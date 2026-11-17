Interpellé lundi soir à la sortie d’Équinoxe Soir, Guy Jopel Elombo est en route pour Mbanga où il sera présenté à un juge. Derrière cette arrestation, un mandat d’amener du maire de Dibombari et une dénonciation à 385 millions de FCFA.

Lundi 16 novembre 2026, fin de soirée. L’émission Équinoxe Soir vient de se terminer. Guy Jopel Elombo range ses notes. Il sort du studio. Des hommes en civil l’attendent.

Ils l’interpellent. Sans violence, selon les témoignages concordants. Ils le conduisent à la Police judiciaire de Douala, du côté de Bonanjo.

Ce mardi matin, l’un de ses amis politiques lui a rendu visite. « Il se porte bien », rapporte-t-il. L’homme est en route pour Mbanga, dans le Moungo. Il doit être présenté à un juge.

Ce que l’on sait, ce que l’on ne sait pas

L’interpellation est confirmée par plusieurs médias camerounais. Le motif ? une procédure judiciaire initiée par le maire de Dibombari pour « propagation de fausses nouvelles ».

Une chose est sûre : le maire de Dibombari, Justin Bejedi, est à l’origine d’un mandat d’amener.

L’origine du conflit : 385 millions de FCFA

Tout part d’une dénonciation. Sur le plateau de Dash TV, Guy Jopel Elombo a fait des révélations concernant le maire de Dibombari. « Une présumée affaire de 385 millions de FCFA impliquant le maire ».

Justin Bejedi n’a pas apprécié. Il a saisi la justice pour « laver son image ».

Le maire n’est pas n’importe qui. Élu en 2020 sous la bannière du MPCN après avoir quitté le RDPC, il a depuis réintégré le parti au pouvoir. En mai 2025, il a officialisé son retour au RDPC lors de la fête nationale. Un retour qui n’est pas anodin dans le contexte politique camerounais.

Le professionnalisme de la PJ, selon un témoin

Les éléments de la Police judiciaire de Bonanjo « ont fait preuve de professionnalisme » et ont « bien traité » Elombo. L’interpellation s’est déroulée « sans violence ».

C’est un détail. Mais dans un pays où les arrestations de journalistes et d’acteurs politiques font régulièrement débat, il mérite d’être souligné. Ces précédents ne prouvent rien sur le cas Elombo. Mais ils dessinent un contexte.

Mbanga, la destination

Elombo n’est pas à Douala. Il est en route pour Mbanga, une commune du département du Moungo, dans la région du Littoral. C’est là qu’il sera présenté à un juge.

Ce que ça dit de la liberté de parole

Un panéliste quitte un plateau. Il est interpellé. Il passe la nuit à la PJ. Il est transféré dans une autre ville pour voir un juge.

Que reproche-t-on exactement à Guy Jopel Elombo ? « Propagation de fausses nouvelles ». Une qualification qui, au Cameroun, a déjà été utilisée contre des journalistes et des opposants politiques.

La question n’est pas de savoir si Elombo a dit la vérité sur les 385 millions. La question est de savoir si un débat télévisé peut mener à une garde à vue.

Ce mardi, ses amis politiques lui ont rendu visite. Ils disent qu’il va bien. Ils attendent la suite.

Pourquoi Guy Jopel Elombo a-t-il été interpellé ?

Selon plusieurs médias, il est visé par une procédure judiciaire lancée par le maire de Dibombari, Justin Bejedi, pour « propagation de fausses nouvelles ». Cette procédure ferait suite à des révélations d’Elombo sur le plateau de Dash TV concernant une présumée affaire de 385 millions de FCFA impliquant le maire. Aucun motif officiel n’a été communiqué par la police ou la justice à ce stade.

C’est qui Guy Jopel Elombo ?

C’est un acteur politique camerounais et un panéliste régulier de l’émission Équinoxe Soir sur Équinoxe TV, une chaîne privée basée à Douala. Il est décrit comme un « jeune acteur politique engagé » par ses soutiens.

Où est-il actuellement ?

Il a été conduit à la Police judiciaire de Douala, à Bonanjo, après son interpellation lundi soir. Ce mardi, il était en route pour Mbanga, dans le Moungo, où il doit être présenté à un juge, selon un ami politique qui lui a rendu visite.

Est-ce qu’il va bien ?

Un ami politique qui lui a rendu visite mardi matin affirme qu’il « se porte bien » et que l’interpellation s’est déroulée sans violence. Cette information n’a pas été confirmée par une source indépendante, médicale ou officielle.

C’est qui Justin Bejedi ?

Justin Bejedi Ndamè est le maire de la commune de Dibombari, dans le département du Moungo (région du Littoral). Il a été élu en 2020 sous l’étiquette du MPCN après avoir quitté le RDPC. En mai 2025, il a officiellement réintégré le RDPC.

Qu’est-ce qu’il reproche à Elombo ?

Le maire de Dibombari n’a pas jugé « fair-play » les révélations d’Elombo sur Dash TV concernant une affaire de 385 millions de FCFA. Il a saisi la justice pour « laver son image ».

L’interpellation est-elle liée à son travail à Équinoxe Soir ?

On ne sait pas avec certitude. L’interpellation a eu lieu à la sortie des studios, après l’émission. Mais le lien entre l’interpellation et le contenu de l’émission n’a pas été confirmé officiellement. Camerounweb note qu’on ignore si l’interpellation est liée à ses interventions à l’antenne ou à une autre affaire.

Est-ce que c’est une atteinte à la liberté de la presse ?

La question est posée. Équinoxe TV est une chaîne connue pour sa ligne éditoriale critique. Elle a déjà été sanctionnée par le CNC et un de ses journalistes a été interpellé en avril 2026. Ces éléments de contexte ne prouvent pas que l’interpellation d’Elombo est une atteinte à la liberté de la presse, mais ils expliquent pourquoi le débat est posé.