Fondation Orange Cameroun : des équipements pour renforcer l’autonomisation des femmes

La Fondation Orange Cameroun poursuit son engagement en faveur de l’autonomisation des femmes. Elle a remis, jeudi 27 août 2026, un important don d’équipements au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. La cérémonie s’est déroulée en présence de Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, et de Catherine Reine Mbengon, directrice de la Communication et de la RSE d’Orange Cameroun.

Cette dotation est destinée à deux catégories de bénéficiaires. Une partie des équipements ira directement aux Centres de promotion de la femme et de la famille (CPFF). L’autre est destinée à des groupes de femmes déjà formées, qui pourront utiliser ce matériel dans le cadre de leurs activités génératrices de revenus.

Les équipements couvrent plusieurs domaines de formation et d’activité. Ils concernent notamment le secrétariat bureautique, l’hôtellerie et la restauration ainsi que l’industrie de l’habillement.

Pour les Centres de promotion de la femme, ces équipements permettront d’améliorer les conditions d’apprentissage. Ils devraient également contribuer à renforcer les capacités pratiques des apprenantes et à mieux les préparer à leur insertion professionnelle.

Les groupes de femmes déjà formées pourront, quant à eux, transformer les compétences acquises en véritables sources de revenus. Le matériel mis à leur disposition doit leur permettre de développer leurs activités et de renforcer progressivement leur autonomie financière.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Pr Marie-Thérèse Abena Ondoa a remercié la Fondation Orange Cameroun pour cet appui. La ministre a souligné que ce don permettra d’augmenter les capacités des centres de promotion de la femme. Elle a également relevé son importance pour les bénéficiaires, qui pourront davantage mettre à profit leurs compétences afin de gagner leur vie.

De son côté, Pr Catherine Reine Mbengon a rappelé que le partenariat entre Orange Cameroun et le ministère remonte à 2015. Selon elle, cette collaboration a déjà permis de soutenir plusieurs initiatives en faveur des femmes.

La directrice de la Communication et de la RSE a ainsi réaffirmé la volonté d’Orange Cameroun de poursuivre cet accompagnement. L’objectif est de continuer à soutenir les femmes dans leur formation, mais aussi dans la mise en œuvre d’activités susceptibles de leur procurer des revenus.

Au-delà de la remise de matériel, cette initiative traduit donc une approche fondée sur la continuité. Il ne s’agit pas seulement de former les femmes. Il est également question de leur donner les moyens de valoriser leurs compétences et de construire des activités durables.

À travers ce partenariat, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et la Fondation Orange Cameroun entendent ainsi contribuer à l’autonomisation économique des femmes. Une démarche qui place la formation, l'entrepreneuriat et les activités génératrices de revenus au cœur de leur action.

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