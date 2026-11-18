Ce mardi 17 novembre 2026 à Douala, Pierre Emmanuel Binyam, alias Junior Binyam, ancien Secrétaire Général Adjoint du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), a annoncé son départ du parti. Mais il n'est pas parti en silence. Il est parti en réglant ses comptes.

Sa cible : Albert Dzongang.

Devant la presse, Binyam n'a pas mâché ses mots. Il présente Dzongang comme « le véritable patron du MRC » depuis le départ de Maurice Kamto. Et c'est à ce patron qu'il s'en prend, frontalement.

« Démon ». « Malhonnête ». Les mots claquent. Pour Binyam, aucun « Camerounais normal » ne devrait « mettre son destin entre les mains d'un malhonnête comme lui ».

Au-delà des insultes, l'ancien cadre du MRC accuse. Il accuse Dzongang d'avoir orchestré, dans l'ombre, l'éviction des militants qui avaient osé soutenir sa candidature à la présidence du parti. Une purge interne, selon lui, pour verrouiller le pouvoir.

Mais Binyam va plus loin. Beaucoup plus loin.

Il exhume un fantôme de 1992. Selon lui, Albert Dzongang aurait reconnu avoir participé à la manipulation des résultats de la présidentielle de 1992, pour barrer la route à John Fru Ndi. Pour Binyam, avec un tel aveu, Dzongang « devrait être en prison ».

Et comme si les mots ne suffisaient pas, Binyam lance le défi ultime : le terrain électoral.

Rendez-vous à Douala 5e. Là où Dzongang est annoncé comme potentiel candidat aux municipales, Binyam promet de le battre. Face à face. Urne contre urne.

La bataille pour Douala 5e ne fait que commencer.