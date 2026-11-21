Ngoumou, 21 novembre 2026 – La base du RDPC de Ngoumou a créé la surprise. Le maire en exercice, Jean Baptiste Atemengue, a été désavoué lors du vote interne destiné à choisir le candidat du parti pour les municipales à venir.

L’homme qui dirigeait la commune devra désormais céder la place. Les militants ont préféré un autre visage pour porter les couleurs du parti.

Un verdict d’une extrême étroitesse

Trois noms figuraient sur les bulletins. Le décompte final a livré un résultat presque à égalité :

Vincent Essengue arrive en tête avec 34 suffrages. Jean Baptiste Atemengue suit de très près avec 32 suffrages. Fidèle Mekongo ferme la marche avec 19 suffrages.

Sur 85 votants, l’écart entre le premier et le deuxième n’est que de deux voix. Un basculement minime, mais aux conséquences majeures.

Essengue s’impose, Mekongo se positionne

Vincent Essengue sort vainqueur de cette consultation interne. Il obtient l’onction des militants et devient le favori pour conduire la liste du RDPC aux municipales.

Derrière lui, Fidèle Mekongo réalise un score honorable. Avec près d’un quart des voix, il démontre qu’il compte désormais dans l’échiquier local et qu’il faudra compter avec lui dans les prochains arbitrages.

Un désaveu pour le sortant

Pour Jean Baptiste Atemengue, le revers est cinglant. Malgré son statut, malgré son expérience à la tête de la mairie, il n’a pas su retenir la confiance de sa propre famille politique.

Ce vote traduit une lassitude, une envie de renouvellement, et une sanction infligée à une gestion jugée insuffisante par une partie des militants.

À Ngoumou, le message est clair : aucun fauteuil n’est acquis, même pour celui qui l’occupe.

Et maintenant ?

Deux scénarios se dessinent pour l’ancien maire.

Soit il se range derrière la décision de la base, en militant discipliné, et facilite la transition au sein de la section.

Soit il conteste le résultat et ouvre une période d’incertitude qui fragiliserait le parti à l’approche des municipales.

Pour l’instant, aucun mot officiel de sa part. Son camp digère la défaite, tandis que celui d’Essengue savoure déjà sa victoire.

Le défi d’Essengue

Désormais, Vincent Essengue doit réussir l’étape la plus délicate : rassembler.

Gagner une primaire de deux voix ne suffit pas. Il lui faudra réconcilier les trois camps, apaiser les frustrations, et bâtir une équipe soudée capable de gagner la mairie.

Il lui faudra aussi parler à toute la population de Ngoumou, pas seulement aux militants : développement local, accès à l’eau, routes, emploi des jeunes, encadrement des femmes.

Ngoumou a parlé

Ce scrutin restera comme celui où la base a décidé de tourner la page.

À Ngoumou, le RDPC a montré que ses primaires pouvaient réellement sanctionner et renouveler. Il revient maintenant à la hiérarchie de confirmer ce choix et d’éviter que cette courte victoire ne se transforme en division durable.