Monde Entier - MICHAEL JACKSON AURAIT EU 68 ANS CE 29 AOÛT 2026 : LE ROI EST MORT, VIVE LE ROI

Ce samedi 29 août 2026, Michael Joseph Jackson aurait soufflé ses 68 bougies. Né le 29 août 1958 à Gary, dans l'Indiana, et disparu le 25 juin 2009 à Los Angeles à seulement 50 ans, le King of Pop continue, 17 ans après sa mort, de régner sans partage sur la culture populaire.

Pourquoi, près de deux décennies après sa disparition, le monde entier s'arrête encore un 29 août ?

1. De l'enfant prodige au mythe absolu

Septième d'une famille de neuf enfants, Michael chante dès 6 ans avec ses frères dans les Jackson Five. Premier hit à 11 ans avec I Want You Back.

La vraie bascule arrive avec Quincy Jones : Off The Wall (1979) puis Thriller (1982). 41 millions d'exemplaires vendus, l'album le plus vendu de tous les temps. Suivront Bad (1987), Dangerous (1991) ou HIStory (1995) qui font tous partie des albums les plus vendus au monde.

Michael ne fait plus de la musique. Il invente une nouvelle façon de la voir. Ses clips Beat It, Billie Jean, Thriller, Bad, Smooth Criminal deviennent des courts-métrages de cinéma.

Le 25 mars 1983, il dévoile le Moonwalk sur Billie Jean. Le monde s'arrête de respirer. Ce pas glissé devient sa signature éternelle.

2. L'artiste le plus récompensé de l'Histoire

Le Livre Guinness des records le reconnaît comme l'artiste le plus couronné de succès de tous les temps. 13 Grammy Awards, 39 Guinness World Records, Rock and Roll Hall of Fame, des centaines de millions d'albums vendus.

Il a brisé la barrière raciale de MTV, fusionné soul, funk, rock, new jack swing, pop et R&B, et transformé le concert en spectacle total. Artiste aux records vertigineux, danseur révolutionnaire et perfectionniste absolu, il a profondément transformé la musique populaire.

3. L'héritage qui ne meurt jamais

Aujourd'hui en 2026, son héritage est partout :

- Sur TikTok, la Gen Z redécouvre ses chorégraphies. Thriller est devenu l'hymne de la culture zombie et de Halloween.

- Au cinéma, avec le biopic Michael réalisé par Antoine Fuqua, attendu pour 2026.

- Dans la mode : le gant à paillettes, la veste rouge de Thriller, les mocassins noirs.

- Dans l'humanitaire : Man in the Mirror, Earth Song, We Are The World restent des hymnes planétaires.

Et malgré les controverses qui ont marqué les années 90 et sa vie personnelle ultra-médiatisée, le mythe reste intact.

Michael Jackson n'est pas mort le 25 juin 2009. Il a simplement appris à moonwalker vers l'éternité.

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