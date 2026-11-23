Un Salon automobile baptisé « Cameroon Auto-Expo » a tenu sa première édition au Stade CAMTEL de Bépanda à Douala, capitale économique du Cameroun et siège des affaires. Cet événement a réuni les principaux acteurs des secteurs de l'automobile, du transport et de la logistique. AGL Cameroun y a pris une part importante avec son know how dans le domaine de la logistique automobile.

Le contexte est celui de la forte croissance du marché automobile africain. Une croissance qui induit une demande aussi croissante des intrants dans la filière automobile. Il s’agit pour le marché de l’automobile Africain de se hisser au niveau des standards internationaux pour rester compétitif. Le salon de Douala était donc le lieu de mettre en exergue les enjeux et les solutions adaptés. Aussi AGL Cameroun s’est appuyé sur « un réseau logistique étendu, des infrastructures adaptées et une expertise multimodale pour répondre aux exigences du secteur. Ces atouts lui permettent de proposer aux constructeurs, importateurs, concessionnaires et équipementiers des solutions fiables et performantes, garantissant l’acheminement des véhicules et des pièces détachées dans les meilleures conditions de sécurité et de délais ».

Durant cinq jours, les équipes de la Direction Commerciale, de la Direction Transport et de la Direction des Solutions Logistiques (DILS) ont présenté aux visiteurs l'étendue de l'expertise d'AGL dans l'accompagnement de la filière automobile, à travers des solutions intégrées de transport maritime, de logistique, de dédouanement et de desserte des corridors régionaux.

Dans les faits et adossé au Groupe MSC, AGL accompagne l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur automobile en Afrique, notamment dans la gestion des flux d’importation en provenance d’Asie et d’Europe. Son offre intégrée couvre l’ensemble des opérations logistiques, du transport maritime aux opérations portuaires, en passant par le transit douanier, le stockage et la distribution vers les marchés de l'hinterland, faisant d’AGL un partenaire de référence pour le développement de la filière automobile sur le continent.

Pour Martial Nkomba Elong, Directeur Adjoint des Solutions Logistiques en charge des Opérations, « AGL offre à l'ensemble de la chaîne automobile une logistique agile, sécurisée et adaptée aux enjeux du continent. Grâce à notre réseau africain, à nos infrastructures portuaires et à nos synergies avec MSC et Medlog, nous accompagnons chaque acteur du secteur, des constructeurs aux concessionnaires, en garantissant des solutions fiables et compétitives sur toute la chaîne logistique »