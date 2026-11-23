La table-ronde que Kairos propose à notre pays de tenir, est un espace dans lequel, sans qu'on soit d'accord avec les autres opinions, l'on se battra pour qu'elles puissent librement s'exprimer. C'est de cette fraternelle discussion que jaillira la lumière qui devra éclairer le Cameroun qui est malheureusement objectivement plongé dans l'obscurité et l'obscurantisme. Non pas uniquement à cause de ses dirigeants qui, n'en déplaise à d'aucuns, sont à l'image de leur peuple, mais également et surtout parce que la géopolitique du monde et la realpolitik des intérêts, ont voulu qu'il en soit ainsi.

Si ce genre de cadre est donc généralement très difficile à mettre en place partout dans le monde où l'on est déjà même en quelque sorte avancé dans les idées et les pratiques de tolérance et d'appréhension des problématiques, il l'est plus encore en particulier dans des endroits comme les nôtres, où règne encore une totale confusion dans les esprits. Kairos pourra faire l'objet de toutes sortes de procès, mais il ne doit être jugé que sur la base de ce qu'il préconise. Et que propose-t-il donc exactement ? Simplement, qu'après le temps de la Traite négrière, de l'esclavage, de la colonie et de la néocolonie, qui manifestement sont à l'origine des égarements et des résultats oh combien mitigés que tout le monde objectivement peut à présent désormais constater de visu, nous nous arrêtions un instant, pour faire ensemble au cours d'une table-ronde nationale de refondation , un bilan, et, envisager ensuite un nouvel avenir commun.

Et dans la perspective de ce moment de catharsis collective, il n'y a pas lieu de juger qui que ce soit d'avance, parce que comme disait Voltaire (excusez-moi de le prendre comme référent ici) : "Les préjugés sont la raison des sots".

En effet, sous l'arbre à palabres, nous allons juger sur pièce sans intention de condamner, mais avec la seule et unique ferme détermination de résolument répartir sur un bon pied.

Jean-Pierre Djemba,

Doyen du Collège des fondateurs de Kairos