En quittant le MRC de Tiriane Balbine Noah pour le PSG de Nourane Foster, Pierre Emmanuel Binyam ne change pas seulement de parti : il rebat les cartes de l’opposition camerounaise dans la circonscription la plus disputée du pays.

Le retournement

Douala, Wouri-Est. Mardi 17 novembre 2026, fin de matinée. La salle de conférence de presse n’était pas pleine à craquer. Pourtant, ce qui s’y est dit va peser sur les législatives du 7 février 2027.

Pierre Emmanuel Binyam a annoncé sa démission du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Et son ralliement au Pacte Social pour la Gouvernance (PSG), la formation de Nourane Foster.

Trois jours plus tôt, il écrivait sur Facebook : « J’ai annoncé ma candidature à la députation à Wouri Est pour le MRC depuis le 11 février. Ma décision n’a pas changé ».

Ce mardi, sa décision a changé.

Le contexte : un MRC déjà fragilisé

Le MRC sort d’une séquence douloureuse. Maurice Kamto a quitté la présidence du parti. Tiriane Balbine Nadège Noah a été élue en octobre avec 96 % des voix, après le retrait de Binyam de la course à la présidence.

Binyam avait dénoncé des irrégularités. Il avait retiré sa liste. Il était resté au MRC.

Ce mardi, il n’y est plus.

Pour Tiriane Noah, la perte est symbolique autant que politique. Un ancien secrétaire général adjoint, cadre respecté, s’en va. Et il ne part pas vers un allié : il part vers une formation qualifiée de « parti satellite du RDPC ».

Le PSG, vraiment satellite ?

Le Pacte Social pour la Gouvernance est dirigé par Emmanuel Kueka. Nourane Foster l’a rejoint en septembre après avoir claqué la porte du PCRN de Cabral Libii.

Le PSG revendique des adhésions, des ralliements, une dynamique. Mais son positionnement interroge : est-il une opposition de plus, ou une opposition utile au pouvoir ?

La question n’est pas tranchée. Elle mérite débat. Et c’est précisément ce que le ralliement de Binyam rend impossible à ignorer.

Ce que Binyam va chercher

Un mandat de député. Une circonscription où il est déjà connu. Une formation qui le laisse exister.

Au MRC, après sa défaite à la présidence, sa place était fragile. Au PSG, il arrive avec un profil : ancien cadre, docteur en administration des affaires, passé par Orange et Huawei. Un CV qui parle aux électeurs urbains du Wouri-Est.

Mais il arrive aussi avec une réputation de frondeur. Celui qui a contesté une élection interne, qui a dénoncé des irrégularités, qui a claqué la porte.

Nourane Foster sait ce qu’elle fait. Elle a besoin de poids lourds pour transformer le PSG en machine électorale. Binyam en est un.

Ce qu’il laisse derrière lui

Un MRC affaibli dans le Littoral. Une présidentielle de 2027 qui se prépare sans lui. Et une question : combien d’autres cadres du MRC vont suivre ?

Le retrait de Binyam de la course à la présidence du parti, en octobre, avait déjà été lu comme un signal de fragilité. Sa démission, ce mardi, en est un autre.

Tiriane Balbine Noah hérite d’un parti en reconstruction. Elle perd un cadre. Elle gagne, peut-être, de la clarté.

Pourquoi Pierre Emmanuel Binyam a quitté le MRC ?

Il n’a pas donné de raison officielle publique dans l’immédiat. Ce que l’on sait, c’est qu’il avait perdu la course à la présidence du MRC en octobre face à Tiriane Balbine Noah. Il avait dénoncé des irrégularités et retiré sa liste. Trois jours avant sa démission, il avait pourtant officialisé sa candidature sous l’étiquette MRC dans le Wouri-Est. Le départ vers le PSG est donc à la fois politique et stratégique : il rejoint une formation où il peut obtenir une investiture.

C’est qui Nourane Foster ?

Nourane Foster est une femme politique camerounaise. Elle a quitté le PCRN de Cabral Libii en septembre 2026 pour rejoindre le Pacte Social pour la Gouvernance (PSG), le parti d’Emmanuel Kueka. Elle est députée sortante et figure parmi les figures montantes de l’opposition. Son positionnement est contesté : certains la voient comme une opposante, d’autres comme une alliée du pouvoir.

Le PSG, c’est quoi exactement comme parti ?

Le Pacte Social pour la Gouvernance (PSG) est dirigé par Emmanuel Kueka. Il est qualifié par certains observateurs de « parti satellite du RDPC », le parti au pouvoir. Cette qualification est une analyse, pas un fait établi. Le PSG se présente comme une alternative sociale, mais son positionnement réel dans l’échiquier politique camerounais reste débattu.

Binyam va se présenter où en 2027 ?

Selon les informations rapportées, il viserait une candidature dans le Wouri-Est, la même circonscription où Nourane Foster est attendue. Le Wouri-Est couvre Douala III et Douala V et compte quatre sièges de députés. Ni le PSG ni Binyam n’ont officiellement confirmé l’investiture à ce stade.

Est-ce que le MRC est affaibli par ce départ ?

Le MRC perd un cadre important, ancien secrétaire général adjoint, dans une région stratégique. Le parti sort déjà d’une séquence de tensions internes : élection contestée de Tiriane Balbine Noah en octobre, retrait de Binyam de la course présidentielle. Ce départ fragilise le MRC dans le Littoral, mais il ne le fait pas disparaître. La question est de savoir combien d’autres cadres vont suivre.

Qu’est-ce que ça change pour les législatives de 2027 ?

Le Wouri-Est devient la circonscription à suivre. Au lieu d’un duel MRC-PSG, on aura probablement deux listes distinctes, mais avec un ancien cadre du MRC dans l’un des camps. La recomposition de l’opposition dans le Littoral est en cours. Les électeurs du Wouri-Est auront à choisir entre plusieurs offres politiques qui se ressemblent de plus en plus.

Est-ce que l’info est confirmée ?

Pas totalement. La démission a été annoncée par Binyam lui-même lors d’une conférence de presse à Douala le 17 novembre 2026. Le ralliement au PSG est rapporté par plusieurs médias camerounais mais n’a pas été officiellement confirmé par le PSG ni par le MRC. Nous avons tenté de joindre les deux partis sans succès.