Camer.be
Ndé: Formation gratuite au profit de 100 personnes vulnérables à l’IFP Rêve de Cluzel
CAMEROUN :: SOCIETE

Cameroun - Ndé: Formation gratuite au profit de 100 personnes vulnérables à l’IFP Rêve de Cluzel

Une initiative placée sous le haut patronage du Préfet du département du Ndé dans le cadre de l’opération « Un Jeune, Un Emploi, Un Métier » (JEME)

Une opportunité de formation professionnelle gratuite s’ouvre aux personnes vulnérables dans le département du Ndé. L’Institut de Formation Professionnelle Rêve de Cluzel annonce la formation gratuite de 100 personnes vulnérables, dans le cadre de l’opération « Un Jeune, Un Emploi, Un Métier » (JEME).

L’initiative est placée sous le haut patronage de Monsieur le Préfet du département du Ndé et bénéficie de l’accompagnement de partenaires engagés dans la promotion de la formation professionnelle et de l’insertion des jeunes.

Quatre filières professionnelles proposées

Pour cette campagne, quatre filières ont été retenues afin de permettre aux bénéficiaires d’acquérir des compétences directement valorisables dans le monde professionnel.

Il s’agit de :
•    Onglerie, avec notamment les soins des ongles et la prothésie ;
•    Coiffure, notamment la coiffure africaine avec tresses ;
•    Make-up, axé sur le maquillage professionnel ;
•    Soins du visage, orientés vers les soins du visage et le bien-être.

À travers ces métiers liés à la beauté, à l’esthétique et au bien-être, le programme entend offrir aux bénéficiaires des compétences pratiques pouvant favoriser leur insertion professionnelle ou leur permettre de développer une activité indépendante.
Une formation programmée du 20 août au 21 septembre 2026

Les activités se déroulent du 20 août au 21 septembre 2026. Le lancement officiel a été fixé au jeudi 20 août 2026 à 10 heures.
Cette programmation constitue une nouvelle étape dans la volonté de rapprocher la formation professionnelle des populations qui rencontrent davantage de difficultés à accéder aux opportunités de qualification.

31 personnes déjà enregistrées dans l’arrondissement de Tonga

La mobilisation a déjà commencé sur le terrain. La première vague compte 31 personnes enregistrées dans l’arrondissement de Tonga.
Les organisateurs précisent toutefois que les inscriptions et les enregistrements se poursuivent, laissant ainsi la possibilité aux personnes intéressées de se rapprocher des services compétents.

La Délégation départementale comme point d’enregistrement

Pour participer au programme, les personnes intéressées sont invitées à effectuer leur enregistrement auprès de la Délégation départementale de l’Emploi et de la Formation professionnelle du Ndé.

Un contact téléphonique est également communiqué pour obtenir davantage d’informations :
 +237 620 34 01 61

MINEFOP, JEME et Rêve de Cluzel mobilisés

L’opération repose sur un partenariat entre le MINEFOP, l’opération JEME et l’Institut de Formation Professionnelle Rêve de Cluzel.
À travers cette action, les partenaires affichent leur volonté de faire de la qualification professionnelle un instrument concret d’autonomisation et d’accès à l’emploi.

Dans un contexte où l’acquisition d’un métier constitue un enjeu majeur pour l’insertion socio-économique, cette formation gratuite représente une opportunité particulièrement importante pour les personnes vulnérables du département.

Avec 100 places annoncées et quatre filières professionnelles au choix, l’initiative « Un Jeune, Un Emploi, Un Métier » entend ainsi transformer la formation en une véritable passerelle vers l’emploi, l’auto-emploi et l’entrepreneuriat dans le Ndé.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

8 Femmes tuées en 8 jours : La LEFE dénonce une crise nationale et exige des lois
Ndé: Formation gratuite au profit de 100 personnes vulnérables à l’IFP Rêve de Cluzel
Meurtre à Douala : Karl Essame arrêté après 15 jours
Pierre Désiré Engo se remarie à 85 ans
FEMINICIDE AU CAMEROUN LETTRE AUX VIVANTES ET AUX MORTES, A TOUS LES HOMMES
Buea : un quartier sans électricité depuis juin 2026
Technopark de Bangangté : les futurs professionnels de l’hôtellerie-restauration à l'épreuve
Rentrée scolaire 2026 : l'armée camerounaise en alerte maximale
MINEFOP dans le Ndé : les jeunes apprenants démontrent leur savoir-faire et leur créativité
FGI Cameroun2026:Huawei plaide pour des infrastructures numériques plus inclusives et interopérables
Enseignants au Cameroun : les plus mal payés d’Afrique
Rentrée scolaire : le Groupe scolaire bilingue La Persévérance mise sur l’excellence à Bangangté
Devenez Rédacteur

Les + récents

08:02
8 Femmes tuées en 8 jours : La LEFE dénonce une crise nationale et exige des lois

8 Femmes tuées en 8 jours : La LEFE dénonce une crise nationale et exige des lois
08:00
Ndé: Formation gratuite au profit de 100 personnes vulnérables à l’IFP Rêve de Cluzel

Ndé: Formation gratuite au profit de 100 personnes vulnérables à l’IFP Rêve de Cluzel
02:02
Meurtre à Douala : Karl Essame arrêté après 15 jours

Meurtre à Douala : Karl Essame arrêté après 15 jours
01:40
Washington à l'écoute des ambitions camerounaises

Washington à l'écoute des ambitions camerounaises
22:39
Pierre Désiré Engo se remarie à 85 ans

Pierre Désiré Engo se remarie à 85 ans

N/A :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

Nadine de Liège: Retour triomphal à Lille Août 2026
Flore de Lille prépare son 06 Novembre 2026 à Sarcelles près de Paris
TEETY TEZANO à STRASBOURG Juillet 2026
AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON
GASTON KELMAN décrypte NDAP BIKOKOO à Paris

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo