention provisoire comme une mesure exceptionnelle et précise qu'une personne domiciliée ne peut être détenue qu'en cas de crime. Guy Jopel Elombo est domicilié à Douala et poursuivi pour des délits. Ses avocats pourraient contester la décision sur ce fondement. Nous n'avons pas pu obtenir de commentaire du parquet.

Qu'est-ce que l'affaire des 385 millions de FCFA ?

C'est la dénonciation à l'origine du conflit. Guy Jopel Elombo a évoqué sur des plateaux de télévision une présumée affaire financière de 385 millions de FCFA impliquant le maire de Dibombari. La matérialité de cette affaire n'a pas été établie indépendamment. Nous n'avons pas pu obtenir la version du maire.

Qu'est-ce qui reste non vérifié ?

Le contenu exact des propos poursuivis, la nature du support électronique, les raisons de la non-comparution du 5 novembre, la matérialité de l'affaire de 385 millions, et la version du maire de Dibombari. Nous n'avons pas pu joindre le parquet de Mbanga ni la défense avant publication.