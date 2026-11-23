Dill Onel Bate Essiane, président de la section OJRDPC du Dja-et-Lobo I, a remporté les primaires municipales du RDPC à Sangmélima avec 141 voix contre 6. Pourtant, il vient d'annoncer son retrait et celui de toute sa liste. Dans une lettre adressée à Paul Biya, il dénonce des pressions, des menaces et une répartition des investitures qui favorise le maire sortant battu. Une crise interne qui éclate à trois mois du scrutin du 7 février 2027.

Il a gagné. Pas de justesse. Pas dans la confusion. 141 voix contre 6. Un score sans appel, celui d'une base militante qui a choisi la rupture.

Dill Onel Bate Essiane, moins de 30 ans, président de la section OJRDPC du Dja-et-Lobo I, venait de remporter les primaires du RDPC à Sangmélima. Le maire sortant, Jean Faustin Bekono, était laminé. Mais dans les jours qui ont suivi, la victoire a changé de camp. Et Bate Essiane a écrit sa démission à Paul Biya.

Voici l'histoire d'un scrutin interne qui aurait dû être une formalité, et qui est devenu une bombe politique.

Le score qui ne laissait aucune place au doute

Les faits, d'abord. Ils sont établis par plusieurs médias camerounais et par le document que nous avons pu consulter.

À l'issue des primaires organisées dans la commune de Sangmélima, sous la présidence du ministre Rémy Ze Meka, président de la commission communale de sélection, la liste conduite par Dill Onel Bate Essiane a remporté une victoire qualifiée de « démocratique, libre et sans équivoque » par le principal intéressé : 141 voix contre 6 pour le camarade Jean Faustin Bekono, maire sortant.

Le scrutin s'est tenu en vue des élections municipales du 7 février 2027. Un vote interne, donc. Une consultation de la base militante. Et un résultat qui, sur le papier, ne souffrait aucune contestation possible.

Mais le papier, justement, a été ignoré.

La nuit où tout a basculé

Dans sa déclaration solennelle adressée à Paul Biya, président national du RDPC, Bate Essiane raconte la suite. Au lendemain de sa victoire, il dit avoir été convoqué « nuitamment » par le camarade Evina Obame Richard, présenté comme le président de la commission départementale des opérations.

Cette convocation, écrit-il, n'était pas une félicitation. C'était une pression. « Des menaces et des injonctions visant à m'imposer une fusion avec ceux que les militants venaient pourtant de désavouer démocratiquement », précise le document.

Ce silence officiel n'est pas une preuve. Il est un fait.

16 places contre 19 : l'arithmétique de la contestation

Le différend ne porte pas seulement sur les pressions alléguées. Il porte sur des chiffres. Des chiffres qui, eux, sont vérifiables sur le document.

Selon Bate Essiane, le ministre d'État Édouard Akame Mfoumou, président de la commission régionale, a décidé de répartir les investitures de la manière suivante : 16 places pour sa liste, et 19 places pour celle du maire sortant, Jean Faustin Bekono.

Autrement dit : la liste arrivée deuxième obtient plus de places que la liste arrivée première. Un résultat mathématiquement absurde si l'on s'en tient au vote. Et politiquement lourd de sens.

« Est-ce donc cela la démocratie interne que vous avez prescrite ? » demande Bate Essiane dans sa lettre. « Est-ce ainsi que la volonté des militants doit être respectée au sein de notre grand parti ? »

La question est posée. Elle n'a pas encore reçu de réponse publique.

La démission, acte politique

Bate Essiane ne s'arrête pas aux chiffres. Il démissionne. Et il le fait avec fracas.

« Je décide de retirer ma candidature ainsi que l'ensemble des candidats de ma liste », écrit-il. Mais avant de partir, il prend à témoin l'opinion nationale et internationale. Il dénonce « une confiscation organisée de l'expression démocratique de la base militante », « une entreprise de neutralisation du suffrage militant » et « une grave dénaturation de vos directives ».

Les mots sont choisis. Ils ne sont pas ceux d'un homme qui veut négocier. Ils sont ceux d'un homme qui veut laisser une trace.

« Monsieur le Président National, je ne vous demande aucun privilège. Je réclame justice. Je ne sollicite aucune faveur. Je demande simplement que ma victoire soit respectée et que les règles que vous avez établies soient appliquées à tous, sans distinction. »

La phrase est longue. Elle est surtout adressée à l'arbitre suprême du parti. Un arbitre qui, jusqu'ici, n'a pas publiquement tranché.

Ce que Sangmélima révèle du RDPC

L'affaire de Sangmélima n'est pas un incident isolé. Elle s'inscrit dans une séquence de tensions internes au RDPC, à l'approche du double scrutin de février 2027.

Les résultats de recherche montrent que plusieurs maires sortants ont été battus lors des primaires des 19 et 20 novembre 2026 : à Mfou, le président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale, Roger Melingui, s'est incliné face à l'avocate Élisabeth Abouï Bolo. À Bangangté, le maire sortant Éric Niat a récolté zéro voix face au Dr Léopold Yimga Djamen. À Ngoumou, le scrutin s'est joué à deux voix près.

La base militante, visiblement, ne vote pas comme les appareils l'auraient souhaité. Et les appareils, visiblement, ne l'entendent pas de cette oreille.

Le consultant Pierre Blériot Nyemeck, dans l'émission « La Grande Instance » sur NTV le 22 novembre 2026, a résumé la situation avec une franchise brutale : « J'ai vu des jeunes jubiler à Sangmélima. Ils dansent, ils dansent… Mais tu ne seras jamais maire. » Il ajoute : « Le RDPC va désigner ses maires. » Et il précise que la désignation des maires ne découle pas automatiquement de la première place sur une liste électorale.

Cette déclaration n'est pas une information judiciaire. C'est une analyse politique. Elle éclaire le contexte. Elle ne prouve pas les pressions dénoncées par Bate Essiane. Mais elle confirme une chose : au RDPC, gagner les primaires ne signifie pas gagner l'investiture finale.

La lettre de Bate Essiane est datée. Elle est signée. Elle est adressée à Paul Biya. Le document que nous avons pu consulter porte la signature manuscrite du président de la section OJRDPC Dja et Lobo I.

Le retrait de sa liste est effectif. La commune de Sangmélima se retrouve sans la liste qui avait remporté le vote des militants. Le RDPC doit désormais soit investir la liste de Jean Faustin Bekono, soit trouver une autre solution. Aucune décision officielle n'a été rendue publique à ce stade.

Une question demeure : combien d'autres Bate Essiane existent dans l'ombre, qui ont gagné leur primaire et qui s'apprêtent à subir le même sort sans écrire au président ?

Nous suivrons le dossier. Et nous dirons ce que nous pourrons vérifier.

Qui est Dill Onel Bate Essiane ?

C'est le président de la section de l'Organisation des jeunes du RDPC (OJRDPC) pour le Dja-et-Lobo I. Il a moins de 30 ans. Il a remporté les primaires de son parti à Sangmélima pour les municipales de 2027.

Quel a été le résultat des primaires ?

Sa liste a obtenu 141 voix. Celle du maire sortant, Jean Faustin Bekono, en a obtenu 6.

Pourquoi a-t-il démissionné ?

Il dit avoir subi des pressions et des menaces après sa victoire, pour l'obliger à fusionner sa liste avec celle du maire sortant. Il dénonce aussi une répartition des places qui donne 16 sièges à sa liste et 19 à celle du maire battu.

Qu'a fait le RDPC ?

Pour l'instant, le parti n'a pas publié de communiqué officiel sur cette affaire. Les responsables mis en cause n'ont pas répondu à nos sollicitations.

Est-ce que ça peut changer quelque chose pour les élections de 2027 ?

À court terme, la liste qui avait gagné le vote des militants n'est plus dans la course. Le RDPC doit décider quoi faire à Sangmélima. À plus long terme, cette affaire pose la question de la crédibilité de la démocratie interne du parti au pouvoir.