Cameroun - Convention du MRC : les vieux démons sont de sortie

Neuf mois après une contestation interne au sein du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a pris fait et cause pour un banni du parti en refusant de valider les travaux de la convention extraordinaire tenue le 21 décembre 2025.

Une décision qui ravive les tensions autour du parti de Maurice Kamto et réchauffe le débat sur l’intrusion du gouvernement dans les affaires internes des formations politiques à la veille des prochaines échéances électorales au Cameroun.

Neuf mois après la correspondance adressée par l’ancien membre du directoire du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), Okala Ebode Joseph Thierry, contestant le procès-verbal de la convention extraordinaire du parti organisée en visioconférence le 21 décembre 2025, la décision du ministre de l’Administration territoriale de ne pas valider les travaux de cette rencontre vient ouvrir un nouveau chapitre dans la vie du parti.

Pour les observateurs de la scène politique camerounaise, cette décision n’est pas totalement inattendue. Elle intervient au terme d’une période marquée par une contestation interne portant notamment sur la régularité des travaux et sur la portée des résolutions adoptées à l’issue de cette convention.

Le MRC face à une nouvelle zone de turbulences

Depuis sa création, le MRC s’est progressivement imposé comme l’une des principales forces d’opposition au Cameroun. Son président, Maurice Kamto, ancien ministre délégué auprès du ministre de la Justice, a contribué à faire du parti un acteur majeur du débat politique national.

La trajectoire politique de l’ancien ministre, son départ du gouvernement puis son engagement au sein du MRC ont constitué un tournant dans le paysage politique camerounais. Depuis lors, les relations entre le parti et les autorités ont souvent été marquées par de fortes tensions, notamment autour de la liberté de réunion, de manifestation et de la participation aux processus électoraux.

La non-validation des travaux de la convention extraordinaire du 21 décembre 2025 intervient ainsi dans un contexte politique particulièrement sensible. Elle est susceptible de nourrir de nouvelles interrogations sur la place du MRC dans les prochaines consultations électorales et sur les conditions dans lesquelles le parti entend poursuivre son activité politique.

Au-delà du MRC, la question de la crédibilité électorale

Cette nouvelle séquence ne concerne toutefois pas uniquement l’avenir du parti de Maurice Kamto. Elle renvoie à une interrogation plus large : celle de la crédibilité du système électoral camerounais et de la capacité des différentes forces politiques à concourir dans des conditions jugées équitables.

À l’approche des prochaines élections municipales et législatives, l’enjeu sera notamment de garantir que les résultats traduisent effectivement le choix des électeurs. Pour les formations de l’opposition comme pour la société civile, la transparence du processus électoral, l’égalité de traitement entre les candidats et la confiance dans les institutions chargées de l’organisation et du contrôle des élections demeurent des questions centrales.

La mobilisation citoyenne en ligne de mire

Au-delà des querelles partisanes, la situation pose également la question de la responsabilité des citoyens dans la construction démocratique du pays. Après plusieurs décennies de gouvernance dominée par le même parti, les attentes sociales restent fortes, notamment dans les domaines de l’accès à l’eau potable, de l’électricité, des infrastructures routières, de la santé et des équipements collectifs.

Le débat politique ne saurait donc se limiter aux rivalités entre partis. Il doit également porter sur les réponses concrètes apportées aux préoccupations quotidiennes des populations et sur la capacité des institutions à rendre compte de leur action.

Dans cette perspective, les prochaines élections municipales et législatives apparaissent comme une échéance déterminante. Leur crédibilité dépendra autant de la qualité de l’organisation du scrutin que de la capacité des citoyens à participer massivement au processus et à exercer leur droit de vote.

Pour le MRC comme pour les autres formations politiques, le défi est désormais clair : transformer les tensions actuelles en débat démocratique et faire des prochaines élections un véritable rendez-vous entre les citoyens et leurs représentants. Au Cameroun, l’enjeu dépasse donc le destin d’un parti. Il touche à la confiance dans les institutions et, plus largement, à l’avenir de la démocratie.

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