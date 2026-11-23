Yaoundé a accueilli, du 18 au 20 novembre 2026, un méga-colloque international consacré au professeur Ébénézer Njoh Mouelle. Cette rencontre scientifique, organisée par la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines (FALSH) de l’Université de Yaoundé I, a été conçue comme un hommage à l’un des philosophes camerounais les plus marquants de sa génération.

Intitulée « De la médiocrité à l’excellence : 55 ans de pensée, d’engagement et de transmission », cette initiative entend mettre en lumière le parcours intellectuel, académique, politique et littéraire du professeur Ébénézer Njoh Mouelle. Elle réunit, selon le dossier de presse, près de 150 intervenants issus de 31 pays, parmi lesquels des philosophes, universitaires, chercheurs, étudiants, diplomates et acteurs de la société civile.

Au-delà de l’hommage rendu à une personnalité, ces journées constituent une occasion de revisiter une œuvre qui interroge depuis plusieurs décennies les fondements du développement humain, la responsabilité individuelle et collective ainsi que la place de l’Afrique dans les transformations du monde contemporain.

Né le 17 septembre 1938 à Wouri-Bossoua, près de Yabassi, Ébénézer Njoh Mouelle a construit un parcours remarquable. Après ses études secondaires à Yaoundé, il poursuit sa formation en France, notamment au lycée Henri-IV et à la Sorbonne, où il obtient une licence en philosophie en 1964. Il soutient ensuite un doctorat de troisième cycle consacré à Henri Bergson, sous la direction du philosophe Vladimir Jankélévitch, en 1967, avant d'obtenir un doctorat d'État en 1981.

Son parcours professionnel est marqué par d'importantes responsabilités dans l'enseignement supérieur. Enseignant à l'École normale supérieure de Yaoundé, il devient secrétaire général de l'Université de Yaoundé, puis directeur de cette école et directeur général du Centre universitaire de Douala. Sur le plan politique, il exerce notamment les fonctions de député du Nkam à l'Assemblée nationale entre 1997 et 2002, avant d'être nommé ministre de la Communication de 2006 à 2007. Il siège également au Conseil exécutif de l'UNESCO à deux reprises, de 1995 à 1999 et de 2015 à 2019.

Mais c'est surtout son œuvre philosophique qui constitue le fil conducteur de cet hommage. Publié en 1970, « De la médiocrité à l'excellence » demeure l'un de ses ouvrages les plus emblématiques. À travers cet essai sur la signification humaine du développement, le philosophe défend une conception qui place l'homme, ses capacités, son sens des responsabilités et son exigence de qualité au cœur de toute ambition de progrès.

Cette réflexion conserve une actualité particulière face aux défis auxquels sont confrontées les sociétés africaines. Pour Njoh Mouelle, le développement ne saurait se limiter aux infrastructures et à la croissance économique. Il repose également sur la transformation des mentalités, la valorisation du capital humain et la recherche permanente de l'excellence.

Son engagement intellectuel s'étend par ailleurs aux mutations scientifiques et technologiques. Depuis plusieurs années, il s'intéresse aux enjeux éthiques du transhumanisme et de l'intelligence artificielle. Ses publications, notamment « Transhumanisme, marchands de science et avenir de l'homme » (2017), « Quelle éthique pour le transhumanisme ? » (2018) et « Lignes rouges éthiques de l'intelligence artificielle » (2020), témoignent de sa préoccupation pour la préservation de la dignité humaine face aux possibilités offertes par les nouvelles technologies.

C'est dans cette perspective que le programme scientifique du colloque a accordé une place importante aux questions liées à l'intelligence artificielle, au transhumanisme, à l'éthique et à l'avenir de l'humanité. Les travaux étaient structurés autour de quatre grandes plénières et de 27 ateliers, pour un total de 136 interventions. Les communications abordaient également la philosophie du développement, la vie quotidienne, l'engagement politique, la mondialisation et la pensée africaine.

La dimension pédagogique de son parcours constitue un autre axe majeur de cette célébration. Plusieurs générations d'enseignants et de chercheurs ont été formées à travers son enseignement et son encadrement scientifique. Le colloque devait ainsi permettre à ses disciples, anciens étudiants et collègues de revenir sur l'influence de sa pensée dans les milieux universitaires africains et internationaux.

L'hommage prend également une dimension éditoriale avec la préparation de trois volumes de Mélanges réunis sous le titre général « De la médiocrité à l'excellence, penser avec Njoh Mouelle ». Le premier volume est consacré au développement et à l'excellence, avec des contributions sur la responsabilité, la citoyenneté et l'éducation. Le deuxième explore les rapports entre la vie, l'éthique et la philosophie de Bergson. Le troisième examine les liens entre la technique, le transhumanisme et l'avenir de l'humanité.

La direction scientifique de cet ensemble est assurée par le professeur Émile Kenmogne, président du comité d'organisation et doyen de la FALSH.

Prévue le vendredi 20 novembre à 10h30, la cérémonie solennelle de remise des Mélanges au récipiendaire devait constituer l'un des moments forts de cette célébration, avec une leçon d'honneur du professeur Ébénézer Njoh Mouelle.

Au-delà des distinctions et des responsabilités exercées, cette initiative rappelle surtout la contribution d'un intellectuel qui a consacré plusieurs décennies à la réflexion sur l'homme, la société et les conditions d'un véritable développement africain. Elle traduit également la volonté de l'Université de Yaoundé I de valoriser son patrimoine intellectuel et de transmettre aux nouvelles générations une pensée qui continue d'alimenter les débats contemporains.

À travers ces Mélanges, c'est donc moins une carrière que l'on célèbre qu'un héritage intellectuel dont l'actualité demeure au cœur des interrogations sur l'avenir de l'Afrique.