MFOU - Coup de tonnerre dans la Mefou-et-Afamba, dans la région du Centre. Le président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale, l'honorable Roger Melingui, ne sera plus député au soir du 7 février 2027.

Le patron des députés du parti au pouvoir a été battu ce jeudi 19 novembre 2026 à Mfou, lors des primaires internes du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), par Élisabeth Aboui Bolo.

Une défaite que personne, ou presque, n'avait vu venir dans le département.

Une défaite inattendue à Mfou

À Mfou, chef-lieu de la Mefou-et-Afamba, les militants du RDPC étaient appelés à départager les prétendants à l'investiture pour les élections législatives du 7 février 2027.

Face à Roger Melingui, figure historique du département, ancien ministre délégué chargé du Budget et président du groupe parlementaire RDPC depuis mars 2023, Élisabeth Aboui Bolo s'est imposée.

Selon les premiers résultats relayés sur place, l'écart serait net. Ses partisans parlent d'un vote sanction, d'un besoin de renouvellement et d'un ras-le-bol d'une partie de la base face à des élus jugés éloignés du terrain.

Pour Melingui, c'est un véritable camouflet politique. Lui qui, depuis des années, incarnait le RDPC dans la Mefou-et-Afamba, se retrouve brutalement hors course, avant même le scrutin national.

Qui est Élisabeth Aboui Bolo ?

Moins connue sur la scène nationale que son adversaire, Élisabeth Aboui Bolo s'est construite une réputation de femme de terrain à Mfou.

Proche des associations de femmes, des jeunes et des chefs traditionnels, elle a mené une campagne de proximité, axée sur les doléances concrètes : routes, eau potable, emploi des jeunes, accompagnement des femmes entrepreneures.

Sa victoire aux primaires la propulse désormais comme la candidate du RDPC pour la circonscription de Mfou, sauf rebondissement de dernière minute au niveau du Comité central.

Quelles conséquences pour le RDPC ?

La chute de Roger Melingui pose plusieurs questions :

1. Au niveau national : Le RDPC perd, avant même les élections, son président de groupe parlementaire. Il faudra trouver un successeur capable de tenir la discipline du groupe à l'Assemblée nationale, dans une législature qui s'annonce très disputée.

2. Au niveau local : Cette défaite confirme que les primaires du RDPC, longtemps considérées comme de simples formalités, sont devenues de véritables batailles. Les militants veulent désormais choisir, et sanctionner.

3. Pour Melingui : À 75 ans, après une longue carrière dans l'administration, au gouvernement et au Parlement, cette éviction pourrait sonner comme la fin d'un cycle politique. Reste à savoir s'il acceptera le verdict des urnes ou s'il tentera un recours auprès des instances du parti.

Une Mefou-et-Afamba en pleine recomposition

La Mefou-et-Afamba, bastion historique du RDPC dans la région du Centre, n'est plus le fief tranquille qu'elle était.

Comme dans plusieurs autres départements, les luttes d'influence entre « vieux » et « nouveaux » visages, entre élites de Yaoundé et acteurs locaux, redessinent la carte politique.

La victoire d'Élisabeth Aboui Bolo s'inscrit dans cette dynamique de renouvellement, portée par une base qui réclame plus de proximité et de résultats.

En attendant la publication officielle de la liste définitive des investis par le Comité central du RDPC, Mfou retient son souffle. Une chose est sûre : le 7 février 2027, ce ne sera pas Roger Melingui qui défendra les couleurs du RDPC dans la Mefou-et-Afamba.