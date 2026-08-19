Brésil - Roberto Carlos converti à l'islam ? La rumeur enflamme la toile

Roberto Carlos se serait converti à l'islam il y a quatre semaines, selon un député turc. Mais la légende du Real Madrid n'a pas confirmé. Ce que l'on sait vraiment.

La rumeur enflamme la planète football : Roberto Carlos, l'un des plus grands latéraux gauche de l'histoire, aurait embrassé l'islam. Mais la légende brésilienne n'a toujours pas confirmé.

« Roberto Carlos a prononcé la chahada et embrassé l'islam. »

La déclaration, publiée sur les réseaux sociaux, a déclenché une vague de réactions dans le monde entier. Mais une question demeure : Roberto Carlos a-t-il vraiment confirmé ?

La réponse est non. Et c'est là que l'histoire se complique.

Une rumeur partie de Turquie

Tout commence le 18 août 2026. Ali Şahin, député turc du parti AK (au pouvoir), publie un message sur les réseaux sociaux. Il vient de rencontrer à São Paulo des représentants de la communauté musulmane brésilienne, dont Sheikh Jihad Hammadeh, une figure éminente de l'islam au Brésil.

« Sheikh Jihad Hammadeh nous a annoncé que Roberto Carlos, la légende du football brésilien et ancien joueur de Fenerbahçe, a embrassé l'islam il y a quatre semaines, en prononçant la chahada lors d'une visite au cheikh. »

Le député turc ajoute : « Je félicite Roberto Carlos pour cette belle décision et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, paix, santé et prospérité ».

La nouvelle est reprise en quelques heures par les médias turcs, puis par la presse internationale. Daily Sabah, RRI, TBS News, Arab Times tous relaient l'information.

Mais aucun ne peut citer Roberto Carlos.

Le cheikh Jihad Hammadeh, figure centrale de la rumeur

Sheikh Jihad Hammadeh est présenté comme le vice-président et conseiller religieux de l'Association nationale des juristes islamiques (ANAJI) au Brésil. Il serait également l'une des 500 personnalités musulmanes les plus influentes au monde.

Selon ses dires, relayés par Ali Şahin, Roberto Carlos était en contact avec lui depuis un certain temps. Le footballeur l'aurait rencontré à São Paulo il y a environ quatre semaines et aurait prononcé la chahada la profession de foi islamique en sa présence.

Mais ce récit repose entièrement sur les déclarations du cheikh, rapportées par un homme politique turc. Aucun témoignage direct, aucune vidéo, aucune déclaration officielle de Roberto Carlos ou de son entourage ne vient étayer ces affirmations.

Roberto Carlos : une légende silencieuse

Roberto Carlos da Silva, né le 10 avril 1973 à São Paulo, est l'un des plus grands latéraux gauche de l'histoire du football. Il a marqué son époque au Real Madrid (1996-2007), remportant quatre championnats d'Espagne et trois Ligue des champions. Avec la Seleção, il a décroché la Coupe du monde 2002 et a disputé deux autres finales de Mondial (1998, 2006).

Son « banana shot » ce coup franc improbable qui courba la trajectoire du ballon face à la France en 1997 reste l'un des buts les plus célèbres de l'histoire du football.

Mais depuis l'annonce de sa prétendue conversion, le Brésilien observe un silence total. Aucun message sur ses réseaux sociaux. Aucune déclaration à la presse. Aucune confirmation officielle.

Le mariage avec Souhayla Tahiri : un indice, pas une preuve

La rumeur de conversion est étroitement liée à une autre information : le mariage récent de Roberto Carlos avec Souhayla At Tohiri (ou Suhayla Tahiri), une agent de football d'origine marocaine basée en Espagne.

Des photos du couple, signant un contrat de mariage et célébrant leur union, ont refait surface sur les réseaux sociaux le 17 août 2026. La cérémonie aurait eu lieu le 25 juillet 2026, en présence de proches.

Mais comme le soulignent plusieurs médias, un mariage célébré selon des rites islamiques ne prouve pas en soi que l'époux s'est converti. Un non-musulman peut épouser une musulmane dans certaines conditions, et la cérémonie peut être adaptée.

L'information sur le mariage, comme celle sur la conversion, reste non confirmée par l'intéressé.

Ce que l'on sait, ce que l'on ignore

Faits confirmés :

- Ali Şahin, député turc, a déclaré que Roberto Carlos s'est converti à l'islam

- Cette information lui a été transmise par Sheikh Jihad Hammadeh

- Roberto Carlos a épousé Souhayla At Tohiri, une agent de football d'origine marocaine

- Roberto Carlos n'a pas publiquement confirmé sa conversion

Informations non confirmées :

- La conversion de Roberto Carlos à l'islam

- Un accident grave à Rio de Janeiro

- Les circonstances exactes de la rencontre avec le cheikh

Pourquoi cette rumeur est-elle devenue virale ?

Plusieurs facteurs expliquent l'emballement médiatique :

1. La stature de Roberto Carlos l'un des plus grands footballeurs de l'histoire, idole de millions de fans

2. Le contexte le mariage récent avec une femme d'origine marocaine a créé un terrain fertile pour les rumeurs

3. La source un député turc, figure politique officielle, a donné un semblant de crédibilité à l'information

4. Les réseaux sociaux l'information s'est propagée à une vitesse fulgurante

Mais comme le rappelle TBS News, « Carlos n'a pas publiquement confirmé sa conversion. L'affirmation reste donc non vérifiée en attendant une déclaration directe de l'ancien international brésilien ».

L'islam au Brésil : une communauté discrète mais présente

Le Brésil compte une communauté musulmane estimée entre 100 000 et 200 000 personnes, principalement concentrée dans les grandes villes comme São Paulo. Sheikh Jihad Hammadeh, figure centrale de cette rumeur, est un acteur reconnu de cette communauté.

Plusieurs joueurs de football se sont convertis à l'islam au cours de leur carrière de Franck Ribéry à Nicolas Anelka, en passant par Emmanuel Adebayor ou Abdoulaye Doucouré. La conversion d'une légende comme Roberto Carlos aurait donc un retentissement considérable.

Mais en l'absence de confirmation officielle, il convient de rester prudent.

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