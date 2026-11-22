C'est une sortie qui fait du bruit. Cathy MEBA, nièce du président Paul BIYA et première vice-présidente du Conseil régional du Sud, est montée au créneau contre les pratiques qui entourent les primaires du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) pour les municipales et législatives.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la conseillère régionale élue de Meyomessala ne mâche pas ses mots. Elle dénonce l'argent qui, selon elle, coule à flot depuis le début du processus d'investiture.

« C'est bizarre »

« C'est bizarre, l'argent qui était rare dehors à l'élection présidentielle, coule à flot lors de ces municipales et législatives. Il était même difficile de voir un gadget. La vérité des urnes les a surpris. »

Pour Cathy MEBA, le constat est clair : surpris par la vérité des urnes à la présidentielle, certains acteurs font désormais recours à « ces vieilles méthodes mafieuses ».

Elle cite : « Retrait des documents dans les dossiers des candidats, tripatouillage des listes. »

« Et c'est le même procédé, même pas de danse, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, les plaintes fusent des 4 coins du pays. C'est dégoûtant ! Très dégoûtant ! »

Meyomessala : « Toute tentative de corruption sera vaine »

La présidente fondatrice de la Jeunesse Émergente et Républicaine du Cameroun (JERC) ne s'arrête pas à la dénonciation. Elle prend un engagement personnel pour sa circonscription.

« En tout cas dans ma commission, les choses se passeront exactement telles qu'elles doivent se passer. À Meyomessala, toute tentative de corruption sera vaine et j'y veillerai personnellement en comptant sur la rectitude morale de notre Président de commission communale. »

« Sans parti pris, le meilleur gagnera. Point final. »

Un message aux jeunes

Cathy MEBA termine son message par un appel direct à la jeunesse, sa base de toujours :

« Aux jeunes surtout, ne cédez à aucune intimidation. »

Une sortie qui intervient alors que les plaintes se multiplient à travers le pays, de Yaoundé VI à d'autres circonscriptions, sur fond d'accusations de corruption et d'achat de conscience dans les commissions d'investiture.

À Meyomessala, le message est passé : la commission sera surveillée de près.