INVESTITURES A BANGANGTÉ : CE QUI S'EST RÉELLEMENT PASSÉ LE 20 NOVEMBRE EST QUE LE CAMP D'ERIC NIAT N'A PRIS PART A AUCUNE ÉLECTION

Suite à la publication mensongère intitulée « MUNICIPALES À BANGANGTÉ : COMMENT ÉRIC NIAT EST TOMBÉ... », diffusée sur les réseaux sociaux, il convient de rétablir les faits, dans le respect du Parti et de la vérité.

Comme à l'accoutumée, ce récit est une narration partisane, non étayée par aucun document officiel, et contredite par ses propres chiffres. C'est un fantasme!

1. Leurs chiffres changent chaque jour

Hier, après le départ du Maire qui n'a pas pris part à l'élection, le résultat diffusé était de 287 voix contre 0. Comment quelqu'un qui avait 3 listes, peut avoir 0 voix?

Aujourd'hui, les mêmes cyber menteurs annoncent 99,03% contre moins de 1%, avec près de 1000 militants en salle et 315 Présidents de sous-sections votants.

Quand les chiffres changent d'un jour à l'autre, c'est qu'il n'y a pas de résultat officiel, il y a une rumeur.

Que ces tricheurs produisent le procès-verbal officiel signé du vote du 20 novembre 2026, avec la liste de présence émargée. Attention, sans ces documents, aucun résultat ne peut être tenu pour acquis.

2. Sur les 3 listes et les dossiers administratifs incomplets: un mensonge et une contradiction

Le récit affirme que la liste de M. NIAT ne compterait que 10 dossiers complets sur 41, que Mme Virginie Tamen figurerait à la fois sur deux listes, et que la liste de M. Tabet compterait 44 candidats au lieu de 41.

Si ces manquements étaient avérés, la Commission aurait dû les constater par écrit, avant le vote, par un procès-verbal de rejet ou de recevabilité.

Or le récit avoue lui-même que la Commission, « malgré le constat de ces graves manquements », a quand même organisé le vote.

On ne peut pas dire à la fois que les listes étaient irrecevables et que le vote était régulier. C'est la Commission elle-même qui, selon ce récit, aurait violé la Circulaire n°002 du 11 novembre 2026.

Nous demandons la production du procès-verbal de recevabilité des listes, indiquant pour chaque liste le nombre de dossiers complets et qui les a validés.

Il faut noter que tous les chargés de mission de ladite Commission travaillent au et pour la MINHDU. Dès la composition de cette Commission, leur rôle était dès lors connu.

3. Sur les discours: une mise en scène

La description des interventions relève du théâtre, non du journalisme : un candidat parfait qui présente ses 41 membres, un autre qui « plaide pour la pitié », et M. NIAT qui « n'aurait pour seul mérite que le patronyme ».

Un vrai compte-rendu cite les propos exacts, les heures, les témoins. Ici, nous n'avons que des jugements de valeur : « grande ignorance », « tableau noir de ses frasques », « bilan inexistant ».

L'objectif de cette présentation fantasmée est donc d'humilier.

4. Sur le score de 99,03%: un chiffre invraisemblable

Un score de 99,03% contre moins de 1%, dans un vote interne où le Maire sortant est soutenu par une vingtaine de conseillers municipaux sortants, des Présidents de sous-section et des chefs de comité de base, est statistiquement invraisemblable dans un vote libre, secret et sincère.

Un vote libre donne 60-40, 70-30, même 80-20. Il ne donne jamais 99-1, sauf si l'autre camp a été empêché de voter, si le sommier a été purgé, ou si les votants ont été contraints.

Ce chiffre, loin de prouver une victoire, prouve ce que le camp NIAT a dénoncé par lettre du 20 novembre 2026, avant le vote :

vote sur un sommier contesté, sans audit contradictoire, avec séquestration alléguée des chefs de quartier et usage allégué du « cadi ».

En conséquence, si le camp d'en face était sérieux, ils allaient

1. Produire le procès-verbal officiel du 20 novembre et de la liste d'émargement ;

2. Produire le procès-verbal de recevabilité des listes ;

3. Effectuer un audit contradictoire du sommier politique ;

4. Enquêter sur les faits dénoncés avant le vote.

Le camp d'en face qui semble se complaire d'une victoire imaginaire devrait rester attaché à l'unité du RDPC à Bangangté. Et cette unité ne se construit pas sur des récits faux, mais sur des procès-verbaux vrais.