Le caporal-chef Évariste Mfoula, ancien du BIR et ex-garde rapproché du secrétaire général de la présidence camerounaise, est détenu au Bénin depuis le 2 novembre. Cotonou a refusé de l'extrader malgré une notice rouge d'Interpol. Le 17 décembre, la CRIET de Porto-Novo examinera son sort. Derrière, une question qui engage l'organisation internationale elle-même : une désertion est-elle une affaire pénale, ou une affaire militaire ?

Un homme de 28 ans descend du fourgon de la prison civile d'Akpro-Missérété, au nord de Porto-Novo. Il s'appelle Mfoula Évariste Junior. Pendant cinq ans, il a tenu la porte blindée de Ferdinand Ngoh Ngoh, le secrétaire général de la présidence camerounaise.

Ce lundi 2 novembre 2026, il n'est plus garde du corps. Il est détenu. Et son nom vient de déclencher une bataille juridique entre deux capitales et une question gênante pour Interpol.

Missérété, quatre murs et un dossier qui dérange

La prison civile d'Akpro-Missérété n'est pas une annexe de Yaoundé. C'est une prison béninoise. Et c'est là que Mfoula attend son procès, fixé au 17 décembre 2026 devant la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme de Porto-Novo.

Le parcours qui l'a conduit là tient en quelques lignes. Ancien caporal-chef du Bataillon d'intervention rapide (BIR), l'unité d'élite de l'armée camerounaise, il a ensuite assuré pendant cinq ans la sécurité rapprochée de Ferdinand Ngoh Ngoh et de son épouse. Il quitte le Cameroun en avril 2026. Le 30 octobre, la brigade criminelle de la police républicaine béninoise l'interpelle à Cotonou alors qu'il transitait vers l'Europe.

Le 2 novembre, le procureur spécial de la CRIET, Elon'm Mario Mètonou, le présente à la presse judiciaire, puis ordonne son incarcération. Yaoundé, elle, veut le récupérer. Une demande d'extradition aurait été formulée. La justice béninoise n'y aurait pas donné suite.

La notice rouge et la règle que personne ne veut nommer

Interpol a émis une notice rouge à l'encontre de Mfoula. Un ministre béninois l'a confirmé, selon la même source. Mais à ce jour, aucune autorité béninoise ou camerounaise n'a rendu public un document attestant formellement de l'existence de cette notice. B24news écrivait dès le 30 octobre qu'« aucune confirmation officielle n'a encore émané des autorités béninoises ou camerounaises concernant l'existence d'un mandat d'arrêt, d'une notice rouge d'Interpol ou d'une demande formelle d'extradition ».

Cette prudence est nécessaire. Parce que si la notice existe, elle pose un problème de droit.

L'article 3 des statuts d'Interpol est catégorique : « Toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l'Organisation ». Le règlement de l'organisation précise même qu'une notice ne sera pas publiée si elle viole cet article.

Or les charges qui pèsent sur Mfoula, selon son propre récit rapporté par Camer.be, incluent la désertion et le vol de quatre millions de francs CFA. La désertion est, par définition, une infraction militaire. Une notice rouge fondée sur ce motif franchirait la ligne rouge de l'article 3.

Le journaliste d'investigation Thomas Dietrich a relevé cette violation potentielle. Nous n'avons pas pu vérifier indépendamment l'analyse de Dietrich auprès d'une source institutionnelle. Mais le raisonnement juridique tient : une demande d'extradition pour désertion n'est pas une demande pénale ordinaire. C'est une demande militaire. Et Interpol, en principe, n'y touche pas.

Pourquoi le Bénin gagne la première manche

Le Bénin n'a pas besoin de contester la notice pour refuser l'extradition. Il lui suffit d'appliquer son propre droit.

La CRIET a été créée par la loi béninoise n° 2018-13 du 2 juillet 2018. Elle est compétente pour les infractions économiques, le terrorisme et la criminalité organisée. Dès qu'elle est saisie d'un dossier, la procédure béninoise prime sur toute demande de remise. Mfoula est camerounais, pas béninois. La question de l'extradition des nationaux ne se pose donc pas. Le nœud est ailleurs : dans l'existence ou l'absence d'un accord d'extradition entre les deux pays.

Cotonou a choisi le droit positif. Pas la Realpolitik. En fixant une date d'audience publique, le Bénin transforme un dossier militaire opaque en procédure judiciaire traçable. Et il renvoie à Yaoundé l'image d'un État qui, lui, aurait préféré un arrangement de couloir.

Ce que Mfoula dit, et ce que personne ne confirme

Depuis le début du mois d'octobre, la voix de Mfoula circule sur les réseaux sociaux et dans des émissions en ligne. Il y accuse publiquement Céline Ngoh Ngoh, l'épouse du secrétaire général de la présidence, de harcèlement sexuel. Selon son récit, les faits se seraient déroulés à Yaoundé, alors qu'il était affecté à la protection du couple.

Ces accusations n'ont fait l'objet d'aucune décision de justice. Nous les rapportons comme des déclarations, pas comme des faits établis. Aucune source indépendante ne les a corroborées à ce stade. Et le silence de la présidence camerounaise sur ce point est total.

Une question, pourtant, mérite d'être posée : pourquoi un ancien garde du corps du bras droit de Paul Biya choisit-il de tout dire sur les réseaux sociaux plutôt que devant un tribunal camerounais ? La réponse tient peut-être dans la nature des charges retenues contre lui désertion et vol qui, au Cameroun, relèvent de la justice militaire. Une juridiction que Mfoula n'a aucune raison de considérer comme neutre.

Le précédent qui inquiète

L'affaire Mfoula n'est pas la première fois qu'Interpol est accusée d'outrepasser son mandat. Les statuts de l'organisation prévoient une procédure de contrôle pour les notices contestées. Mais le mécanisme est lent. Et il dépend de la bonne foi des pays demandeurs.

Ce qui se joue le 17 décembre à Porto-Novo dépasse le sort d'un caporal-chef de 28 ans. C'est la question de savoir si un État africain peut, oui ou non, opposer son droit souverain à une demande d'extradition portée par un instrument international. Le Bénin a répondu oui. La CRIET dira comment.

Le 17 décembre, la CRIET examinera le dossier. Elle peut confirmer la détention, ordonner un renvoi, ou se déclarer incompétente. Aucune de ces issues n'est acquise.

Une chose est certaine : Yaoundé n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Et Interpol, si la notice est confirmée, devra répondre d'une décision qui, à première lecture, contredit son propre article 3.

Nous suivrons l'audience. Et nous dirons ce que nous pourrons vérifier.

Qui est Mfoula Évariste Junior ?

Un Camerounais de 28 ans. Ancien caporal-chef du BIR, l'unité d'élite de l'armée camerounaise. Il a ensuite été garde rapproché de Ferdinand Ngoh Ngoh, le secrétaire général de la présidence, pendant cinq ans.

Pourquoi est-il au Bénin ?

Il a été arrêté à Cotonou le 30 octobre 2026, alors qu'il transitait vers l'Europe. Il est détenu depuis le 2 novembre à la prison civile d'Akpro-Missérété.

Qu'est-ce qu'une notice rouge Interpol ?

C'est une demande d'un pays membre à tous les autres : « localisez cette personne et arrêtez-la provisoirement en vue d'une extradition ». Ce n'est pas un mandat d'arrêt international au sens strict, mais ça y ressemble.

Pourquoi le Bénin refuse-t-il de l'extrader ?

Parce que la CRIET, la juridiction béninoise, a été saisie du dossier. Et quand la CRIET est saisie, la procédure béninoise prime sur toute demande de remise.

Quel est le problème avec la notice rouge ?

L'article 3 des statuts d'Interpol interdit toute intervention dans les affaires militaires. La désertion, qui est l'une des charges retenues contre Mfoula, est une infraction militaire. Si la notice est fondée sur ce motif, elle contredit les textes d'Interpol.

Que va-t-il se passer le 17 décembre ?

La CRIET examinera le dossier. Elle peut confirmer la détention, ordonner un renvoi, ou se déclarer incompétente. Aucune issue n'est acquise.