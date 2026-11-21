Ngomedzap, 20 novembre 2026. La tension est montée d'un cran ce vendredi à Ngomedzap. Réunie pour examiner les dossiers de candidature et procéder au vote, la commission électorale locale n'est parvenue à aucun consensus. Le processus est, pour l'heure, bloqué.

Selon plusieurs sources présentes sur place, l'origine du blocage serait le traitement réservé aux dossiers de la maire sortante et des candidats dits « non alignés ».

Des pièces retirées des dossiers ?

D'après ces mêmes sources, des pièces auraient été retirées – « distraites » selon le terme employé par les plaignants – des dossiers de la maire sortante, Bleue Régine Tsoungui, et des non-alignés.

Les concernés dénoncent une manœuvre destinée à fragiliser leurs candidatures et à les écarter de la compétition.

Un délai de 10 minutes contesté

Pour permettre la régularisation, un délai de 10 minutes aurait été accordé aux candidats concernés pour compléter les dossiers jugés incomplets.

Un délai jugé intenable par ces derniers, qui ont refusé de s'y soumettre. Ils ont également refusé d'aller au vote tant que les pièces manquantes n'auraient pas été complétées et examinées de manière contradictoire.

« On ne peut pas nous demander de compléter en 10 minutes des dossiers dont des pièces ont été retirées, puis nous imposer un vote immédiat », résume, sous couvert d'anonymat, un participant à la réunion.

Une rivalité politique en toile de fond

Le contexte donne à ce blocage une dimension particulière. La maire sortante, Bleue Régine Tsoungui, est connue à Ngomedzap comme une rivale politique déclarée de Grégoire Owona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et de son épouse, Crescence Owona.

Une rivalité qui, selon les partisans de la maire sortante, expliquerait l'acharnement autour de son dossier.

Une réunion à huis clos qui alimente la suspicion

Face à l'impasse, la commission se serait retirée pour délibérer à huis clos, en ne consultant qu'un seul mandataire, selon des témoins.

Une méthode qui alimente la suspicion dans le camp des plaignants. Ceux-ci estiment que cette procédure viserait à protéger la liste conduite par Mme Crescence Owona, présentée comme l'épouse du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et non moins secrétaire générale adjoint du Comité central, du RDPC , Grégoire OWONA, d'un revers électoral annoncé.

À ce stade, ces accusations n'ont fait l'objet d'aucune confirmation officielle.

Des populations médusées, une colère générale

À l'extérieur de la salle, les populations, médusées, ont exprimé une colère générale. Nombre d'entre elles estiment que le choix de la base a été ignoré et que la volonté exprimée sur le terrain n'est pas respectée.

En attendant les réactions officielles

À l'heure où nous mettons sous presse, aucun consensus n'a été trouvé et le scrutin reste suspendu à Ngomedzap.

Camer.be a tenté en vain de joindre la commission électorale locale ainsi que les différentes parties prenantes pour obtenir leurs réactions. Nous y reviendrons dès réception de leurs versions des faits.