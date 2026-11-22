À l’approche des élections, le maire de Bayangam, celui-là même qui affirmait que la mairie n’a pas vocation à susciter le développement, fait aujourd’hui badigeonner de peinture un pont déjà inauguré.

Ce pont, d’un coût de 92 857 073 FCFA TTC, a été construit par l’entreprise Tayou Michel et financé par le Ministère des Travaux publics.

Gilbert METCHEKA, nous allons faire le tour de tes réalisations, les vraies, les fausses et celles que tu t’attribues, sans oublier celles de Noutsa, ton prédécesseur.

La campagne approche, et les populations ont le droit de savoir ce qui a réellement été fait pour Bayangam.

Le PCRN arrive, et le bilan sera passé au peigne fin !