Mardi 24 novembre, 23 h 59, ELECAM ne recevra plus les dossiers de candidatures aux législatives et municipales 2027. Le dépôt des candidatures aux législatives et municipales du 7 février 2027 se clôture ainsi dans quatre jours.

Le Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR) dénonce quant à lui des obstacles administratifs et matériels majeurs. Le parti de Shanda Tonme réclame un report des délais et n’exclut pas de renoncer à la compétition.

L'intégralité de son communiqué en dessous

Le chef de l’Etat, SEM Paul Biya, a convoqué le corps électoral pour la date du 07 février 2027, en vue de remettre en compétition le mandat des députés et des conseillers municipaux conformément à la loi.

Le MPDR, Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation, fidèle à sa profession de foi de rester respectueux de toutes les décisions et actes officiels concrétisant l’évolution démocratique et pacifique de notre pays, avait, par un précédent communiqué de presse datée du 14 novembre 2026, annoncé sa participation à part entière, à ces scrutins sur l’ensemble du territoire national.

Le MPDR ambitionnait alors d’être dignement, valablement et régulièrement représenté dans toutes les circonscriptions électorales.

Le MPDR constate malheureusement, à trois jours de la clôture des dépôts des candidatures auprès de l’’organisme chargé des élections, que de nombreuses difficultés, à la fois administratives et matérielles, entravent, compliquent et complexifient la constitution des dossiers, rendant dès lors quasiment impossible la concrétisation de notre engagement patriotique et citoyen.

Le MPDR regrette vivement cet état de chose, qui à l’origine, concerne le procédé de modification voire de manipulation du calendrier électoral, faisant douter de la volonté politique de consulter effectivement le peuple, de même que de la transparence de l’ensemble du processus. Un report de la date de clôture des candidatures est-il possible ?

Comme il fallait s’y attendre, nous avons reçu de nombreuses sollicitations de personnes à la fortune douteuse et aux agendas obscurs, proposant de prendre en charge le financement de nos candidats, pour se positionner dans certaines régions et circonscriptions ciblées. Nous avons rejeté l’offre. Nous refusons de nous faire manipuler, de nous faire utiliser pour le mercenariat politique aux conséquences imprévisibles, contraires à la paix.

Le MPDR entends faire la politique de nos moyens, ses seuls moyens, de sa vision et de son amour pour le Cameroun, seulement son amour bien assumé pour e Cameroun, et non pour de l’opportunisme. Si nous sommes prêts et que toutes les conditions sont réunies, nous y allons, et si ce n’est pas le cas, nous n’y allons pas. C’est honnête et c’est républicain.

Le MPDR maintien malgré tout sa confiance en l’évolution démocratique du Cameroun, et renouvèle sa forte conviction pour un pays debout, capable et soucieux d’affronter les défis de son destin avec la contribution inclusive de toutes ses composantes, tout son peuple.

Le MPDR invite en tout état de cause, ses militants et sympathisants, ses amis, soutiens et promoteurs explicites et implicites, à se déplacer massivement le jour du scrutin pour participer activement, donner leurs voix aux candidats adhérant à notre cause non violente et patriotique, en faisant leur notre profession de foi pour le dialogue, le pardon, la tolérance, la réconciliation, la paix, l’unité et l’intégration nationale./.



Le président, Médiateur universel

SHANDA TONME