Ecobank Cameroun a célébré le 25e anniversaire de sa présence au Cameroun. un quart de siècle d’engagement au service du développement économique, de l’inclusion financière et de la transformation bancaire du pays.

Ecobank Cameroun celebre ainsi une reussite qui se veut individuellement collective dans un marché bancaire caracterisé par une concurrence marquee et de plus en plus aggressive.

Pour y parvenir, il fallait rivaliser de strategies et surtout d’innovations dans cet univers essentiellement mutant du numerique. La banque s’est alors fixée un fil conducteur : l’inclusion qui a la fois financiere et du capital humain aussi bien des clients comme des partenaires de la Banque.

La ceremonie de celebration qui a eu lieu à Douala, capitale économique du Cameroun a été Placée sous le thème « 25 ans de Réussite Ensemble ». Dans cette dynamique, il y avait, sur le meme plateau, le personnel de la Banque donc Gwendoline Abunaw, Administrateur Directeur Général d’Ecobank Cameroun et Responsable de la Région CEMAC. Les partenaires au developpement et les partenaires institutionnels avec la presence du minister des finances.

Cette cérémonie officielle s’est tenue à Douala sous la présidence de Mme Gwendoline Abunaw, Administrateur Directeur Général d’Ecobank Cameroun et Responsable de la Région CEMAC, en présence de Monsieur le Ministre des Finances du Cameroun Monsieur Louis Paul Motaze, invité d’honneur de cet événement historique, ainsi que de hautes personnalités administratives, traditionnelles et religieuses, de représentants du secteur privé, de clients de premier plan et de partenaires institutionnels.

Cette célébration a constitué un moment privilégié de réflexion sur le chemin parcouru depuis l’implantation de la banque au Cameroun en 2001.

Il se decline à proposer des solutions financières innovantes et accessibles, tout en accompagnant les projets de croissance des entreprises, le développement du commerce, l’entrepreneuriat et l’inclusion financière à travers l’ensemble du territoire national. Avec une gamme complète de produits, services et solutions bancaires, notamment les comptes et dépôts, les crédits, la gestion de trésorerie, le conseil, le commerce international, les titres, la gestion de patrimoine et la gestion d’actifs. ETI est cotée à la Bourse nigériane à Lagos, à la Bourse du Ghana à Accra et à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) à Abidjan.

Mais également une occasion de réaffirmer son ambition de poursuivre son rôle de partenaire financier de référence au service des particuliers, des entreprises, des PME et des institutions. Aussi, “Après vingt-cinq années de présence et d’impact au Cameroun, Ecobank réaffirme son engagement à poursuivre, aux côtés de ses clients et partenaires, une trajectoire de croissance durable, d’innovation continue et de réussite partagée”

Les« 25 ans de Réussite Ensemble », c’etait aussi l’hommage aux collaborateurs pionniers totalisant chacun vingt-cinq années d’ancienneté saluant leur engagement exemplaire. La banque a également honoré plusieurs clients et partenaires d’exception, dont la fidélité, la confiance renouvelée et l’accompagnement constant ont constitué des leviers essentiels de son développement au cours de ces vingt-cinq dernières années.

Au finish pour Gwendoline Abunaw « Cette célébration est avant tout celle de la confiance que nos clients, partenaires et communautés nous accordent depuis vingt-cinq ans. Elle est également un hommage à la passion et à l’engagement de nos collaborateurs qui, chaque jour, contribuent à faire d’Ecobank une institution de référence. Alors que nous célébrons cette étape majeure, nous demeurons résolument tournés vers l’avenir, avec la même ambition d’innover, d’accompagner les ambitions de nos clients et de contribuer au développement économique du Cameroun et de la région. »