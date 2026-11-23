Le 7 février 2027, les Camerounais éliront leurs députés et leurs conseillers municipaux. À quelques semaines de ce double scrutin, la Ligue pour l'Éducation de la Femme et de l'Enfant (LEFE) monte au créneau. Son plaidoyer est clair, cohérent et constant : les femmes et les jeunes, majoritaires dans la population, ne peuvent plus rester minoritaires dans les lieux de décision.

Dans sa campagne de sensibilisation, la LEFE interpelle trois acteurs. Aux partis politiques, elle demande d'investir les femmes et les jeunes en positions éligibles, et non en bas de liste pour faire de la figuration. À Elections Cameroon (ELECAM), elle demande de garantir le respect du Code électoral et la prise en compte effective du genre. Aux femmes et aux jeunes eux-mêmes, elle lance un appel direct : « Osez vous présenter. Le changement a besoin de vous. »

Son mot d'ordre résume cette démarche : « Le 7 février 2027, votons et engageons-nous pour l'avenir. »

Ce plaidoyer rencontre, sur le terrain, un écho inattendu : les primaires du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), tenues les 19 et 20 novembre 2026, ont vu plusieurs jeunes et plusieurs femmes battre la vieille garde. La base a parlé. La LEFE s'en félicite et demande que cette dynamique soit protégée jusqu'à la validation définitive des listes.

Sangmélima : le symbole d'une génération qui ne demande plus la permission

Le cas le plus emblématique est celui de Sangmélima, dans le Dja-et-Lobo.

Dill Onel Baté Essiane, président de la section OJRDPC, âgé de moins de 30 ans, a remporté les primaires municipales avec 141 voix contre 6 pour le maire sortant, Jean Faustin Bekono.

Ce n'est pas une simple victoire. C'est un plébiscite. C'est le visage d'une jeunesse qui ne se contente plus d'animer les campagnes, de défiler et de mobiliser. Elle veut désormais décider, gérer, rendre compte. Essiane incarne cette rupture : le terrain contre le titre, la présence contre l'ancienneté, la mobilisation contre la cooptation.

Pour la LEFE, ce résultat illustre exactement ce qu'elle défend : quand on donne aux jeunes une véritable chance de concourir, ils peuvent convaincre, y compris face à un sortant.

Mfou : Me Aboui, une femme, une avocate, une victoire nette

À Mfou, dans la Méfou-et-Afamba, le séisme est venu d'une femme.

Me Élisabeth Blandine Aboui Bolo, avocate au Barreau du Cameroun et présidente de la section OFRDPC de la Méfou-et-Afamba Nord, a battu Roger Melingui, président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale et figure historique du département.

Le résultat est sans appel : 193 voix pour Me Aboui Bolo, 73 voix pour Roger Melingui, 19 voix pour le troisième candidat, Serge Ekotto.

Cette victoire est doublement symbolique. Elle montre qu'une femme peut s'imposer dans une circonscription stratégique, non par la faveur d'un quota, mais par le vote des militants. Elle montre aussi que l'approche genre défendue par la LEFE n'est pas une abstraction : c'est une femme compétente, enracinée, qui prend la tête d'une liste législative.

Bangangté, Ngoumou, Ndé, Méfou-et-Akono : la vague du renouvellement

Le mouvement ne s'arrête pas à Sangmélima et à Mfou. Il traverse le pays.

À Bangangté, dans le Ndé, le Dr Léopold Yimga Djamen a recueilli la totalité des 287 suffrages exprimés, face au maire sortant Éric Niat, crédité de 0 voix. Dans le même département, le député sortant Jean-Claude Feutheu a été écarté au profit de Jules François Famawa, avec 111 voix sur 113 votants.

À Ngoumou, Vincent Essengue Balla l'a emporté d'une courte tête, 34 voix contre 32, face au maire sortant Jean-Baptiste Atemengue. Dans la Méfou-et-Akono, le député sortant Engelbert Essomba Bengono a été battu par Grégoire Ndong, 101 voix contre 35.

À Kobdombo et à Dzeng, les maires sortants ont également été battus. À Dzeng, c'est Mme Nkamgna Eyafa Bienvenu qui s'est imposée, 48 voix contre 37, preuve supplémentaire que les femmes ne sont pas seulement présentes sur les listes, elles gagnent aussi.

Ces résultats, même s'ils restent soumis à la validation finale du Comité central avant le dépôt des dossiers à ELECAM fixé au 24 novembre 2026 à minuit, traduisent une même exigence : la base ne veut plus de candidats imposés, déconnectés du terrain. Elle veut des élus présents, accessibles et redevables.

Le plaidoyer de la LEFE : transformer l'élan en règles durables

La LEFE salue cet élan dynamique des jeunes. Mais elle prévient : l'élan ne suffit pas. Il faut le transformer en règles durables.

D'abord, en respectant le choix de la base. Un jeune qui gagne avec 141 voix contre 6, une femme qui gagne avec 193 voix contre 73, ne doivent pas voir leur victoire effacée dans des arbitrages opaques. La LEFE rappelle que la crédibilité du processus dépend du respect des résultats issus des primaires, sauf irrégularité établie.

Ensuite, en appliquant l'approche genre jusqu'au bout. La LEFE insiste sur l'engagement des 30 % de femmes dans les investitures. Cet engagement ne doit pas rester un slogan. Il doit se vérifier dans les faits : des femmes titulaires, des femmes têtes de liste, des femmes en positions éligibles, et pas seulement des femmes suppléantes ou en fin de liste.

Enfin, en ouvrant réellement la porte aux jeunes et aux femmes partout, y compris là où ils ont perdu de justesse ou là où ils ont été écartés. Le renouvellement ne se mesure pas seulement aux victoires spectaculaires. Il se mesure à la place que les partis accordent, dans chaque commune et chaque circonscription, à une nouvelle génération de responsables.

La LEFE encourage à la persévérance : ne pas s'arrêter aux primaires

C'est le message central de la LEFE en cette phase décisive : persévérer.

Persévérer, pour les jeunes et les femmes qui ont gagné les primaires, c'est ne pas relâcher l'effort jusqu'au 7 février 2027. Une investiture n'est pas une élection. Il faudra convaincre encore, mobiliser encore, rester sur le terrain, rester à l'écoute, résister aux pressions, aux intimidations et aux tentatives de corruption.

Persévérer, pour celles et ceux qui ont perdu de peu ou qui ont été écartés, c'est ne pas abandonner l'engagement. Une défaite aux primaires n'est pas une fin de parcours. C'est une expérience, une visibilité, une légitimité acquise. La LEFE les invite à rester engagés, à se former, à s'organiser, à préparer la prochaine étape, car le renouvellement est un combat de longue haleine, pas un coup d'éclat.

Persévérer, enfin, c'est refuser le découragement. La politique récompense rarement la première tentative. Elle récompense la constance, la discipline et la fidélité au terrain. C'est cette persévérance qui a permis à des jeunes comme Essiane et à des femmes comme Me Aboui de transformer des années d'engagement silencieux en victoires éclatantes.

Jeunes et femmes : deux combats, une même exigence

Pour la LEFE, jeunes et femmes ne sont pas deux causes séparées. Ce sont deux visages d'une même exigence démocratique : que les listes reflètent le pays réel.

Le Cameroun est jeune. Le Cameroun est féminin à plus de 50 %. Ses mairies et son Assemblée nationale doivent cesser d'être le miroir inversé de cette réalité.

C'est pourquoi la LEFE encourage les jeunes à persévérer, à se former, à s'organiser, à ne pas céder à l'intimidation ni à la corruption. C'est pourquoi elle encourage les femmes à oser, à se présenter, à revendiquer des places éligibles, à refuser d'être des figurantes.

Le 7 février 2027 ne sera pas seulement une élection. Ce sera un test. Un test pour les partis : auront-ils tenu leur promesse de renouvellement ? Un test pour ELECAM : aura-t-elle garanti des règles équitables ? Un test pour les électeurs : auront-ils choisi des représentants qui leur ressemblent ?

La LEFE, pour sa part, a déjà choisi son camp : celui des femmes et des jeunes qui osent occuper les postes électifs, qui persévèrent malgré les obstacles, et qui, comme à Sangmélima et à Mfou, prouvent qu'ils peuvent gagner.