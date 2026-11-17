Dans la note officielle n° 049/RDPC/CC/SG datée du 15 novembre 2026, le Comité Central du RDPC confie la présidence de la commission départementale du Ngo-Ketunjia-Sud à "M. MBAFUNG Carl", alors que le sénateur Carl Moses Mbofung est décédé depuis 2024.

C'est le genre de coquille qui ne s'efface pas. Une note officielle. Un nom. Une signature. Et derrière, un homme qui n'est plus là depuis deux ans.

La note et le nom

La note n° 049/RDPC/CC/SG est datée du 15 novembre 2026. Elle est signée Jean Nkuété, Secrétaire Général du Comité Central du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais. Son objet est simple : désigner les responsables chargés de piloter les investitures du parti en vue des élections législatives et municipales du 7 février 2027.

C'est un document technique. Une liste de noms, de circonscriptions, de commissions. Ce genre de texte que personne ne lit vraiment, sauf les intéressés et les journalistes qui couvrent la politique de proximité.

Il y a un nom, pourtant, qui saute aux yeux.

Dans la région du Nord-Ouest, circonscription du Ngo-Ketunjia-Sud, à Balikumbat, le nom de « M. MBAFUNG Carl » apparaît officiellement comme président de la commission départementale pour les élections municipales.

Problème : Carl Moses Mbofung est décédé depuis 2024.

Ce que l'on sait du défunt

Carl Moses Mbofung n'était pas n'importe qui. Il était sénateur. Élu sur les listes du RDPC dans le Nord-Ouest. Une figure locale, connue à Balikumbat et au-delà.

Il est mort en 2024. Une chose est certaine : en novembre 2026, il ne peut pas présider une commission départementale du RDPC. Ni pour les municipales, ni pour autre chose.

Coquille ou défaut d'actualisation ?

Il faut se demander comment un nom de défunt atterrit dans une note signée par le Secrétaire Général du Comité Central. Deux hypothèses se tiennent.

La première : la coquille. Une confusion, un copier-coller depuis une note antérieure, un nom qui traînait dans un fichier Word et que personne n'a relu. C'est plausible. Cela arrive dans toutes les organisations.

La seconde hypothèse est plus embarrassante : le fichier des cadres du RDPC dans le Nord-Ouest n'a pas été actualisé depuis 2024. Et dans ce cas, la coquille devient un indicateur. Un indicateur de désorganisation, de désintérêt, peut-être de délitement local.

Pourquoi c'est grave politiquement

Le RDPC n'est pas un parti de témoignage. C'est la machine qui gouverne le Cameroun depuis des décennies. Elle gère des scrutins, des investitures, des carrières, des circonscriptions. Elle est censée être rodée.

À trois mois des législatives et municipales du 7 février 2027, une note de cadrage qui nomme un mort à Balikumbat, c'est un signal. Il dit quelque chose de la manière dont le parti prépare le scrutin. Il dit aussi quelque chose du Nord-Ouest, où le RDPC a historiquement des difficultés à s'implanter et à tenir ses troupes.

Pour les électeurs de Balikumbat, le message est embarrassant. Leur sénateur est mort, et le parti ne l'a visiblement pas remarqué. Comment interpréter cela quand on est un militant qui attend, depuis deux ans, une reconnaissance, une relève, une organisation ?

Ce qu'il faut retenir

Il ne faut pas gonfler l'affaire. Ce n'est pas un scandale financier. Ce n'est pas une affaire de corruption. C'est une coquille.

Mais c'est une coquille signée par le Secrétaire Général du Comité Central d'un parti au pouvoir, à trois mois d'un double scrutin. Ce n'est pas rien. C'est le genre de détail qui, cumulé à d'autres, finit par dire la vérité d'une organisation.

Combien d'autres noms de défunts, ou de cadres partis ailleurs, traînent dans les fichiers du RDPC en ce moment ? Combien de circonscriptions sont confiées à des gens qui ont disparu des radars ? Nous n'avons pas la réponse. Le parti non plus, visiblement.

Que s’est-il passé exactement ?

Le RDPC a publié une note le 15 novembre 2026, signée Jean Nkuété. Dans cette note, il confie la présidence de la commission départementale des municipales à Balikumbat à un certain « M. MBAFUNG Carl ». Or le sénateur Carl Moses Mbofung est décédé en 2024.

C’est une vraie information ou une rumeur ?

C’est réel : la note existe et le nom figure bien dedans. Nous n’avons pas pu joindre le RDPC pour avoir leur version.

Est-ce que ce n’est pas simplement une coquille ?

Probablement. Mais la coquille est signée par le Secrétaire Général du Comité Central, à cinq mois d’élections nationales. Ça pose question sur la préparation.

Le RDPC a réagi ?

Non. Nous avons tenté de joindre le Comité Central et la coordination Nord-Ouest. Sans succès.

Qu’est-ce que ça change pour les électeurs de Balikumbat ?

Ils n’ont plus de sénateur en exercice reconnu dans cette note, et l’organisation locale du parti semble ne pas avoir été mise à jour. Ce n’est pas un scandale, mais c’est un signal.