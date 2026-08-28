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L'Abbé François Emmanuel BOOCK du Diocèse d'Eseka retrouvé mort dans sa chambre en Italie.
ITALIE :: DIASPORA

L'Abbé François Emmanuel BOOCK du Diocèse d'Eseka retrouvé mort dans sa chambre en Italie.

Le Diocèse d’Eseka en deuil. Camer.be apprend par le canal du diocèse de Teramo en Italie, l’annonce du décès de l’Abbé François Emmanuel Boock, prêtre du diocèse d’Eseka retrouvé sans vie ce jeudi 27 août 2026 dans sa chambre à Vérone, en Italie.

Selon le diocèse de Terramo Atri, le père François Emmanuel Boock, est décédé dans sa chambre et les raisons sont encore indéterminées.

Né  à Ekoamaen, au Cameroun, 5 novembre 1989, le père François a été reçu en Italie dans le diocèse en tant que Fidei Donum pour raisons pastorales (sans accord permettant le service pastoral en Italie de Pères diocésains provenant de diocèses étrangers) le 1er février 2026, en même temps que le Père Paul Ndjiami Boumssonng Mejean

Le jeune père vivait dans la maison sacerdotale de Teramo et suivait le cours de langue italienne à l'Université de Teramo au CLA (Centre de langues universitaires – UNITE).

Ancien directeur de la communication du diocèse d’Eséka, l’Abbé Boock avait quitté le Cameroun en février dernier pour poursuivre ses études en Italie.

Sa formation dans le diocèse de Teramo  devait se prolonger jusqu'au 31 janvier 2029, date à laquelle il devait débuter son activité pastorale à Vérone.

Dans un avis de décès signé par l’Abbé Legeo Pascal Bitjocka, chancelier du diocèse d’Eseka, l’on apprend que Mgr François Achille Eyabi, évêque du diocèse éponyme  invite tout le peuple de Dieu à prier pour le repos éternel de l’Abbé François Emmanuel.

Selon la même source, le programme des obsèques de l'Abbé François Emmanuel BOOCK sera rendu public ultérieurement.

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