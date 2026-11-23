Tribune: Mémoire militante, justice internationale et rapports de puissance

Il est des situations qui, par leur ironie, éclairent brutalement les contradictions d'un système. Lorsque Fatou Bensouda évoque aujourd'hui les pressions, les intimidations ou le traitement dont elle aurait été victime de la part de puissances qui entendent imposer leur volonté, une question s'impose : peut-on réellement découvrir les mécanismes de domination lorsqu'on a longtemps évolué au cœur d'institutions dont les décisions sont aussi traversées par les rapports de force internationaux ?

Cette interrogation n'est ni une réjouissance devant les difficultés d'une femme, ni une volonté de nier les pressions qu'elle aurait subies. Elle renvoie à une réflexion plus profonde sur la justice internationale, son indépendance proclamée, ses limites réelles et la manière dont les peuples africains ont, depuis longtemps, perçu ses contradictions.

UNE ÉVICTION POLITIQUE QUE L'HISTOIRE NE PEUT EFFACER

La crise ivoirienne de 2010-2011 demeure l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire récente des relations entre la France et l'Afrique. Elle a exposé, de manière particulièrement brutale, la réalité des rapports de puissance, l'intervention militaire française et les conséquences politiques de cette intervention.

Dès que Nicolas Sarkozy a commencé à exercer des pressions et à proférer des menaces à l'encontre du président Laurent Gbagbo, nous avons décidé de nous mobiliser. Notre première manifestation s'est tenue devant le Conseil constitutionnel français. Ce ne fut pas une action isolée : nous y avons organisé par la suite plusieurs autres rassemblements, convaincus que la situation ivoirienne dépassait largement le cadre d'une simple contestation électorale et révélait une profonde fracture dans la manière dont la France concevait ses relations avec l'Afrique.

Au cours de l'une de ces manifestations, j'ai personnellement été reçu au Conseil constitutionnel afin d'y transmettre un mémorandum exposant nos revendications. Cette démarche témoignait de notre implication, de notre volonté d'interpeller les institutions françaises et de notre refus de rester silencieux devant ce que nous percevions comme une remise en cause de la souveraineté ivoirienne.

Nous étions profondément heurtés par la manière dont la France avait fini par dévoiler, à nos yeux, la réalité de son rapport à l'Afrique à travers la crise ivoirienne et le traitement réservé à Laurent Gbagbo. Cette mobilisation était le fruit d'une conviction : les peuples africains ne peuvent prétendre à une souveraineté réelle si les choix politiques de leurs dirigeants sont soumis à des rapports de force extérieurs.

Le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo est arrêté à Abidjan dans une opération au cours de laquelle les forces françaises jouent un rôle décisif, après les bombardements de sa résidence présidentielle. Il est ensuite remis aux forces pro-Ouattara. Autour de cette arrestation, différents récits, notamment ceux relatifs à un passage souterrain reliant des installations diplomatiques françaises à l'environnement de la résidence présidentielle, ont alimenté les controverses. Mais au-delà de ces récits, le rôle militaire français dans la chute de Laurent Gbagbo est historiquement documenté.

Nicolas Sarkozy, lui-même, a livré une phrase dont la portée politique demeure considérable. Dans Ça reste entre nous, hein ? Deux ans de confidences de Nicolas Sarkozy, publié en 2014 par Nathalie Schuck et Frédéric Gerschel, il aurait formulé, selon les passages rapportés : « Quand je vois le soin que j'ai mis à intervenir en Côte d'Ivoire… On a sorti Laurent Gbagbo, on a installé Alassane Ouattara, sans aucune polémique, sans rien. »

Ces mots, attribués à l'ancien président français, résument à eux seuls une conception de l'action politique internationale dans laquelle l'intervention, le choix des dirigeants et la gestion des conséquences peuvent être assumés comme des actes de puissance.

Pour celles et ceux qui, à l'époque, se sont mobilisés pour Laurent Gbagbo, cette séquence n'est pas une abstraction historique. Entre 2011 et 2013, je me suis rendu à sept reprises à La Haye pour soutenir Laurent Gbagbo, tandis que d'autres actions étaient organisées en France, notamment devant le Conseil constitutionnel, dans des marches et différentes campagnes de mobilisation.

Ce combat était aussi celui d'une interrogation sur la souveraineté, sur le droit des peuples à décider de leur avenir et sur la place des institutions internationales dans les crises africaines.

LA CPI ET LES QUESTIONS QUE L'AFFAIRE GBAGBO A LAISSÉES

Luis Moreno Ocampo était procureur au moment de l'arrestation et du transfert de Laurent Gbagbo. Fatou Bensouda lui succédera en juin 2012. Il importe donc de ne pas confondre les responsabilités chronologiques, mais de rappeler qu'elle a ensuite porté la responsabilité du bureau du procureur dans la poursuite de cette procédure.

En octobre 2017, des documents diplomatiques révélés par Mediapart ont nourri de sérieuses interrogations sur les échanges intervenus le 11 avril 2011 entre l'administration diplomatique française et l'entourage du procureur Luis Moreno Ocampo. Un courriel évoquait notamment le souhait du procureur que Laurent Gbagbo ne soit pas relâché par Alassane Ouattara et que la procédure soit rapidement transmise à la CPI. Ces révélations ont soulevé des questions fondamentales sur les conditions politiques entourant le transfert et le traitement judiciaire de l'ancien président ivoirien.

Le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a finalement débouché sur leur acquittement le 15 janvier 2019. Fatou Bensouda a contesté cette décision. Le 31 mars 2021, la Chambre d'appel a confirmé définitivement les acquittements.

Ce dénouement ne saurait, à lui seul, résumer toute l'histoire de la CPI. Mais il oblige à revenir sur les accusations, les procédures, les choix du parquet et les conséquences politiques d'une affaire qui a profondément marqué une partie de l'opinion africaine.

QUAND LES RAPPORTS DE FORCE RATTRAPENT CEUX QUI SERVAIENT LE SYSTÈME

Fatou Bensouda a elle-même été confrontée à la puissance coercitive d'un État. En 2020, les États-Unis lui ont imposé des sanctions en raison de ses activités liées aux enquêtes de la CPI, notamment sur l'Afghanistan. Cette situation rappelle que l'indépendance des institutions internationales n'est pas toujours protégée contre les pressions exercées par les grandes puissances.

Il serait donc injuste de se réjouir de ce qu'elle aurait subi. Les intimidations et les sanctions politiques contre les magistrats ou les responsables judiciaires ne constituent pas une victoire de la justice.

Mais cette situation invite à une réflexion que les Africains n'ont cessé de porter : les rapports de force ne sont pas une découverte lorsqu'ils frappent ceux qui, hier, évoluaient au sein de mécanismes dont les peuples africains dénonçaient déjà les déséquilibres.

Le problème n'est pas uniquement celui d'une personne, ni celui d'une institution. Il est celui d'un ordre international dans lequel les principes de justice, de souveraineté et d'égalité se heurtent régulièrement à la réalité des intérêts stratégiques.

ON NE S'AFFRANCHIT PAS DU MÉPRIS EN SERVANT SES MÉCANISMES

L'histoire ne se réécrit pas au gré des indignations tardives. Les peuples africains ont le droit de questionner les institutions internationales, leurs méthodes, leurs priorités et les rapports de puissance qui les traversent. Ce droit ne disparaît pas lorsque les responsables de ces institutions deviennent eux-mêmes les cibles de pressions.

La situation de Fatou Bensouda devrait ainsi nous conduire à dépasser le simple commentaire sur son sort pour interroger la nature du système international dans lequel elle a exercé ses fonctions.

Car la véritable leçon est peut-être là : les mécanismes de domination ne deviennent pas injustes uniquement lorsqu'ils s'exercent contre nous ou contre ceux que nous avons soutenus. Ils le sont lorsqu'ils reposent durablement sur des rapports de force qui privent les peuples de leur capacité à déterminer librement leur destin.

*On ne s'affranchit pas du mépris en se faisant le relais d'un système dont les règles restent dictées par les rapports de force. Et l'on ne construit pas la dignité d'un peuple en espérant que le système épargnera un jour ceux qui auront contribué à le servir.

Guy Samuel Nyoumsi

Militant pour la cause noire, engagé dans les questions africaines, politiques, historiques et de souveraineté