Willy Mengue s'est engagé à ne pas troubler la convention du MRC du 17 octobre. Le Collectif Sylvain Souop annonce qu'il reste poursuivi devant le juge.

Dans un communiqué signé du Collectif Sylvain Souop, l'avocat Hippolyte BT Meli annonce que Willy Mengue s'est engagé à ne troubler en aucune manière les travaux de la Convention nationale extraordinaire du MRC, prévue le 17 octobre à Odza. Mais le bras de fer judiciaire n'est pas terminé.

Willy Mengue a répondu. Ce lundi, le Collectif Sylvain Souop, qui défend les intérêts du MRC devant les juridictions, a annoncé avoir reçu la réponse de l'ancien membre du directoire du parti, attendue depuis le 30 septembre dernier.

Dans cette réponse, Willy Mengue s'engage à n'exercer aucun trouble pendant les travaux de la Convention nationale extraordinaire du MRC, prévue le 17 octobre à Odza. Un revirement notable, après des semaines de manœuvres juridiques et administratives visant à empêcher la tenue de ce rendez-vous décisif.

Mais cet engagement ne clôt pas le dossier. « Cet engagement ne nous empêcherait pas de le conduire devant le juge de l'engagement préventif à toutes autres fins utiles », prévient le Collectif Sylvain Souop. L'affaire rebondit.

Ce que dit le communiqué du Collectif Sylvain Souop

Le document est signé Me Hippolyte BT Meli, avocat et coordonnateur du Collectif Sylvain Souop. Il a été rendu public ce lundi 5 octobre 2026.

Le texte est bref. Il annonce que le collectif a « reçu notification de la réponse du sieur Willy MENGUE attendue depuis le 30 septembre dernier ». Dans cette réponse, Willy Mengue « vient de s'engager à n'exercer aucun trouble pendant les travaux de la Convention Nationale Extraordinaire MRC du 17 octobre prochain ».

Le communiqué ne précise pas la forme exacte de cet engagement, ni son contenu intégral. Nous n'avons pas pu consulter le document original.

Une source proche du dossier, qui a requis l'anonymat, évoque une « correspondance formelle ». Nous n'avons pas été en mesure de la vérifier de manière indépendante.

Une bataille juridique de plusieurs mois

Pour comprendre la portée de cet engagement, il faut remonter le fil des événements.

Depuis plusieurs mois, Willy Mengue conteste sa place au sein du MRC. Exclu du parti le 29 juin 2026 par le Comité national de médiation et d'arbitrage pour « trahison, indiscipline et manque de loyauté » , il refuse cette décision. Il affirme avoir découvert son exclusion sur les réseaux sociaux et dénonce des « manœuvres attaquables devant les juridictions » .

Avec Laure Noutchang et Sébastien Mbala Wouria II, il a saisi le Tribunal de première instance d'Ekounou pour contester la légalité du retour de Maurice Kamto à la tête du parti . En parallèle, il a saisi le sous-préfet de Yaoundé IV pour réclamer l'interdiction de la Convention nationale extraordinaire du 17 octobre, évoquant des risques de troubles à l'ordre public .

Le 17 septembre 2026, le tribunal d'Ekounou s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande . Une première défaite judiciaire pour Mengue.

Le 28 septembre, l'administration a délivré le récépissé de déclaration de réunion publique pour la convention du 17 octobre . Un nouveau revers pour Mengue, qui tentait de bloquer le processus.

Le 1er octobre, il a de nouveau saisi le sous-préfet de Yaoundé IV pour contester les arguments du MRC . Puis, plus rien. Jusqu'à ce lundi.

Que signifie cet engagement ?

L'engagement de Willy Mengue à ne pas troubler la convention du 17 octobre est un signal. Mais il ne faut pas le surestimer.

D'abord, parce qu'il intervient après une série de revers judiciaires et administratifs. Le tribunal d'Ekounou s'est déclaré incompétent. Le récépissé a été délivré. Les recours de Mengue, pour l'instant, n'ont pas prospéré.

Ensuite, parce que cet engagement ne vaut que pour la convention du 17 octobre. Il ne règle pas la question de fond : la contestation de la légitimité des instances dirigeantes du MRC, qui reste pendante devant la justice .

Enfin, parce que le Collectif Sylvain Souop le dit clairement : il n'entend pas s'arrêter là. « Cet engagement ne nous empêcherait pas de le conduire devant le juge de l'engagement préventif à toutes autres fins utiles », prévient Me Meli.

Le juge de l'engagement préventif : de quoi s'agit-il ?

L'engagement préventif est une procédure prévue aux articles 46 à 50 du Code pénal camerounais. Elle permet au président du tribunal de première instance de contraindre une personne qui n'a pas encore commis d'infraction à s'abstenir de certains actes .

Concrètement, le juge peut obliger une personne à verser une somme déterminée si l'infraction redoutée se concrétise pendant une période définie. Des garants peuvent être exigés .

Le Collectif Sylvain Souop menace donc de saisir cette juridiction. Objectif : obtenir une décision contraignante, et pas seulement une promesse. Une manière de verrouiller juridiquement la tenue de la convention.

Ce que révèle cette séquence

Cette affaire n'est pas seulement une querelle interne au MRC. Elle dit quelque chose du fonctionnement de l'opposition camerounaise.

D'un côté, un parti, le MRC, qui tente de tourner la page Kamto et d'organiser sa succession. La convention du 17 octobre doit désigner un nouveau président national. Deux listes sont en lice : celle de Tiriane Balbine Nadège Noah et celle de Pierre Emmanuel Binyam .

De l'autre, une frange contestataire, menée par Willy Mengue, qui refuse la légitimité des instances actuelles et utilise tous les leviers disponibles judiciaires, administratifs, médiatiques pour bloquer le processus.

Entre les deux, un collectif d'avocats, le Collectif Sylvain Souop, qui défend les intérêts du MRC et joue un rôle de premier plan dans la bataille juridique .

Cette configuration n'est pas nouvelle dans l'opposition camerounaise. Mais elle atteint un niveau de conflictualité rare, avec des recours en cascade et des décisions contradictoires.

Trois questions restent ouvertes.

Willy Mengue respectera-t-il son engagement ? Le communiqué du Collectif Sylvain Souop ne dit pas comment cet engagement sera vérifié. Aucun dispositif de contrôle n'est mentionné.

Le Collectif Sylvain Souop saisira-t-il effectivement le juge de l'engagement préventif ? Le communiqué évoque cette possibilité, mais ne fixe pas de calendrier. « L'opinion sera tenue informée des suites », indique simplement Me Meli.

La convention du 17 octobre se tiendra-t-elle sans incident ? Le récépissé a été délivré. Les deux listes sont en lice. Mais dans un contexte aussi tendu, aucune garantie n'est absolue.

Nous avons tenté de joindre Willy Mengue et le siège du MRC à Odza ce lundi après-midi. Sans succès.

Qui est Willy Mengue ?

C'est un ancien membre du directoire du MRC, exclu le 29 juin 2026 pour « trahison, indiscipline et manque de loyauté ». Il conteste son exclusion et a multiplié les recours juridiques et administratifs.

Qu'est-ce que la Convention nationale extraordinaire du MRC ?

C'est le rendez-vous prévu le 17 octobre 2026 à Odza, au cours duquel le parti doit élire un nouveau président national après la démission de Maurice Kamto. Deux listes sont en lice.

Pourquoi Willy Mengue s'est-il engagé à ne pas troubler la convention ?

Le communiqué du Collectif Sylvain Souop ne précise pas les raisons. Il indique seulement que Mengue a répondu à une demande qui lui avait été adressée le 30 septembre.

Le Collectif Sylvain Souop va-t-il poursuivre Willy Mengue ?

Le communiqué indique que l'engagement de Mengue « ne nous empêcherait pas de le conduire devant le juge de l'engagement préventif à toutes autres fins utiles ». Aucune décision formelle n'a été annoncée.