Les Lionnes Indomptables présentent le trophée de la CAN à Orange Cameroun

Le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations féminine a fait escale ce jeudi à la direction régionale d’Orange Cameroun, à Bastos, à Yaoundé. Les Lionnes Indomptables, représentées par Naomi Eto et Yvana Yakana, ont présenté le prestigieux trophée à leur partenaire historique.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Dr Patrick Benon, directeur général d’Orange Cameroun, ainsi que de plusieurs responsables et employés de l’entreprise. L’ambiance était particulièrement chaleureuse et festive.

Pour Orange Cameroun, c’était une première. Le trophée continental était présenté pour la première fois dans les locaux de l’entreprise. Les collaborateurs ont ainsi eu le privilège de découvrir de près cette coupe qui symbolise le sacre des Lionnes Indomptables.

Le moment était empreint de joie et de convivialité. Entre sourires, échanges et photos souvenirs, les équipes d’Orange Cameroun ont partagé avec les représentantes de la sélection la fierté liée à cette victoire historique.

Ce sacre revêt en effet une importance particulière. Il s’agit du premier titre continental remporté par les Lionnes Indomptables, une performance qui marque une nouvelle page dans l’histoire du football féminin camerounais.

Prenant la parole au nom de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Céline Eko a salué la fidélité d’Orange Cameroun. Elle a rappelé que l’entreprise fait partie des partenaires qui ont cru en cette aventure et qui ont continué à accompagner les Lionnes, même dans les moments difficiles.

Elle a ainsi insisté sur l’importance du soutien des partenaires dans le parcours d’une équipe. Pour elle, la présence constante d’Orange Cameroun témoigne d’une confiance qui dépasse les seuls résultats sportifs.

Du côté d’Orange Cameroun, cet engagement devrait se poursuivre. L’entreprise entend rester aux côtés des sélections nationales et continuer à accompagner le football camerounais. La Fondation Orange Cameroun a également réaffirmé sa volonté de poursuivre son implication en faveur du sport et des Lionnes Indomptables.

La rencontre a également connu la présence de Bernard Tchoutang, membre de l’encadrement technique des Lionnes Indomptables. Il a pris part à ce moment de partage aux côtés des joueuses et des représentants de la FECAFOOT.

Ainsi, bien plus qu’une simple présentation officielle, la cérémonie a été un véritable moment de partage. Les employés d’Orange Cameroun ont vécu avec enthousiasme ce rendez-vous avec le trophée continental.

À Bastos, la coupe a donc été accueillie dans la joie. Elle rappelle le chemin parcouru par les Lionnes et la confiance de leurs partenaires.

Pour Orange Cameroun, ce premier contact avec le trophée remporté par les championnes restera un moment fort de cette aventure commune.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp