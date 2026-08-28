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Draft ANAFOOT 2026 en partenariat avec Orange Cameroun : Une nouvelle génération de talents
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Draft ANAFOOT 2026 en partenariat avec Orange Cameroun : Une nouvelle génération de talents

Ils ont travaillé loin des projecteurs. Désormais, leur talent est exposé aux yeux du monde du football camerounais. La cérémonie du Draft ANAFOOT 2026 s’est tenue le 27 août au Palais des Congrès de Yaoundé, mettant à l’honneur une nouvelle génération de jeunes footballeurs.

Organisé par l’Académie nationale de football (ANAFOOT) avec son partenaire la Fondation Orange Cameroun, l’événement a consacré plusieurs joueurs et joueuses issus du tournoi de détection. Ces jeunes talents ont ainsi eu l’occasion de franchir une nouvelle étape dans leur parcours sportif.

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment de David Pagou et d’ Enow Ngachu, Directeur général de l’ANAFOOT. Plusieurs acteurs du football camerounais ont également pris part à ce rendez-vous consacré à la détection et à la promotion des jeunes talents.

Sur le terrain, le Pôle Est s’est particulièrement illustré. Il a remporté le trophée du tournoi Draft ANAFOOT. La récompense a été remise par Patrick Benon, Directeur général d’Orange Cameroun, partenaire de l’événement.

Mais surtout, le Draft a servi de passerelle entre les jeunes talents et les clubs professionnels. Plusieurs formations de MTN Elite One, de MTN Elite Two et de la Guinness Super League ont effectué leur choix parmi les joueurs et joueuses présentés.

La Gazelle FA de Garoua s’est montrée particulièrement active avec huit joueurs sélectionnés. Apejes a retenu quatre talents. De leur côté, PWD Bamenda et le Canon de Yaoundé ont chacun choisi deux joueurs.

Chez les féminines, Lekie FF a également fait confiance à deux jeunes joueuses pour renforcer son effectif.

Ainsi, le Draft ANAFOOT 2026 apparaît comme une nouvelle vitrine pour les jeunes footballeurs camerounais. Après plusieurs semaines de travail et de compétition, certains d’entre eux voient désormais leur rêve professionnel prendre une nouvelle dimension.

Pour ces nouveaux visages du football camerounais, l’heure est donc venue de passer de l’ombre à la lumière. Le plus difficile commence désormais : confirmer leur potentiel et s’imposer au plus haut niveau.

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