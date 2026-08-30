Cameroun - CFP-0 JFG – Centre de Formation Professionnelle de l’ONG Fondation Jean-Félicien Gacha

Former les talents d’aujourd’hui pour construire les métiers de demain. La Fondation Jean-Félicien GACHA (FJFG) est une ONG qui œuvre pour un meilleur accès à l’éducation, la formation, la culture et la santé.

Ses actions poursuivent un même objectif: favoriser l’éveil des vocations, développer les talents et diffuser la connaissance.

Créée en 2OO2, elle est devenue en 2014 une ONG de droit camerounais, reconnue d'utilité publique depuis mai 2018.

Elle est située à 1500 m d’altitude dans l’ouest du Cameroun, à Bangoulap, à côté de la ville de Bangangté. Cette région à forte densité de population est appelée « Grasslands ».

Quant à Jean-Félicien GACHA, né en 1922, décédé en 1972, était un haut fonctionnaire, grand bâtisseur, francophile et patriote intègre, qui a toute sa vie manifesté un grand intérêt pour la culture et l’art. Il a fait preuve d’un grand humanisme pour aider ses compatriotes à s’éduquer, se développer et s’intégrer dans le Cameroun. Il croyait tant en son jeune pays plein d’avenir. S’inscrivant dans l’esprit de cette valeur portée par Jean- Félicien GACHA: le partage du savoir, en encourageant les savoir-faire et les faire savoir pour savoir être.

Ses héritiers associés à des personnalités locales et étrangères constituent la grange famille de la Fondation.

La FJFG œuvre dans cinq grands domaines : l’éducation et la formation, l’artisanat et la culture, le tourisme, la santé et le social, l’environnement et l’agriculture. Son Centre des Cultures JLD est le bâtiment central de la Fondation Jean-Félicien Gacha. Est, Conçu pour offrir aux jeunes des infrastructures de qualité, il est le lieu privilégié de la transmission de savoirs et savoir-faire dans différents domaines. Le Centre des Cultures JLD propose ainsi des formations, au sein de ses ateliers. Il est aussi un lieu de rencontre pour la jeunesse qui souhaite profiter de ses installations et de sa programmation, à titre individuel ou dans un cadre scolaire.

Centre de formation professionnelle crée depuis 2010 par l’ARRETE N° 0110/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/SACD du 11 Août 2010 portant octroi d’agrément à un centre privé de formation professionnelle rapide (CENTRE DE FORMATION JEAN LOUIS DUMAS EN ABREGE « C.J.L.D »° SOUS LA TUTELLE DU Ministère de la Formation de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MINEFOP)

Industrie d’Habillement, Agriculture et Elevage, Maintenance Informatique, Secrétariat Bureautique ,Menuiserie bois, menuiserie Métallique, Artisanat (Perlage, Vannerie), Plomberie et Installation sanitaire, Infographie , électricité bâtiment, Maçonnerie, , décoration, metier vert, mécatronique.

Industrie d’Habillement

Créer, confectionner et valoriser la mode africaine

Cette filière forme des professionnels de la confection textile capables de réaliser des vêtements modernes et adaptés aux besoins du marché.

Les apprenants maîtrisent la coupe, le patronage, la couture industrielle, les finitions, le stylisme et la création de collections.

Débouchés :

• Couturier professionnel

• Styliste-modéliste

• Technicien textile

• Entrepreneur dans la mode

Agriculture & Élevage

Produire autrement pour nourrir durablement

Cette filière forme des entrepreneurs capables de développer des exploitations agricoles et animales modernes.

Les apprenants acquièrent des connaissances en production végétale, élevage, gestion d’exploitation, transformation agroalimentaire et commercialisation.

Débouchés :

• Agriculteur moderne

• Éleveur professionnel

• Entrepreneur agropastoral

• Gestionnaire d’exploitation

Maintenance Informatique

Assurer la performance des outils numériques

Cette formation prépare des techniciens capables d’installer, diagnostiquer, réparer et sécuriser les équipements informatiques.

Les apprenants développent des compétences en assemblage d’ordinateurs, systèmes d’exploitation, réseaux, maintenance logicielle et assistance aux utilisateurs.

Débouchés :

• Technicien informatique

• Administrateur réseau junior

• Responsable maintenance informatique

• Prestataire de services numériques

Secrétariat Bureautique

Devenir un professionnel efficace de l’administration moderne

Cette formation développe les compétences en informatique bureautique, gestion documentaire, communication professionnelle, classement, accueil et organisation administrative.

Débouchés :

• Secrétaire bureautique

• Assistant administratif

• Agent de bureau

• Gestionnaire documentaire

Menuiserie Bois

Transformer le bois en œuvres utiles et élégantes

La formation en Menuiserie Bois développe les compétences nécessaires à la conception et à la fabrication d’ouvrages en bois.

Les apprenants apprennent le dessin technique, la découpe, l’assemblage, la fabrication de meubles, portes, fenêtres et éléments décoratifs.

Débouchés :

• Menuisier professionnel

• Artisan du bois

• Fabricant de meubles

• Entrepreneur en menuiserie

Menuiserie métallique

La filière menuiserie métallique développe les compétences en construction métallique (charpente) façade fenêtre, véranda, porte, et les éléments de décorations

Débouchés :

• Chef d’équipe,

• Devenir artisan à son propre compte est une voie prisée

• Conducteur des travaux

Perlage

La principale voie de création vise à transformer les talents en véritables opportunités économique en formant les jeunes à la fois à la technique et l’entrepreneuriat. Le perlage est accessible sans diplôme, s’adresse aux jeunes et inclus-les femmes et les hommes et les personnes vivant avec un handicap. L’investissement de départ peut être faible, ce qui rend d’autant plus accessible. C’est aussi un métier ancré dans la tradition. Le perlage est bien plus qu’une activité : c’est un savoir-faire patrimonial, c’est un métier porteur de sens et d’identité

Débouchés :

• Vendre sa production

Plomberie et installation sanitaire

Garantir le confort grâce aux solutions hydrauliques modernes

La filière Plomberie forme des professionnels capables d’installer et de maintenir les réseaux d’eau, d’assainissement et les équipements sanitaires.

Les apprenants maîtrisent les techniques de pose, de réparation, de maintenance des installations sanitaires et les solutions adaptées aux bâtiments modernes.

Débouchés :

• Plombier professionnel

• Installateur sanitaire

• Technicien de maintenance

• Entrepreneur en plomberie

Infographie

Transformer les idées en images professionnelles

La filière Infographie forme des créateurs capables de concevoir des supports visuels modernes pour la communication, la publicité et le numérique.

Les apprenants développent des compétences en conception graphique, identité visuelle, création d’affiches, supports numériques et communication digitale.

Débouchés :

• Infographiste

• Designer graphique

Créateur de contenus visuels Électricité Bâtiment

Maîtriser l’énergie pour des bâtiments modernes et sécurisés

Cette formation prépare des techniciens capables d’installer, entretenir et dépanner les systèmes électriques des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

Les apprenants apprennent le câblage électrique, l’installation des équipements, la sécurité électrique, la maintenance et les nouvelles solutions d’efficacité énergétique.

Débouchés :

• Électricien bâtiment

• Installateur électrique

• Technicien de maintenance

• Entrepreneur en installation électrique

Maçonnerie

Construire les infrastructures de demain

La filière Maçonnerie forme des professionnels capables de réaliser des ouvrages de construction solides et durables.

Les apprenants développent des compétences en lecture de plans, préparation des matériaux, fondations, élévation des murs, travaux de finition, carrelage et techniques modernes de construction.

Débouchés :

• Maçon professionnel

• Chef d’équipe chantier

• Entrepreneur en bâtiment

• Technicien de construction

• Responsable de travaux

Décoration

Donner vie aux espaces grâce à la créativité

La filière Décoration prépare des spécialistes capables de concevoir et réaliser des espaces harmonieux pour les habitations, entreprises et événements.

Les apprenants développent leur créativité dans l’aménagement intérieur, la décoration événementielle, les choix de couleurs, les matériaux et les tendances modernes.

Débouchés :

• Décorateur professionnel

• Designer d’espace

• Spécialiste en décoration événementielle

• Entrepreneur en décoration

Métiers Verts

Former les acteurs de la transition écologique

La filière Métiers Verts prépare les professionnels aux activités liées à la protection de l’environnement et au développement durable.

Les apprenants découvrent les techniques de gestion des déchets, recyclage, production écologique, entretien des espaces verts et solutions respectueuses de l’environnement.

Débouchés :

• Technicien environnement

• Entrepreneur vert

• Agent de gestion écologique

• Promoteur de projets durables

Mécatronique

À la rencontre de la mécanique, de l’électronique et de l’intelligence numérique

La filière Mécatronique prépare des techniciens capables de concevoir, programmer, installer et maintenir des systèmes automatisés.

Les apprenants découvrent la mécanique, l’électronique, l’automatisme, la robotique, les capteurs et les systèmes intelligents.

Débouchés :

• Technicien mécatronique

• Technicien automatisme

• Maintenancier industriel

• Entrepreneur en solutions technologiques

• Entrepreneur en communication

CFP-JFG : Un tremplin vers l’emploi et l’entrepreneuriat

Le Centre de Formation Professionnelle de l’ONG Fondation Jean-Félicien Gacha offre une formation de proximité, pratique et orientée vers les besoins réels du marché.

Grâce à des filières diversifiées, le centre donne aux jeunes les moyens de devenir des professionnels compétents, des artisans qualifiés, des techniciens innovants et des entrepreneurs capables de participer activement au développement du Cameroun.

Bon à savoir

Les inscriptions sont ouvertes au CCJLD, sis à Bangoulap, vous pouvez aussi nous contacter via nos adresses ci-dessous

Les places sont très limitées chez nous compte tenu de la spécificité de nos méthodes de formations (85% de pratique et 15% de théorie)

Notre partenariat avec l’Association AGIR/abcd, donne une plus-value à nos formation avec l’apport, l’expertise et l’expérience de nos bénévoles

Nous disposons d’une bibliothèque équipées et ouvert tous les jours pour vos recherches et pour votre culture

L’accès à nos formations se fait sur étude de dossier et appel à candidature pour certaines offres de formations

Composition des dossiers

- Une demande manuscrite non timbrée faisant office de lettre de motivation

- 01 photocopie de l’acte de naissance

- Photocopie de la CNI

- 02 photos 4X4

- Une carte de membre du CCJLD (2000frs) – Votre carte vous donne droit en une année à toutes les activités culturelles et d’animations du CCJLD

- Les frais d’assurance (10 000 frs)

- Droit exigible selon la formation sollicitée (possibilité de régularisation en deux ou trois versement selon les types de formation)

Les niveaux requis pour nos formations

Diplômés et non diplômés (selon les filières)

Nous accueillons des jeunes âgés de 16 à 32 ans ayant au moins le niveau de classe de CM2.

Un niveau secondaire est fortement conseillé pour les spécialités informatiques et autre – Venez vers nous ou contactez-nous pour informations complémentaires.

Informations Particulières

La langue des cours c’est le français et l’anglais

Mode de résidence : Externat (Le candidat devras s’assurer d’un logement à proximité du Centre, dans la Ville de Bangangté ou à Bangoulap

Un restaurant est ouvert au Centre où l’apprenant pourra prendre son déjeuner au prix de 500 frs Cfa

Une navette est disponible de Bangangté (7h30mn) pour le CCJLD et à 17h du CCJLD pour Bangangté au prix de 200F Aller et Retour 200F soit 400/jour

Contact ressource : MINEFOP Ministère de l’emploi et de la formation Professionnelle du NDE et de la Région

Email: contact@fondationgacha.org , www.fondationgacha.org

Tél: 690700189/696222951/

CFP-JFG : apprendre un métier, développer un talent, construire un avenir.

« Former des compétences locales pour créer des solutions durables. »

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